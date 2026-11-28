28 Novembre 2026

/ Home/ECOMMERCE/eBay Live alla Milan Games Week, Lorenzo Leonardi: «Le carte collezionabili tra i business più remunerativi al mondo»

Alla Milan Games Week & Cartoomics 2026 basta fare un giro tra i padiglioni di Rho Fiera per accorgersene: accanto ai videogiochi, una parte enorme della fiera è fatta di banchi che vendono carte collezionabili, con ragazzi giovanissimi pronti a spendere anche migliaia di euro per una singola carta o per una bustina ancora sigillata. Per capire cosa c’è dietro questo mercato, e come la tecnologia lo stia trasformando, siamo andati allo stand di eBay Live, al padiglione 9, e lo abbiamo chiesto a Lorenzo Leonardi, eBay Live Category Lead per l’Italia.

eBay è alla Milan Games Week per il sesto anno consecutivo come Main Partner, e quest’anno ha costruito lo stand come un vero studio di trasmissione: due palchi, un Main Stage e un Secondary Stage, da cui dal 27 al 29 novembre si susseguono dirette di live shopping con aste e aperture di bustine in tempo reale. È l’idea alla base di eBay Live, il servizio di shopping in diretta della piattaforma: portare online l’esperienza della fiera, con il venditore che mostra i prodotti, parla con il pubblico e li mette all’asta mentre la community guarda e fa offerte dall’app.

Lorenzo Leonardi, eBay Live Category Lead per l’Italia, intervistato da Michele Ficara Manganelli allo stand eBay Live della Milan Games Week & Cartoomics, Rho Fiera Milano, 28 novembre 2026.

Le dichiarazioni di Lorenzo Leonardi

La prima risposta di Leonardi spiega perché la fiera sembra un grande mercato di carte: «Tutto il mondo Pokémon e in generale le carte collezionabili è uno dei business più remunerativi al mondo». E non si tratta solo di chi compra: «Quello che succede in fiera non è solo un discorso di acquisto da parte della community, ma c’è una grandissima componente anche di vendita». Molti visitatori arrivano a Rho con le proprie carte per venderle o scambiarle, e le cifre in gioco, ricorda, sono ormai importanti.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Qui entra in gioco la tecnologia. Con eBay Live, spiega Leonardi, la piattaforma vuole rendere possibile tutto l’anno quello che succede in fiera, superando il limite classico dell’acquisto online, fatto di schede prodotto e foto statiche. Nelle dirette «i nostri venditori entrano in relazione con la community, possono parlare, comunicare anche durante la chat e vendere in aste», con partenza da 1 euro. Rispetto alle televendite digitali nate sui social, la differenza che rivendica è la sicurezza: eBay Live porta nelle dirette le protezioni native della piattaforma, sia per chi vende sia per chi compra.

I numeri dello stand lo confermano: «In questi tre giorni abbiamo oltre 50 ore di dirette organizzate». Sabato sera è in programma il box break di un box Pokémon con una valutazione di 70.000 euro, con le bustine vendute all’asta a partire da 1 euro, mentre venerdì l’ex calciatore Esteban Cambiasso è stato ospite di una diretta dedicata alle carte sportive.

Alla domanda su come si stabilisca il prezzo di una carta, che può valere 10 euro come mille, Leonardi indica proprio i dati come primo strumento. Il consiglio a chi vuole avvicinarsi all’investimento in carte collezionabili è «studiare bene il mercato»: su eBay si possono vedere non solo gli oggetti in vendita, ma soprattutto quelli già venduti e il prezzo a cui sono passati di mano, che è il vero valore di mercato. «Mi raccomando, studiate, perché ci si può anche fare molto bene».

Sul futuro, Leonardi descrive una crescita costante, accelerata dal periodo del Covid in poi: Pokémon ha appena festeggiato il trentesimo anniversario ed è in uno dei suoi momenti migliori, One Piece sta guadagnando terreno e il prossimo franchise su cui ci sono grandi aspettative è Naruto. E gli NFT, la promessa digitale che avrebbe dovuto cambiare il collezionismo? Per Leonardi quel mercato ha lasciato delusi molti, mentre quello delle carte fisiche cresce da più di trent’anni: «sicuramente è un bel business divertente, oltre che business».

