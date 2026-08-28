Google lancia Gemini Omni 1.1 Flash per la produzione video generativa

28 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Google DeepMind presenta Gemini Omni 1.1 Flash per la produzione video generativa.

presenta Gemini Omni 1.1 Flash per la produzione video generativa. Il modello estende scene, collega fotogrammi chiave e genera output fino al 4K.

Le anteprime in 360p riducono tempi e costi durante la fase di prototipazione.

La distribuzione coinvolge API, Google AI Studio, Flow e l’app Gemini.

Gemini Omni 1.1 Flash amplia il controllo video

Google DeepMind ha annunciato il 27 agosto 2026 Gemini Omni 1.1 Flash, aggiornamento destinato agli sviluppatori che lavorano con video generativi e strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale. Il modello viene reso disponibile attraverso la Gemini API in Google AI Studio e nella Gemini Enterprise Agent Platform, con funzioni progettate per rendere più controllabile la creazione di filmati. L’obiettivo dichiarato da Google è portare Gemini Omni a un impiego produttivo, offrendo continuità visiva, transizioni guidate e risoluzioni elevate per software creativi, flussi di produzione e piattaforme media.

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Le novità riguardano l’estensione delle scene, la definizione del primo e dell’ultimo fotogramma, le anteprime rapide a 360p e la generazione in 1080p o 4K. Secondo Anish Nangia e Alisa Fortin, Product Manager di Google DeepMind, Omni 1.1 Flash punta a combinare la capacità di ragionamento sul contesto reale con controlli più precisi per la produzione audiovisiva. Il rilascio interessa anche gli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra a livello globale attraverso Google Flow, mentre l’estensione delle scene arriva nell’app Gemini per le stesse fasce di utenti.

Scene più lunghe, fotogrammi guidati e anteprime rapide

La funzione di estensione delle scene permette di proseguire un video esistente in blocchi da dieci secondi, fino a una durata cumulativa di 40 secondi. Gemini Omni 1.1 Flash può analizzare fino a dieci secondi di contesto precedente, anziché fare riferimento soltanto all’ultimo secondo come i modelli precedenti indicati da Google. Questa maggiore finestra di analisi è pensata per mantenere coerenza visiva e narrativa quando una sequenza viene prolungata o indirizzata verso una nuova evoluzione creativa.

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Il sistema consente inoltre di fornire un fotogramma iniziale e uno finale, generando il video intermedio tra i due punti chiave. Google indica questa possibilità per movimenti di macchina complessi, come orbite attorno ai soggetti, zoom e clip in loop senza stacchi. Per gli sviluppatori, il valore pratico consiste nel poter definire con maggiore precisione il risultato desiderato prima della generazione, invece di affidare ogni passaggio a un prompt testuale generico.

Un secondo asse dell’aggiornamento riguarda la velocità di iterazione. Le anteprime a 360p possono essere generate fino al 60% più rapidamente rispetto allo standard a 720p, in base al throughput di sistema riportato da Google, e a un terzo del costo. La funzione è rivolta a storyboard, test di varianti e rendering rapidi nelle piattaforme per sviluppatori, dove confrontare più prove a bassa risoluzione può precedere il rendering definitivo.

Per gli output destinati alla produzione, Omni 1.1 Flash offre video in 1080p o 4K. Il modello può anche usare fino a tre secondi di video di riferimento per mantenere contesto visivo e coerenza dei personaggi. L’insieme delle funzioni segnala un orientamento verso processi di post-produzione e progettazione creativa: non solo generazione di singoli filmati, ma continuità tra materiali, versioni e istruzioni di regia.

Integrazioni e accesso nel sistema Google

Google riferisce che alcuni clienti stanno già utilizzando Gemini Omni Flash attraverso l’Agent Platform API per produzioni concrete. Adobe ha integrato Gemini Omni Flash in Adobe Firefly, mentre Itay Schiff, Creative Director di Figma Weave, ha definito il modello “uno dei più forti modelli video disponibili” nella piattaforma. Schiff cita in particolare estensioni, materiale di riferimento più ricco e risoluzione 4K come strumenti utili ai team creativi.

Louisa Guo, VP of Marketing di GMI Cloud, attribuisce rilievo all’accuratezza dei dettagli per contenuti educativi ed esplicativi. Jamie Umpherson, Chief Creative Officer di Runway, sottolinea invece l’integrazione del modello con flussi che partono da prompt, immagini o video. La disponibilità su più servizi Google e tramite partner amplia quindi le modalità d’accesso, ma lascia agli sviluppatori la responsabilità di verificare qualità, coerenza e idoneità dei contenuti generati prima della pubblicazione.

FAQ

Che cos’è Gemini Omni 1.1 Flash?

È un aggiornamento di Google DeepMind per video generativi, pensato per sviluppatori e disponibile tramite Gemini API in Google AI Studio.

Quanto può durare una scena estesa?

Le estensioni avvengono in incrementi di dieci secondi fino a una durata cumulativa massima di 40 secondi.

Quale contesto video può analizzare il modello?

Il modello analizza fino a dieci secondi di contesto video precedente per migliorare continuità visiva e aderenza narrativa.

Quanto sono rapide le anteprime a 360p?

Google indica una generazione fino al 60% più veloce rispetto al 720p e un costo pari a un terzo.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Google, con supervisione umana prima della pubblicazione.