4 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Perplexity cita soprattutto siti poco noti nelle raccomandazioni software
La notizia in sintesi
- Trellner Research analizza le fonti citate da Perplexity nelle raccomandazioni software.
- Lo studio rileva numerosi domini poco visibili nelle classifiche di popolarità web.
- Alcune citazioni rimandavano a siti inesistenti, reindirizzati o non pertinenti.
- L’indagine non dimostra manipolazioni né riguarda automaticamente altri sistemi AI.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Perplexity e la qualità delle fonti AI
L’indagine di Trellner Research, pubblicata il 2 settembre 2026, esamina come Perplexity selezioni sul web le fonti per raccomandare software. Lo studio ha interrogato i modelli Sonar e Sonar Pro tramite OpenRouter, con una richiesta per ciascuna delle 380 categorie considerate, per capire quali siti sostengano le risposte. L’analisi rileva 7.534 citazioni distribuite fra 2.055 domini, inclusi molti siti poco visibili nelle classifiche di popolarità.
Il quadro riguarda il retrieval, cioè il meccanismo che recupera documenti prima della formulazione della risposta, e segnala perché la citazione automatica richieda controlli sulla pertinenza e sull’autorevolezza. Trellner Research invita però alla prudenza: i risultati descrivono le fonti recuperate da Perplexity e non dimostrano manipolazioni né sono estendibili ad altri sistemi.
I dati su domini, citazioni e reindirizzamenti
Il campione comprende 1.807 prodotti distinti e 7.534 citazioni, distribuite su 2.055 domini. Di questi, 751 domini, il 36,5% delle fonti esaminate, non figuravano nella Top 1 milione della classifica Tranco; il 59,8% delle citazioni proveniva da domini oltre la posizione 100.000. Tranco offre una misura indipendente della popolarità dei domini, utile a distinguere presenze consolidate e siti con scarsa visibilità.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Trellner Research segnala inoltre concentrazioni di citazioni presso domini specializzati in classifiche software. Guideflow ne ha fornito 194 in 96 categorie, mentre Worldmetrics, WifiTalents e Gitnux hanno sitemap con decine di migliaia di pagine dedicate a query come best … software. Nel complesso, l’indagine conta 215.128 pagine di questo tipo.
Le pagine condividono registrazioni tra dicembre 2023 e maggio 2024, nameserver Cloudflare, HTML simile e dati JSON-LD per classifiche. Tali elementi suggeriscono una possibile relazione, ma non provano un proprietario unico. Su 1.502 domini verificati, 17 erano inesistenti o irraggiungibili e 92 reindirizzavano altrove; un riferimento a Dryad portava a un sito di gioco online.
Per Monte Carlo compariva il dominio di un gruppo alberghiero e di casinò, mostrando che citazione e pertinenza possono divergere.
Come leggere le raccomandazioni generate dall’AI
Il dato non dimostra che le raccomandazioni siano manipolate, ma indica un criterio operativo per chi le consulta: verificare ogni citazione e privilegiare documentazione ufficiale o fonti specialistiche riconoscibili. Il retrieval può premiare pagine indicizzabili, ricche di dati strutturati e costruite attorno a ricerche frequenti, senza renderle fonti primarie. Trellner Research non ha verificato quanto l’esclusione dei siti considerati sospetti cambierebbe le raccomandazioni finali.
Perciò l’indagine fotografa le fonti di Perplexity, non l’intenzione dei gestori, e non è trasferibile a ChatGPT, Gemini, Copilot o sistemi.
FAQ
Quante categorie software ha esaminato Trellner Research?
L’analisi ha coperto 380 categorie software, con una richiesta per categoria rivolta a Sonar e Sonar Pro attraverso OpenRouter.
Quante citazioni ha prodotto Perplexity nello studio?
Le risposte hanno generato 7.534 citazioni riferite a 1.807 prodotti distinti e distribuite complessivamente su 2.055 domini.
Che cosa misura la classifica Tranco?
La classifica Tranco misura la popolarità dei domini e consente di distinguere siti web consolidati da fonti con visibilità ridotta.
Lo studio riguarda anche ChatGPT e Gemini?
I risultati riguardano esclusivamente Perplexity e non possono essere applicati automaticamente a ChatGPT, Gemini, Copilot o altri sistemi.
Quali fonti sono state utilizzate?
Le informazioni derivano da un controllo congiunto di fonti stampa ufficiali, Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti qualificate e rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon