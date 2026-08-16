16 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Cina, cambia l’origine doganale dei chip: conta il luogo di produzione del wafer

La notizia in sintesi

Cina ridefinisce l’origine doganale dei circuiti integrati.

ridefinisce l’origine doganale dei circuiti integrati. Conta il Paese di fabbricazione del wafer, non packaging e test.

La regola può modificare statistiche commerciali e trattamento tariffario dei chip.

I nodi avanzati restano distinti dalla produzione cinese di semiconduttori maturi.

Riassunto generato con AI

La Cina cambia il criterio d’origine dei chip

La Cina ha aggiornato le regole doganali sull’origine dei semiconduttori: per i circuiti integrati conta ora il Paese in cui viene prodotto il wafer, la sottile lastra di silicio su cui si costruisce materialmente il chip. La novità, illustrata dalla China Semiconductor Industry Association e riportata il 15 agosto 2026 da Manuel De Pandis, riguarda le dichiarazioni doganali e può incidere sia sulle statistiche della manifattura mondiale sia sui dazi applicati alle importazioni.

La modifica interessa una filiera distribuita tra più Stati, nella quale progettazione, produzione, assemblaggio e collaudo possono avvenire in Paesi diversi. Il motivo della revisione è quindi amministrativo ma con conseguenze industriali: spostare l’origine sul wafer assegna maggiore rilevanza alle fonderie, cioè agli impianti dove i chip vengono effettivamente realizzati.

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Un componente progettato da un’azienda statunitense può dunque risultare originario di Taiwan se il wafer è fabbricato in una fonderia taiwanese, anche quando software, progetto e marchio rimangono americani. La regola non ridefinisce la proprietà intellettuale del prodotto, ma il criterio usato per identificarne l’origine commerciale. È questa distinzione a rendere la decisione rilevante per produttori, importatori e autorità doganali.

Wafer al centro di dazi e statistiche

Il wafer rappresenta la base fisica del semiconduttore: su questa superficie vengono eseguite lavorazioni quali litografia, deposizione dei materiali, incisione e drogaggio, necessarie per realizzare i transistor. Packaging e test sono fasi successive e possono essere svolti altrove. In precedenza, l’origine commerciale veniva spesso associata all’ultima trasformazione sostanziale, generalmente identificata nell’assemblaggio o nel confezionamento.

Con il nuovo riferimento, una quota più ampia dei chip viene attribuita al Paese che ospita gli impianti produttivi dei wafer. Questo consente alla Cina di rivendicare un peso più consistente nelle statistiche della produzione globale di semiconduttori, senza che ciò implichi automaticamente una leadership tecnologica nei processi più avanzati.

La capacità cinese è infatti concentrata soprattutto nei nodi maturi, utilizzati nell’elettronica di consumo, nell’automotive e negli apparati industriali. I processi più sofisticati restano un ambito diverso, nel quale operano soggetti come TSMC, Samsung e Intel, con competenze e capacità produttive non sovrapponibili.

Le restrizioni internazionali sull’accesso alle apparecchiature avanzate per la litografia costituiscono inoltre un limite per la Cina. Il nuovo criterio doganale non rimuove tali vincoli: cambia invece la lettura amministrativa del luogo in cui un chip viene prodotto. Per questo, il dato statistico e la posizione tecnologica di un Paese devono restare distinti.

La filiera globale diventa un fattore geopolitico

L’impatto più concreto riguarda i dazi. Le imprese statunitensi che progettano chip ma affidano la fabbricazione dei wafer a impianti esteri rischiano una classificazione legata al Paese della fonderia. Al contrario, i prodotti realizzati negli stabilimenti americani possono essere trattati come originari degli Stati Uniti nelle importazioni verso la Cina.

La conseguenza è una crescente centralità delle regole sull’origine commerciale. Una filiera può partire dalla progettazione negli Stati Uniti, passare dalla produzione a Taiwan o in Corea del Sud e terminare con packaging e test in Malesia, Vietnam o Cina.

Stabilire quale Paese debba essere indicato in dogana diventa quindi una decisione economica e geopolitica, capace di influire su tariffe, accesso ai mercati e rappresentazione della forza manifatturiera.

FAQ

Quale fase stabilisce l’origine del chip?

Sì, l’origine coincide con il Paese in cui è stato fabbricato il wafer utilizzato nel circuito integrato.

Packaging e test determinano ancora l’origine?

No, packaging, assemblaggio e collaudo possono avvenire in un altro Stato senza determinare l’origine doganale del chip.

Cosa cambia per le statistiche cinesi?

Sì, più semiconduttori possono essere contabilizzati in base al Paese dove si trovano gli impianti che producono i wafer.

La Cina guida anche i chip più avanzati?

No, la fonte indica una forza soprattutto nei nodi maturi, mentre i processi sofisticati coinvolgono anche TSMC, Samsung e Intel.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.