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Next Alliance Awards: premi a Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience

Next Alliance Awards: premi a Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience

20 Ottobre 2026

20 Ottobre 2026/Home/EVENTI/Next Alliance Awards: premi a Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience

La notizia in sintesi

  • Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience vincono le tre categorie dei Next Alliance Awards 2026.
  • La premiazione si è svolta il 19 ottobre al Blue Note di Milano, durante la cena NextGems.
  • I progetti in gara sono aumentati del 20% rispetto all’edizione precedente, con una giuria di 16 esperti.
  • Heritage – Generative Family Wealth e Il Posto Vuoto hanno ottenuto anche i premi speciali.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Un cortometraggio anime, un avatar che assiste nell’acquisto di occhiali e un simulatore per la formazione antincendio sono i vincitori dei Next Alliance Awards 2026. Ray-Ban.EXE, LuxAvatar e Fire Xperience hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie durante la cerimonia del 19 ottobre al Blue Note di Milano. I riconoscimenti riguardano progetti che applicano l’intelligenza artificiale e le tecnologie immersive alla comunicazione, alla vendita e alla formazione.

A organizzare il premio è Next Alliance, consorzio attivo nell’intelligenza artificiale generativa, nel Web3 e nelle tecnologie immersive. Il presidente Andrea De Micheli ha aperto la serata e ha indicato nella diffusione delle applicazioni aziendali il filo conduttore dei lavori premiati.

ANDREA DE MICHELI 02

«I progetti premiati dimostrano che l’intelligenza artificiale generativa e le tecnologie immersive hanno superato la fase sperimentale: sono già strumenti concreti con cui le imprese italiane creano valore, raccontano i propri brand e generano impatto sociale. Il compito di Next Alliance è far emergere queste esperienze e metterle in rete», ha dichiarato Andrea De Micheli, Presidente di Next Alliance.

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Il concorso ha preso in esame campagne e progetti realizzati da aziende, startup e team tra gennaio 2025 e settembre 2026. Le candidature sono cresciute del 20% rispetto all’edizione precedente. La selezione è stata affidata a 16 giurati, tra manager, imprenditori e professionisti del settore, attraverso una valutazione online dei singoli lavori e una successiva votazione dei finalisti.

Gen AI: vince l’avatar per acquistare occhiali

Nella categoria Gen AI, il primo premio è stato assegnato a LuxAvatar, sviluppato da BitForFun Italia per EssilorLuxottica. Il progetto porta la piattaforma di avatar conversazionali Syntheos all’interno di un distributore automatico: l’assistente consiglia i modelli di occhiali, permette di provarli e segue l’intera procedura d’acquisto.

CATEGORIA GEN AI PODIO

LuxAvatar costituisce la prima applicazione di Syntheos in un distributore automatico. L’impiego premiato riguarda dunque il rapporto con il cliente nel punto vendita, dall’individuazione del prodotto fino alla conclusione della transazione.

Il secondo posto della categoria è andato a 8 Wave Agent Studio, della società 8 Wave. Neurocast, presentato da Yakkyo, ha completato il podio al terzo posto.

La consegna dei riconoscimenti si è svolta durante la cena di gala NextGems, con la conduzione di Mattia Mor. La serata ha riunito le premiazioni delle tre categorie e l’assegnazione dei due riconoscimenti speciali.

MATTIA MOR 02

AI Creative: il primo premio a Ray-Ban.EXE

Ray-Ban.EXE, realizzato da FM per EssilorLuxottica, ha vinto nella categoria AI Creative. È un cortometraggio anime di ambientazione distopica, dedicato al coraggio e alla ricerca della propria identità. La realizzazione e il lancio sono avvenuti in occasione del primo pop-up store Ray-Ban a Seoul.

Al secondo posto si è classificato FIAT PANDINA. L’italiana più amata dell’universo, progetto di Triplesense Reply per FIAT – Stellantis. Il terzo premio è stato attribuito a Il Posto Vuoto, firmato da Akita Film / RebelOTT per Assogiocattoli.

CATEGORIA AI CREATIVE PODIO

Per Il Posto Vuoto il risultato nella categoria creativa si è accompagnato a un secondo riconoscimento: il premio speciale AI for Impact. È uno dei due progetti che hanno ottenuto sia un piazzamento sul podio sia un premio speciale.

Web3 e tecnologie immersive: formazione antincendio in Mixed Reality

Nella categoria Web3 & Immersive ha prevalso Fire Xperience, realizzato da FORMart per Leroy Merlin. Il simulatore permette di svolgere formazione antincendio in Mixed Reality ed è stato sviluppato con l’Osservatorio XR del Politecnico di Milano e con il supporto di Metagate.

Il secondo posto è andato a Heritage – Generative Family Wealth, di Otto per Omega Private Broker. Al progetto è stato attribuito anche il premio speciale Web3 Visionary. Terzo classificato DANSITE, realizzato da Impersive per la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto.

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I tre primi premi riguardano ambiti diversi: un contenuto audiovisivo per un marchio, un sistema di assistenza alla vendita e uno strumento per la formazione sulla sicurezza. Sono questi gli utilizzi che emergono dai progetti vincitori, accanto ai lavori selezionati per i premi speciali.

Il palmarès completo e l’archivio dell’edizione 2026 saranno resi disponibili sul sito di Next Alliance.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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