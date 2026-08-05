Monza, Gran Premio d’Italia vicino al tutto esaurito nel weekend di Formula 1

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Il Gran Premio d’Italia 2026 si terrà a Monza tra un mese

I biglietti per venerdì e sabato sono prossimi al tutto esaurito

La presentazione ufficiale è fissata per il 1° settembre a Milano

Monza ospiterà gli appuntamenti istituzionali e sportivi del weekend

Riassunto generato con AI

Gran Premio d’Italia, Monza verso il tutto esaurito

Manca un mese al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 e l’Autodromo Nazionale Monza si prepara ad accogliere il weekend della gara. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori il 5 agosto, la domenica è attesa al tutto esaurito, mentre anche le disponibilità per venerdì e sabato sono ormai vicine al sold out.

L’evento richiamerà a Monza spettatori provenienti da diversi Paesi, insieme a team, media, partner e ospiti internazionali. Il comunicato non fornisce una stima numerica delle presenze, ma indica ricadute previste per il territorio e per le strutture dell’accoglienza.

Il percorso ufficiale di avvicinamento al Gran Premio inizierà martedì 1° settembre alle ore 11 con una conferenza stampa ospitata nel Salone dell’Automobile Club di Milano. La scelta della sede è legata alla storia dell’ente, che nel 1922 fondò l’Autodromo Nazionale Monza.

Gli appuntamenti tra Milano e Monza

Monza sarà il centro degli impegni istituzionali e sportivi legati al Gran Premio. La città che ospita il circuito accoglierà infatti l’intero evento, confermando il legame storico tra l’autodromo e la manifestazione italiana del Campionato del Mondo di Formula 1.

Nel programma del weekend è prevista anche la tradizionale cena di gala del sabato sera, organizzata all’interno dell’autodromo. All’appuntamento sono attese le più alte cariche della Fédération Internationale de l’Automobile, di Formula 1, le istituzioni nazionali e locali e rappresentanti del mondo automotive e sportivo.

Il Gran Premio d’Italia torna così a concentrarsi nell’area di Monza, dove il circuito è attivo da oltre un secolo. L’attenzione per le vendite dei biglietti, in particolare nelle prime due giornate, suggerisce un’affluenza elevata lungo tutto il fine settimana, oltre alla tradizionale maggiore presenza prevista per la domenica.

Attesa per il weekend di gara

La prossima conferenza del 1° settembre sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il programma dell’edizione 2026. Al momento, le informazioni diffuse riguardano soprattutto l’avvicinamento all’evento, la risposta del pubblico e gli appuntamenti istituzionali previsti tra Milano e Monza.

Per la città brianzola il Gran Premio resta uno dei principali appuntamenti sportivi internazionali ospitati ogni anno. L’organizzazione segnala che la domanda di biglietti sta interessando non solo la giornata conclusiva, ma anche venerdì e sabato, quando l’autodromo ospiterà le attività del weekend prima della gara.

FAQ

Quando si terrà la conferenza di presentazione?

La conferenza di presentazione è prevista martedì 1° settembre 2026 alle ore 11.

Dove sarà presentato il Gran Premio d’Italia 2026?

La presentazione si svolgerà nel Salone dell’Automobile Club di Milano.

Quali giornate sono vicine al tutto esaurito?

Venerdì e sabato risultano prossimi al sold out, mentre per domenica è previsto il tutto esaurito.

Dove si terrà la cena di gala?

La cena di gala del sabato sera si terrà all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Sì. Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.