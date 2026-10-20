20 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Robert Downey Jr. entra in SPECS con un incarico onorario

La notizia in sintesi Robert Downey Jr. assume l’incarico onorario di Chief Customer Experience Officer di SPECS.

La collaborazione comprende contenuti originali, esperienze con le Lenti, hardware ed eventi dal vivo.

Il primo progetto è una serie di episodi dedicati agli utilizzi degli occhiali per la realtà aumentata.

Il debutto televisivo è previsto il 20 ottobre; un altro episodio arriverà durante le World Series il 23 ottobre.

Robert Downey Jr. entra in SPECS con l’incarico onorario di Chief Customer Experience Officer (CCEO). L’annuncio del 20 ottobre 2026 accompagna l’uscita di una serie di episodi originali dedicati agli occhiali per la realtà aumentata: il primo progetto della collaborazione punta a mostrare come il dispositivo possa essere utilizzato nel lavoro, nell’intrattenimento e nelle attività personali.

Il ruolo assegnato a Downey Jr. riguarda sia la presentazione delle possibilità d’uso degli occhiali ai clienti, sia il lavoro con i gruppi che ne sviluppano le esperienze. La collaborazione comprende l’esplorazione di nuove funzionalità, la creazione di contenuti e di esperienze attraverso le Lenti, oltre a progetti legati all’hardware e a iniziative dal vivo.

Gli occhiali e il ruolo di Downey Jr.

Gli SPECS integrano un computer in un paio di occhiali trasparenti per la realtà aumentata. L’interazione avviene attraverso le mani e la voce, con elementi digitali inseriti nell’ambiente circostante. Gli impieghi descritti comprendono la comunicazione, il gioco e lo svolgimento di attività quotidiane: è su queste possibilità che si concentrerà il contributo del nuovo CCEO onorario.

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Robert Downey Jr., nel commentare il suo ingresso in SPECS, ha descritto così la prova del dispositivo:

“Provare per credere. Dopo aver testato praticamente ogni dispositivo tecnologico indossabile immesso sul mercato negli ultimi 20 anni, senza rimanere particolarmente colpito, gli SPECS mi hanno conquistato in meno di 40 secondi”

La sua valutazione si estende ai possibili utilizzi della tecnologia e al lavoro con il team:

“Le applicazioni sono infinite. Le famiglie possono condividere esperienze invece di stare chine sui dispositivi; è possibile affinare le proprie competenze e le grandi aziende possono ottimizzare lo sviluppo. In breve, mantiene la promessa degli occhiali AR fatta da un certo supereroe ottimista in materia di tecnologia che ho interpretato. La vita imita l’arte, che a sua volta imita la vita! Non ho mai trovato altrove nel settore tecnologico un ambiente così positivo, caloroso e creativamente stimolante come quello che Evan ha saputo creare in SPECS. Aspettate di vedere cosa creeremo per il vostro divertimento.”

Una serie per mostrare le possibilità d’uso

I primi episodi sono già disponibili sul sito degli SPECS. Le dimostrazioni affrontano situazioni diverse: l’organizzazione degli spazi di lavoro, la pratica del golf, la visione di uno spettacolo e le attività artistiche. Si tratta dei temi scelti per presentare al pubblico gli impieghi degli occhiali attraverso contenuti originali.

La serie è disponibile anche su YouTube, dove saranno aggiunti i nuovi episodi. La pubblicazione costituisce il primo risultato della collaborazione, mentre il lavoro previsto con Downey Jr. si estende anche all’istruzione e ad applicazioni specialistiche nei settori medico, ingegneristico e manifatturiero. Questi ambiti sono indicati come oggetto di esplorazione, non come risultati già raggiunti.

“Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto a Robert Downey Jr. in SPECS per contribuire a plasmare il futuro della realtà aumentata”, ha dichiarato Evan Spiegel, co-founder e CEO di Snap Inc. “Robert immagina da quasi vent’anni quali potenzialità possa avere questa tecnologia ed è un onore lavorare con lui per dare vita a quella visione”.

Le prime trasmissioni televisive

Alla distribuzione online si affianca quella televisiva. Il debutto della collaborazione è previsto per la sera del 20 ottobre, durante la partita di apertura tra New York Knicks e Philadelphia 76ers. Un episodio originale della serie sarà poi trasmesso per la prima volta venerdì 23 ottobre, in occasione della prima partita delle World Series.

Il calendario iniziale mette quindi al centro i contenuti dimostrativi. Le successive uscite della serie accompagneranno il lavoro sulle esperienze con le Lenti e sugli altri progetti annunciati, dall’hardware alle attività dal vivo.