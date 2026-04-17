Home / EVENTI / Milano Design Week, l’intelligenza artificiale diventa co-autore e ridisegna processi creativi e linguaggi del design

Intelligenza artificiale protagonista al Fuorisalone 2026 di Milano

Al Fuorisalone 2026 di Milano, l’intelligenza artificiale è al centro di installazioni immersive che indagano identità, corpo e tecnologia. In via Lazzaro Palazzi, l’artista digitale viennese Keta Bart firma Yoox Camerino, reinterpretando il camerino di prova come esperienza algoritmica. Alla Milano Design Week 2026, dedicata al tema “Essere Progetto”, il rapporto uomo‑macchina viene messo in scena in spazi esperienziali che trasformano il pubblico in co-autore.

Dal Palazzo Moscova alla Università Statale, fino all’Aula Magna con l’installazione Kaleido di MAD Architects, la città sperimenta come l’AI possa co-progettare senza sostituire la creatività umana.

L’obiettivo: esplorare perché e come l’AI stia ridefinendo linguaggi, rituali e percezioni nel design contemporaneo.

In sintesi:

Installazioni immersive a Milano esplorano il rapporto tra intelligenza artificiale, corpo e percezione.

Yoox Camerino di Keta Bart trasforma il camerino moda in esperienza algoritmica identitaria.

di trasforma il camerino moda in esperienza algoritmica identitaria. Y.O.U. Your Own Universe e Infinity-Design della mente mettono il corpo al centro del dialogo uomo‑macchina.

e mettono il corpo al centro del dialogo uomo‑macchina. Kaleido di MAD Architects indaga luce, colore e AI in uno spazio in continua trasformazione.

Installazioni chiave: dal camerino algoritmico al corpo sensore

In via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia, Yoox Camerino di Keta Bart reinterpreta il camerino come ambiente algoritmico suddiviso in tre stanze immersive. Gli algoritmi generativi dialogano con il visitatore, trasformando il rito della prova abiti in un’indagine sull’identità personale, sospesa tra fisico e digitale.

Nello stesso solco, a Palazzo Moscova in via Moscova 18, il brand glo e il collettivo Numero Cromatico presentano Y.O.U. Your Own Universe: un universo multisensoriale in cui luci, suoni e AI producono poesie d’amore ed epitaffi. La macchina genera testi, ma l’autorialità resta umana: il corpo del visitatore, con le sue percezioni, è il vero centro del progetto.

Alla Università Statale, nel Cortile della Farmacia in via Festa del Perdono 7, Infinity-Design della mente di Marco Nereo Rotelli, realizzata con Domyn e Veolia, utilizza sensori, poesia e musica generativa per umanizzare la tecnologia, ricordando che nessuna AI esiste senza l’intelligenza e la responsabilità umana.

Kaleido, scenari futuri e domande aperte sull’AI creativa

Nella hall dell’Aula Magna della Statale di Milano, Kaleido, progettata da MAD Architects, Ma Yansong e Andrea D’Antrassi per Canva, è tra i fulcri di Interni Materiae. Una composizione di cubi traslucidi, disposti a tre altezze, ricrea l’effetto di un caleidoscopio dove luce, colore e AI producono frammenti e riflessi in continua evoluzione.

L’opera è scandita in quattro momenti – Reconsider, Act, Realize, Share – e mette in scena l’AI come strumento capace di rimodellare l’immaginazione in possibilità dinamiche, non come sostituto dell’autore umano.

L’intero Fuorisalone 2026 evita risposte univoche su quanto una macchina possa co-creare senza togliere spazio all’uomo: preferisce offrire contesti esperienziali in cui i visitatori, attraversando gli ambienti digitali, elaborano autonomamente scenari futuri sul ruolo dell’AI nel design, nell’arte e nei rituali quotidiani.

FAQ

Dove si trova Yoox Camerino di Keta Bart a Milano?

Si trova in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia, ed è un’installazione immersiva in tre stanze dedicata all’identità digitale.

Cosa propone l’installazione Y.O.U. Your Own Universe a Palazzo Moscova?

Propone un universo multisensoriale dove luci, suoni e AI generano testi personalizzati, mantenendo il corpo umano come fulcro percettivo dell’esperienza.

Cosa rappresenta Infinity-Design della mente alla Statale di Milano?

Rappresenta un sistema interattivo che combina poesia, sensori e musica generativa per riflettere su acqua, energia e umanizzazione della tecnologia.

In cosa consiste Kaleido di MAD Architects per Canva?

Consiste in un ambiente di cubi traslucidi che, grazie all’AI, esplora luce, colore e riflessi in quattro momenti esperienziali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Fuorisalone?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.