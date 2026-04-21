Home / EVENTI / Sinner alla vigilia del Masters di Madrid racconta pressione, concentrazione e il rischio di cambiare in un attimo

Sinner a Madrid senza Alcaraz: obiettivi, motivazioni e rischi

Il numero 1 del mondo Jannik Sinner debutta alla Caja Mágica di Madrid nel Masters 1000 che inizia in questi giorni, con l’assenza pesante del rivale Carlos Alcaraz. L’azzurro ha spiegato a Sky Sport che il forfait dello spagnolo non ha influenzato la scelta di giocare nella capitale spagnola, ribadendo la centralità della propria programmazione e del lavoro quotidiano.

Il torneo madrileno, storicamente complicato per lui, diventa ora un banco di prova tecnico e mentale per consolidare il primato nel ranking ATP e capire il proprio adattamento all’altitudine e alla terra veloce.

In un calendario già intenso, Sinner arriva da una lunga serie di successi ma non nasconde un po’ di stanchezza fisiologica, che rende ancora più delicata la gestione delle prossime settimane sulla terra rossa europea.

In sintesi:

Jannik Sinner guida il tabellone di Madrid da numero 1 ATP.

guida il tabellone di Madrid da numero 1 ATP. Assenza di Carlos Alcaraz , ma la programmazione di Sinner resta invariata.

, ma la programmazione di Sinner resta invariata. Madrid è storicamente torneo ostico: mai oltre i quarti di finale.

Gestione di forma, stanchezza e adattamento alle condizioni in primo piano.

Obiettivi di Sinner a Madrid tra ranking, fisico e adattamento

Jannik Sinner userà Madrid per provare ad allungare ulteriormente su Carlos Alcaraz in classifica ATP, sfruttando un torneo dove non ha punti da difendere dopo l’assenza dello scorso anno.

Lo stesso Sinner definisce questa settimana una “opportunità” per leggere meglio il proprio gioco sulla terra madrilena, resa particolare da quota e rimbalzi più rapidi rispetto ad altri tornei sul rosso. Finora non è mai andato oltre i quarti: un limite tecnico e mentale che il numero 1 vuole superare.

Sull’assenza di Alcaraz, Sinner ha chiarito: lo ha rivisto con piacere ai Laureus, ma il forfait dello spagnolo non ha inciso sulla decisione di essere a Madrid. La priorità resta il percorso costruito con il suo team.

Ha sottolineato di sentirsi “abbastanza bene” fisicamente dopo tre tornei molto intensi, pur riconoscendo la normale stanchezza accumulata. Il pilastro resta il lavoro quotidiano: *“Sono bravo a non ascoltare nessuno, solo io e il mio team possiamo sapere quanto lavoro c’è dietro”*, ha spiegato, ricordando che la stagione può cambiare “in un attimo”.

La tenuta mentale di Sinner e le prospettive sulla stagione

La vera arma di Jannik Sinner in questa fase appare la stabilità mentale: *“Non mi esalto quando vinco e non mi butto giù quando perdo”*, ha ricordato, rivendicando la continuità del proprio approccio.

Questa gestione emotiva sarà decisiva non solo a Madrid, ma in vista del resto della stagione sul rosso e dell’imminente swing estivo, dove il numero 1 ATP sarà chiamato a confermare il nuovo status in ogni torneo di vertice.

Madrid diventa quindi più che un semplice Masters 1000: è un laboratorio per testare adattamento, resistenza fisica e lucidità tattica in condizioni particolari, con lo sguardo puntato alla corsa Slam e al consolidamento di un dominio che, nelle intenzioni del giocatore e del suo staff, deve essere sostenibile nel lungo periodo.

FAQ

Perché Jannik Sinner ha deciso di giocare il torneo di Madrid?

Sì, Sinner ha scelto Madrid per consolidare il numero 1 ATP, testare il proprio gioco sull’altitudine e sfruttare l’assenza di punti da difendere.

L’assenza di Carlos Alcaraz ha influito sulla programmazione di Sinner?

No, Sinner ha dichiarato chiaramente che il forfait di Alcaraz non ha condizionato la decisione di partecipare al Masters 1000 di Madrid.

Qual è il miglior risultato di Sinner ottenuto finora a Madrid?

Attualmente, sì, il limite di Sinner a Madrid sono i quarti di finale, mai superati. Il torneo rappresenta quindi un obiettivo concreto di progresso.

Come sta fisicamente Jannik Sinner dopo gli ultimi tornei?

Sì, Sinner riferisce di sentirsi fisicamente “abbastanza bene”, pur ammettendo una stanchezza normale dopo tre tornei molto intensi e ravvicinati.

Quali sono le fonti di questo articolo su Sinner e Madrid?

Sì, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.