Ford porta un assistente AI nell’app: dal 2027 arriverà nell’infotainment

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Ford aggiorna la propria app con un assistente AI per veicoli connessi.

aggiorna la propria app con un assistente AI per veicoli connessi. Il chatbot risponde su carburante, pneumatici, spie e stato dell’auto.

La distribuzione riguarda gradualmente circa 8 milioni di clienti Ford e Lincoln .

e . L’integrazione nel sistema di infotainment è prevista nel 2027.

( Riassunto generato con AI)

Ford porta l’assistente AI nell’app ufficiale

Ford ha avviato negli Stati Uniti il rilascio di una nuova versione della sua app ufficiale, dotata di un assistente basato sull’intelligenza artificiale per i proprietari di veicoli connessi. L’aggiornamento, riportato il 13 agosto 2026, coinvolge gradualmente clienti Ford e Lincoln con modem integrato. L’obiettivo è offrire risposte immediate e contestualizzate sullo stato dell’auto, riducendo la necessità di cercare informazioni nel manuale.

Il chatbot può rispondere a richieste sul livello di carburante, sulla pressione degli pneumatici e sul significato di una spia accesa nel quadro strumenti. Gli utenti possono porre domande testuali oppure caricare un’immagine, senza inserire preventivamente anno del modello, motorizzazione o altri dati tecnici. Questo è possibile perché l’app risulta già associata al veicolo dell’utente.

Telemetria e supporto personalizzato per gli automobilisti

La funzione non si limita a consultare un manuale digitale: attraverso l’app, l’assistente può leggere e interpretare dati di telemetria del veicolo in tempo reale. In questo modo può segnalare, per esempio, quando il carburante o lo stato di carica non sembrano sufficienti per raggiungere una destinazione. Può inoltre orientare l’automobilista verso una possibile soluzione quando rileva un’anomalia.

La distribuzione prevista riguarda circa 8 milioni di clienti che possiedono un veicolo connesso dei marchi Ford o Lincoln. Non sono invece disponibili indicazioni sull’eventuale arrivo della funzione in Europa. Ford non ha comunicato quale modello linguistico alimenti il sistema, ma aveva spiegato che l’assistente può utilizzare modelli forniti da provider diversi.

La scelta evidenzia il peso crescente del software nell’esperienza automobilistica: il valore non è solo nella risposta generica, ma nella capacità di collegarla ai dati del singolo veicolo. L’assistente viene così proposto come uno strumento operativo per chiarire informazioni normalmente disperse tra schermate, notifiche e documentazione. La base dei veicoli già connessi consente a Ford di testare il servizio su una platea rilevante.

Il passaggio dall’app alla dashboard nel 2027

Il progetto è destinato a evolvere nel 2027, quando Ford prevede di integrare l’assistente direttamente nel sistema di infotainment e nella dashboard. L’azienda definisce questo passaggio la “vera magia”, perché l’interazione potrà avvenire nell’esperienza di guida anziché soltanto dallo smartphone. L’integrazione di bordo potrebbe rendere più immediato l’accesso alle informazioni del veicolo, evitando di prendere in mano il telefono.

Resta da verificare quali funzioni arriveranno effettivamente fuori dagli Stati Uniti e con quali modalità per i diversi modelli. Al momento, l’espansione internazionale non è stata annunciata.

FAQ

Chi può usare l’assistente AI Ford?

Sì, il rilascio riguarda gradualmente circa 8 milioni di clienti con un veicolo Ford o Lincoln dotato di modem integrato.

Quali informazioni può fornire il chatbot?

Sì, può indicare livello di carburante, pressione degli pneumatici, stato di carica e spiegare il significato di alcune spie del quadro strumenti.

Come si invia una richiesta all’assistente?

Sì, l’utente può scrivere una domanda nell’app oppure caricare un’immagine, senza dover inserire manualmente dati identificativi del modello.

L’assistente AI arriverà anche in Europa?

No, al momento Ford non ha fornito informazioni sull’arrivo dell’assistente nell’Europa o su una tempistica per altri mercati.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì: il contenuto deriva da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid e punto-informatico.it, firmate da Tiziano Biancolillo e Luca Colantuoni.