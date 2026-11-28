28 Novembre 2026

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Con gli agenti AI compro meglio, ma le regole le decido io

Nell’e-commerce si discute di chi debba poter arrivare fino al pulsante «Compra». Alcuni grandi portali aprono agli agenti AI, altri li tengono fuori. Nei giorni scorsi è emerso che Meta e Amazon stanno trattando per consentire a Muse, l’agente AI di Meta già introdotto nel Regno Unito, di completare acquisti su Amazon. Le trattative sono avviate, l’accordo non c’è. Amazon aveva già bloccato Muse sulla propria piattaforma.

Io vedo in questa partita un vantaggio molto concreto per chi compra. Un agente AI è un programma a cui posso dare un incarico: cercare quello che mi serve, confrontare le offerte e, se lo autorizzo, acquistare alle mie condizioni. Con un agente fedele alle mie regole compro meglio. Lui non si emoziona davanti a uno sconto. Io sì, soprattutto quando mi dicono che ho ancora quarantasette secondi per approfittarne.

Il mio agente controlla il prezzo, non si innamora dello sconto

Prendiamo il Black Friday. Entro per comprare un paio di cuffie e trovo un prezzo barrato, una percentuale vistosa e un conto alla rovescia. Magari il prezzo di riferimento è stato alzato prima della promozione e quello presentato come un affare è semplicemente il prezzo a cui avrei comprato le stesse cuffie qualche settimana prima. Se sono distratto, vedo il numero grande, quello dello sconto, e mi sfugge il numero che conta, quello che esce dal mio conto. A un agente AI posso chiedere di verificare lo storico dei prezzi, quando è disponibile, e di confrontare il totale, spedizione compresa. Se non trova dati sufficienti, posso dirgli di non considerare lo sconto verificato. Alla scritta «ULTIMA OCCASIONE» non serve rispondere: basta fare i conti.

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Essere freddi, però, non significa comprare sempre il prodotto più economico. Se le cuffie mi servono per un viaggio, posso fissare un tetto di spesa e chiedere che arrivino entro venerdì. Posso anche decidere che, a parità di condizioni, preferisco il venditore che rende più semplice un eventuale reso. Sono criteri miei, non una ricetta universale per il buon acquisto. Il vantaggio è averli stabiliti prima di vedere la vetrina, quando sono ancora in grado di distinguere quello che mi serve da quello che, a quanto pare, mi serve assolutamente entro mezzanotte.

Herbert A. Simon osservava che «a wealth of information creates a poverty of attention»: l’abbondanza di informazioni rende scarsa l’attenzione. È precisamente la risorsa che mi manca quando devo aprire dieci pagine per capire se sto confrontando lo stesso modello, con gli stessi accessori e alle stesse condizioni. Non chiedo all’agente AI di avere gusti migliori dei miei. Gli chiedo di fare con costanza le verifiche che io, dopo la sesta scheda aperta, potrei essere tentato di saltare. E se una parte dei negozi gli è preclusa, voglio saperlo: il miglior prezzo fra quelli che ha potuto controllare non è necessariamente il migliore che posso trovare.

Perché ai grandi portali conviene che a scorrere siamo noi

La trattativa fra Meta e Amazon rende visibile un conflitto che riguarda tutto l’e-commerce. Walmart e Sephora hanno aperto i loro siti agli agenti AI. Coach e Gap consentono loro di consultare il catalogo, ma non di concludere l’acquisto. Amazon ha bloccato Muse e ha un proprio strumento, Alexa for Shopping. Ha anche sollevato un’obiezione concreta sull’identificazione di Muse quando accede agli account. È ragionevole chiedere che un agente dichiari chi è e che cosa è autorizzato a fare. Questa domanda, però, non esaurisce la questione: per un portale fa differenza se a scegliere il percorso verso l’acquisto è il suo strumento o uno a cui ho dato io le istruzioni.

