20 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/Next Alliance Awards: premi a Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience

La notizia in sintesi Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience vincono le tre categorie dei Next Alliance Awards 2026.

La premiazione si è svolta il 19 ottobre al Blue Note di Milano, durante la cena NextGems.

I progetti in gara sono aumentati del 20% rispetto all’edizione precedente, con una giuria di 16 esperti.

Heritage – Generative Family Wealth e Il Posto Vuoto hanno ottenuto anche i premi speciali.

Un cortometraggio anime, un avatar che assiste nell’acquisto di occhiali e un simulatore per la formazione antincendio sono i vincitori dei Next Alliance Awards 2026. Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie durante la cerimonia del 19 ottobre al Blue Note di Milano. I riconoscimenti riguardano progetti che applicano l’intelligenza artificiale e le tecnologie immersive alla comunicazione, alla vendita e alla formazione.

A organizzare il premio è Next Alliance, consorzio attivo nell’intelligenza artificiale generativa, nel Web3 e nelle tecnologie immersive. Il presidente Andrea De Micheli ha aperto la serata e ha indicato nella diffusione delle applicazioni aziendali il filo conduttore dei lavori premiati.

«I progetti premiati dimostrano che l’intelligenza artificiale generativa e le tecnologie immersive hanno superato la fase sperimentale: sono già strumenti concreti con cui le imprese italiane creano valore, raccontano i propri brand e generano impatto sociale. Il compito di Next Alliance è far emergere queste esperienze e metterle in rete», ha dichiarato Andrea De Micheli, Presidente di Next Alliance. Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email. #Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il concorso ha preso in esame campagne e progetti realizzati da aziende, startup e team tra gennaio 2025 e settembre 2026. Le candidature sono cresciute del 20% rispetto all’edizione precedente. La selezione è stata affidata a 16 giurati, tra manager, imprenditori e professionisti del settore, attraverso una valutazione online dei singoli lavori e una successiva votazione dei finalisti.

Gen AI: vince l’avatar per acquistare occhiali

Nella categoria Gen AI, il primo premio è stato assegnato a LuxAvatar, sviluppato da BitForFun Italia per EssilorLuxottica. Il progetto porta la piattaforma di avatar conversazionali Syntheos all’interno di un distributore automatico: l’assistente consiglia i modelli di occhiali, permette di provarli e segue l’intera procedura d’acquisto.

LuxAvatar costituisce la prima applicazione di Syntheos in un distributore automatico. L’impiego premiato riguarda dunque il rapporto con il cliente nel punto vendita, dall’individuazione del prodotto fino alla conclusione della transazione.

Il secondo posto della categoria è andato a 8 Wave Agent Studio, della società 8 Wave. Neurocast, presentato da Yakkyo, ha completato il podio al terzo posto.

La consegna dei riconoscimenti si è svolta durante la cena di gala NextGems, con la conduzione di Mattia Mor. La serata ha riunito le premiazioni delle tre categorie e l’assegnazione dei due riconoscimenti speciali.

AI Creative: il primo premio a Ray-Ban.EXE

Ray-Ban.EXE, realizzato da FM per EssilorLuxottica, ha vinto nella categoria AI Creative. È un cortometraggio anime di ambientazione distopica, dedicato al coraggio e alla ricerca della propria identità. La realizzazione e il lancio sono avvenuti in occasione del primo pop-up store Ray-Ban a Seoul.

Al secondo posto si è classificato FIAT PANDINA. L’italiana più amata dell’universo, progetto di Triplesense Reply per FIAT – Stellantis. Il terzo premio è stato attribuito a Il Posto Vuoto, firmato da Akita Film / RebelOTT per Assogiocattoli.

Per Il Posto Vuoto il risultato nella categoria creativa si è accompagnato a un secondo riconoscimento: il premio speciale AI for Impact. È uno dei due progetti che hanno ottenuto sia un piazzamento sul podio sia un premio speciale.

Web3 e tecnologie immersive: formazione antincendio in Mixed Reality

Nella categoria Web3 & Immersive ha prevalso Fire Xperience, realizzato da FORMart per Leroy Merlin. Il simulatore permette di svolgere formazione antincendio in Mixed Reality ed è stato sviluppato con l’Osservatorio XR del Politecnico di Milano e con il supporto di Metagate.

Il secondo posto è andato a Heritage – Generative Family Wealth, di Otto per Omega Private Broker. Al progetto è stato attribuito anche il premio speciale Web3 Visionary. Terzo classificato DANSITE, realizzato da Impersive per la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto.

I tre primi premi riguardano ambiti diversi: un contenuto audiovisivo per un marchio, un sistema di assistenza alla vendita e uno strumento per la formazione sulla sicurezza. Sono questi gli utilizzi che emergono dai progetti vincitori, accanto ai lavori selezionati per i premi speciali.

Il palmarès completo e l’archivio dell’edizione 2026 saranno resi disponibili sul sito di Next Alliance.