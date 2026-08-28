AI Act, la competenza sull’intelligenza artificiale diventa obbligatoria per le aziende

28 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • AI Act: la competenza sull’intelligenza artificiale entra nella conformità aziendale.
  • La formazione deve essere differenziata secondo ruoli, strumenti e casi d’uso.
  • Shadow AI e automation bias aumentano i rischi organizzativi e operativi.
  • Le imprese devono mappare utilizzi, utenti e controlli nel tempo.

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AI Act, competenze obbligatorie nelle aziende

L’AI Act rende l’AI literacy, cioè la competenza nell’uso dell’intelligenza artificiale, un requisito operativo per le aziende che adottano questi strumenti nei propri processi. Nell’analisi firmata da Rossella Vitale e pubblicata il 27 agosto 2026, il tema riguarda organizzazioni, lavoratori e responsabili chiamati a comprendere cosa utilizzano, entro quali limiti e con quali conseguenze possibili.

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La questione non coincide con un adempimento burocratico o con un corso standard da archiviare. Per un’impresa, la formazione sull’AI diventa parte della conformità perché la scelta di un fornitore non esaurisce la responsabilità legata all’impiego dei sistemi.

Chi lavora con strumenti di intelligenza artificiale deve poter valutare l’affidabilità di un risultato e riconoscere quando sia necessario sottoporlo a verifica. Senza questa capacità, la supervisione umana rischia di restare soltanto formale.

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Il motivo è strettamente organizzativo: gli output prodotti da sistemi di AI possono entrare nelle attività quotidiane, influenzando testi, analisi, decisioni e flussi interni. La conformità richiede quindi che le persone coinvolte sappiano distinguere un supporto utile da un contenuto che presenta limiti, errori o criticità.

L’AI literacy indicata dall’AI Act non trasferisce tutta la responsabilità sui singoli dipendenti. La responsabilità resta invece in capo alla struttura che introduce gli strumenti e che deve creare condizioni concrete per un utilizzo consapevole.

In questa prospettiva, la formazione non è separabile dalla governance interna. Conoscere le applicazioni effettivamente impiegate e il loro impatto sul lavoro è il presupposto per prevenire comportamenti non autorizzati e verifiche insufficienti.

Formazione mirata, shadow AI e controllo degli output

Il primo elemento pratico è la differenziazione dei percorsi formativi. Un programma identico per tutte le funzioni aziendali, dall’amministrazione ai reparti tecnici, difficilmente risponde ai bisogni reali di chi progetta, configura, utilizza o valuta un sistema di intelligenza artificiale.

Chi interviene sulla progettazione o sulla configurazione necessita infatti di informazioni diverse rispetto a chi usa l’AI per attività ripetitive. Esigenze ulteriori riguardano chi deve analizzare l’impatto degli strumenti sulle persone o sulle attività dell’organizzazione.

La formazione deve quindi essere costruita per ruoli e casi d’uso concreti, evitando contenuti esclusivamente teorici. L’obiettivo è rendere applicabili le competenze nel momento in cui l’operatore deve decidere come usare uno strumento o come controllarne il risultato.

Un rischio centrale è la shadow AI, definita come l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale fuori dai canali autorizzati dall’azienda. L’utilizzo può avvenire in buona fede e con l’intento di risparmiare tempo, ma può anche portare un dipendente a inserire informazioni aziendali in servizi non approvati.

Secondo l’analisi, questa condotta non implica necessariamente leggerezza individuale. Può derivare dall’assenza di indicazioni chiare sul perimetro consentito o dalla mancanza di alternative praticabili messe a disposizione dall’impresa.

Quando l’organizzazione lascia vuoti nelle regole o negli strumenti disponibili, le iniziative personali tendono a occupare quello spazio. La prevenzione della shadow AI passa perciò sia dalla formazione sia dalla definizione di canali autorizzati comprensibili e utilizzabili nel lavoro ordinario.

L’altro fronte riguarda la qualità degli output. Risposte ben scritte, ordinate e formulate con apparente sicurezza possono contenere errori sostanziali, rendendo più difficile individuare il problema proprio perché la forma appare convincente.

Il fenomeno dell’automation bias descrive la tendenza ad attribuire eccessiva fiducia a un risultato prodotto da una macchina. Questa fiducia può ridurre il livello di verifica che si applicherebbe a un contributo umano, soprattutto quando il sistema ha fornito risultati corretti nella maggior parte dei casi.

La criticità emerge nel momento in cui arriva un errore non intercettato. Formare le persone anche sul limite degli strumenti significa mantenere attivo il controllo umano, anziché trasformarlo in una semplice etichetta procedurale.

La conformità richiede un controllo continuo

Il percorso di conformità all’AI Act viene descritto come un lavoro organizzativo continuativo, non come un insieme di documenti da completare una sola volta. Le aziende devono mappare gli strumenti realmente in uso, individuare chi li utilizza e chiarire per quali finalità.

Da questa ricognizione dipende la possibilità di calibrare la formazione sulle situazioni effettive e di verificare nel tempo se le competenze restano adeguate ai cambiamenti tecnologici. La prevenzione dei rischi nasce dalla conoscenza di ciò che accade all’interno dell’organizzazione.

Un’impostazione superficiale può avere conseguenze sull’intera impresa. L’adozione dell’intelligenza artificiale richiede quindi responsabilità strutturale, regole comprensibili e persone preparate a controllare gli strumenti che impiegano.

FAQ

Che cosa significa AI literacy?

Indica la capacità di comprendere strumenti di intelligenza artificiale, limiti, conseguenze e necessità di verifica degli output prodotti nei processi aziendali.

Perché l’AI literacy riguarda la conformità?

L’AI Act collega l’uso consapevole dell’AI alla responsabilità aziendale, che non termina con la selezione del fornitore tecnologico.

Cos’è la shadow AI in azienda?

È l’uso di strumenti di intelligenza artificiale fuori dai canali autorizzati, spesso adottati dai dipendenti per velocizzare attività quotidiane.

Che cos’è l’automation bias?

È la tendenza a fidarsi eccessivamente dei risultati generati da una macchina, riducendo i controlli che sarebbero applicati a un contributo umano.

Come è stata verificata questa analisi?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

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