Su Amazon i venditori possono pagare perché i loro prodotti compaiano tra i risultati sponsorizzati. Il pagamento scatta al clic. Se sono io a scorrere la pagina, un prodotto in evidenza può attirare la mia attenzione anche se ero partito con un’altra idea. Se l’agente AI mi restituisce un confronto senza farmi passare da quella pagina, il clic sull’annuncio può non esserci affatto. Si capisce perché il tema arrivi ai vertici aziendali: non si tratta soltanto di trovare un modo per far funzionare il pulsante «Compra». Si tratta di capire quanto vale ancora la posizione in vetrina quando l’acquirente ha chiesto di ordinare le offerte per prezzo totale, non per posizione in vetrina.

Non c’è nulla di scandaloso nel fatto che un negozio voglia vendere. E un annuncio sponsorizzato può benissimo presentarmi il prodotto giusto. Ma il negozio ha tutto l’interesse a decidere che cosa vedo per primo; io ho tutto l’interesse a non scambiare quel primo posto per un consiglio disinteressato. A mio avviso è questo che rende gli agenti AI scomodi per i grandi portali: riducono il peso di leve commerciali che funzionano proprio perché un essere umano nota un riquadro ben piazzato, si entusiasma, si stanca o ha fretta. Se invece l’agente eredita le priorità della vetrina e me le restituisce come se fossero le mie, ho solo cambiato interfaccia. Il vantaggio nasce quando a fissare l’ordine delle priorità sono io.

L’agente può sbagliare: il reso non è una concessione straordinaria

Oggi non basta autorizzare un acquisto perché vada a buon fine. Maia Bittner aveva dato a Muse il via libera per comprare dei tergicristalli su AutoZone. Circa diciassette ore dopo ha saputo che l’ordine era stato annullato per un errore non specificato. Non sappiamo a chi fosse imputabile. Sappiamo però com’è finita: Muse le ha suggerito di ordinare direttamente su Amazon. Per chi aveva bisogno di tergicristalli in fretta, il risparmio di tempo, diciamo, era ancora da dimostrare.

Un ordine cancellato non è un reso, ma entrambi i casi fanno emergere una domanda molto pratica: che cosa succede quando l’operazione non va come previsto? Capisco che un portale non voglia farsi carico di qualunque errore commesso da un agente AI. Ma se accetta un ordine e il cliente chiede di restituirlo alle condizioni previste, non vedo perché la delega debba diventare un argomento per sottrarsi alla gestione del reso. Vendere a milioni di clienti significa anche gestire gli acquisti che finiscono male. Si vorrebbero i vantaggi di un negozio che non chiude mai e gli inconvenienti di uno che non ha ancora aperto. Temo che le due cose non stiano insieme.

Dal mio lato, la risposta non è dare carta bianca all’agente AI. Posso autorizzarlo a cercare e confrontare quanto vuole, ma chiedergli una conferma prima di pagare se non riesce a verificare la compatibilità di un ricambio. E dopo l’acquisto voglio poter vedere che cosa gli avevo chiesto, quale prodotto ha scelto e a quali condizioni. Se arriva il modello sbagliato, quella traccia aiuta a distinguere un’istruzione ambigua da una scelta sbagliata o da un problema nell’ordine. È un modo concreto per restare al comando: non devo controllare ogni pagina, ma devo poter intervenire quando la decisione esce dai limiti che ho fissato.

Agenti AI per tutti, alle condizioni di chi compra

Sono per gli agenti AI per tutti. Non perché ogni acquisto debba passare da un agente, ma perché chiunque dovrebbe poter scegliere di farsi rappresentare anche quando compra online. Per me la prova del nove è semplice: voglio un agente capace di dirmi «aspetta» quando tutto il negozio mi sta dicendo «affrettati». Se mi aiuta anche a non comprare, allora sta davvero lavorando per me. L’e-commerce non può non diventare agentico: deve fare spazio agli acquisti guidati dagli agenti AI. La condizione è che il mandato lo scriva il cliente, non la vetrina.

Le fonti dei fatti citati: tecnoandroid.it · cnbc.com



