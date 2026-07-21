21 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / YouTube: dal 16 luglio stop alla monetizzazione per contenuti AI ripetitivi

La notizia in sintesi

YouTube chiarisce i limiti alla monetizzazione dei contenuti prodotti in serie.

chiarisce i limiti alla monetizzazione dei contenuti prodotti in serie. Le nuove indicazioni riguardano video generici, manipolatori e avatar AI su temi sensibili.

L’intelligenza artificiale resta ammessa se sostiene un apporto creativo originale.

I controlli possono coinvolgere l’intero canale, non soltanto un singolo video.

(Riassunto generato con AI)

YouTube restringe la monetizzazione dei video AI

YouTube ha precisato le regole per i creator iscritti allo YouTube Partner Program, in vigore dal 16 luglio, definendo quali contenuti “non autentici” non potranno generare ricavi pubblicitari. La piattaforma non vieta i video realizzati con l’intelligenza artificiale: punta invece a escludere dalla monetizzazione le produzioni seriali, ripetitive o prive di un contributo creativo riconoscibile.

Il chiarimento è arrivato nel podcast Inside YouTube, dove il vicepresidente Trust and Safety Matt Halprin ha discusso il tema con Rene Ritchie. L’obiettivo dichiarato è distinguere l’AI usata come strumento produttivo dai canali che generano grandi quantità di filmati quasi identici, concepiti soprattutto per intercettare visualizzazioni e pubblicità.

La stretta risponde a un problema crescente per una piattaforma che compete direttamente con lo streaming e la televisione. Per YouTube, la diffusione di contenuti automatizzati e senza valore editoriale può indebolire la fiducia di pubblico e inserzionisti, pur mentre l’azienda continua a offrire strumenti basati sull’AI ai propri creator.

Le tre categorie di contenuti a rischio

La prima categoria comprende video generici, ripetitivi o basati su template: storie AI in cui cambiano solo nomi, immagini o ambientazioni, slideshow, testi scorrevoli, animazioni e tutorial che ripropongono informazioni già diffuse senza aggiungere una prospettiva originale. Non è richiesta una reinvenzione totale a ogni pubblicazione, ma ciascun video deve offrire una nuova storia, spiegazione, lezione o argomentazione.

La seconda riguarda contenuti definiti insoddisfacenti o disturbanti, costruiti su immagini scioccanti ed emozioni manipolate per ottenere clic. Halprin ha citato i filmati con animali apparentemente in pericolo e successivamente “salvati”: un canale fondato su questo schema può perdere la monetizzazione anche senza ricorrere all’AI.

La terza categoria riguarda avatar sintetici che si presentano come autorità umane su salute, finanza, diritto e politica. Un medico AI che formula diagnosi, un consulente virtuale che suggerisce investimenti o un avvocato sintetico che offre consigli legali possono indurre gli utenti a scambiare una rappresentazione artificiale per un esperto credibile.

Le valutazioni possono estendersi oltre il singolo caricamento: i revisori possono considerare tema principale, video recenti e più visti, fonti di watch time, titoli, miniature, descrizioni e pagina Informazioni. Le segnalazioni degli utenti possono attivare una verifica, ma il loro numero non determina automaticamente l’esclusione dal programma.

Secondo uno studio di Kapwing del 2025, 104 dei primi 500 video raccomandati a un nuovo account sono stati classificati come “AI slop”. La stessa analisi ha individuato 278 canali composti soltanto da contenuti generati dall’AI, con oltre 63 miliardi di visualizzazioni complessive e 221 milioni di iscritti.

La sfida per creator e canali senza volto

La precisazione riguarda anche i creator “faceless”, cioè canali senza conduttore in camera che possono produrre documentari, spiegazioni, animazioni e contenuti educativi con autori, ricercatori, montatori e doppiatori umani. YouTube non richiede di mostrare il volto e non considera l’uso dell’AI, da solo, una causa di demonetizzazione.

Restano però timori tra gli operatori del settore: Doctor NOS ha riferito che alcuni canali educativi simili sarebbero stati demonetizzati. Chi viene rimosso dallo YouTube Partner Program può generalmente presentare ricorso entro 21 giorni; se fallisce, può modificare il canale e richiedere di nuovo l’accesso dopo 90 giorni.

La conseguenza più concreta è economica: i video non conformi possono restare online, ma diventano meno redditizi. Per Neal Mohan, contrastare l’AI slop è una priorità per il 2026, mentre YouTube integra strumenti come Veo di Google DeepMind in Shorts.

FAQ

Da quando valgono le nuove regole YouTube?

Sì, le indicazioni aggiornate per i membri dello YouTube Partner Program sono in vigore dal 16 luglio.

YouTube vieta tutti i video creati con AI?

No, l’AI resta utilizzabile se il video finale offre una narrazione originale, informazioni utili, intrattenimento o un apporto creativo chiaro.

Quali avatar AI non possono essere monetizzati?

Sì, sono a rischio gli avatar sintetici presentati come esperti umani di salute, finanza, diritto e politica.

Un canale demonetizzato può fare ricorso?

Sì, il creator può generalmente presentare appello entro 21 giorni e, in caso negativo, ripresentare domanda dopo 90 giorni.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su più fonti: Mashable e punto-informatico.it.