Come funziona eBay Live

eBay Live è l’esperienza di shopping in diretta della piattaforma: gli utenti seguono le trasmissioni dei venditori dall’app eBay, scoprono i prodotti mentre vengono presentati e interagiscono in tempo reale, facendo domande in chat e partecipando alle aste. Il servizio, nato negli Stati Uniti, è arrivato in Italia nel 2026 e qui si concentra sul collezionismo, la categoria in cui il formato in diretta funziona meglio: l’apertura di una bustina, lo sbusto, è per definizione un momento da vivere in diretta.

Alla Milan Games Week lo stand di eBay trasmette per tutti e tre i giorni con i top seller della piattaforma, con aste e sessioni dedicate a giochi di carte collezionabili, Sports Trading Cards, videogiochi retrò, fumetti e toys legati a franchise come Pokémon, One Piece e Star Wars. Ogni giornata si chiude con una Hero Stream sul palco principale, dalle 17.15 alle 19.30:

venerdì 27 novembre : SportyCards con Esteban Cambiasso, ex calciatore di Inter, Real Madrid e Leicester City, in una diretta dedicata alle carte sportive;

: SportyCards con Esteban Cambiasso, ex calciatore di Inter, Real Madrid e Leicester City, in una diretta dedicata alle carte sportive; sabato 28 novembre : Mirmex con lo streamer Xiuder, tra i pionieri di Fortnite , per il box break di un Box Base Pokémon prima edizione;

: Mirmex con lo streamer Xiuder, tra i pionieri di , per il box break di un Box Base Pokémon prima edizione; domenica 29 novembre: GomGom_Cards con l’imprenditore e creator Steven Basalari e lo youtuber St3phny, per il box break di un raro box Pokémon Team Rocket prima edizione.

Nel comunicato diffuso da eBay per la fiera, Leonardi sottolinea che «il collezionismo è una categoria strategica per eBay e i nostri dati confermano quanto questa passione continui a evolversi, coinvolgendo pubblici e interessi sempre più diversificati», e che la Milan Games Week è l’occasione per portare l’esperienza di eBay Live anche fuori dalla piattaforma.

I dati: una ricerca su Pokémon ogni 14 secondi

La programmazione della fiera rispecchia le tendenze dell’eBay Collected Report 2026, il rapporto con cui eBay misura il collezionismo sulla piattaforma. Pokémon si conferma per il terzo anno consecutivo la parola chiave più cercata su eBay.it, con una media di una ricerca ogni 14 secondi. A livello globale, nei primi sei mesi del 2026 le ricerche dedicate a Pokémon hanno superato le 500 al minuto, contro le 360 del 2025.

Tra i Pokémon più cercati dagli italiani ci sono Charizard, Pikachu, Gengar, Rayquaza e Umbreon; Charizard è anche il più cercato al mondo, con oltre 180 ricerche al minuto tra gennaio e settembre 2026. Nel mondo dei giocattoli spiccano i set LEGO Pokémon, le cui ricerche sono cresciute di oltre il 1.000% alla presentazione dei primi modelli, mentre Luffy, il protagonista di One Piece, ha generato oltre 3.300 ricerche all’ora a livello globale. In forte crescita anche il manga Kagurabachi, con articoli venduti aumentati di oltre il 520%.

Sul fronte delle carte sportive, la categoria «Carte sportive e figurine» registra su eBay.it 4 ricerche al minuto. Nell’anno dei Mondiali le ricerche globali legate al calcio hanno superato le 3.300 all’ora, con Lamine Yamal davanti a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo; in Italia il più cercato resta però Diego Armando Maradona.

Dal cinema ai social: le tendenze virali

Il report mostra anche quanto velocemente un film o un fenomeno social possa diventare una tendenza da collezione. Con l’uscita di Toy Story 5, a giugno 2026 le ricerche su eBay sono cresciute del 150% per Woody, del 140% per Buzz Lightyear e del 120% per Jessie. L’attesa per Avengers: Doomsday ha spinto Doctor Doom, il Dottor Destino, a un +170% di ricerche rispetto all’anno precedente. E poi ci sono i casi più curiosi: i giocattoli antistress NeeDoh, con vendite cresciute di oltre il 9.400%, e il «One Wish Willow», il ramo del film horror Obsession, con ricerche salite del 3.400%.

Per un’azienda tecnologica come eBay, che nel 2025 ha registrato un volume lordo di merci vendute di quasi 80 miliardi di dollari in oltre 190 mercati, il collezionismo è uno dei laboratori più interessanti: un settore dove dati, comunità e dirette video si incontrano, e dove la fiera fisica e la piattaforma online diventano sempre più la stessa cosa.