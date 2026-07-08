Bitluni crea una GPU-display in cui ogni pixel è gestito da un microcontroller RISC-V

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Bitluni sviluppa una GPU-display con un microcontroller RISC-V per ogni pixel

sviluppa una GPU-display con un microcontroller RISC-V per ogni pixel Il prototipo attuale usa 8.192 chip e moduli da 16×32 pixel

L’obiettivo finale è 320×200 pixel, pari a 64.000 microcontroller

La sfida principale riguarda consumi, costi e programmazione di migliaia di chip

(Riassunto generato con AI)

Una GPU fatta di migliaia di microcontroller

Bitluni, nome online di Matthias Balwierz, sta costruendo un progetto sperimentale che unisce GPU custom e display modulare, sostituendo il processore grafico tradizionale con migliaia di microcontroller RISC-V a basso costo. Nelle ultime ore la sua iniziativa ha attirato attenzione perché ogni singolo chip controlla direttamente un pixel tramite un LED RGB, trasformando il display stesso in una rete distribuita di unità di calcolo.

Il prototipo attuale impiega 8.192 microcontroller, organizzati in moduli da 16×32 pixel e disposti in una configurazione circolare che richiama il supercomputer Cray-1. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una matrice da 320×200 pixel, cioè 64.000 microcontroller complessivi. La ragione tecnica del progetto non è competere con le GPU commerciali, ma verificare fin dove possa spingersi un’architettura parallela estrema, in cui l’elaborazione dell’immagine viene distribuita su migliaia di piccoli processori indipendenti.

Come funziona il progetto di Bitluni

Il cuore dell’esperimento sono i microcontroller della famiglia WCH/QingKe CH57x, indicati dalle fonti come chip RISC-V a 32 bit capaci di operare fino a 100 MHz. Tra le caratteristiche citate compaiono memoria SRAM, memoria non volatile e interfacce come USB 2.0, SPI, I2C, UART, oltre a connettività radio a 2,4 GHz; una fonte segnala anche il supporto al Bluetooth 5.0 LE.

La scelta di usare semplici LED RGB saldati direttamente ai microcontroller nasce da un criterio di contenimento dei costi: impiegare LED RGB indirizzabili avrebbe aumentato sensibilmente il budget. In cambio, però, la complessità si sposta sulla progettazione elettronica e sulla scala produttiva, perché il numero di chip cresce linearmente con la risoluzione. Applicando lo stesso principio a un pannello Full HD, servirebbero oltre 2 milioni di microcontroller.

Secondo quanto riportato, per coordinare il sistema viene adottata anche una struttura gerarchica, in cui gruppi di 32 chip CH570 sono gestiti da un controller CH32V. Il progetto evidenzia così un punto chiave dell’elaborazione distribuita: ridurre il peso di un singolo centro di controllo e suddividere il lavoro in molti nodi semplici, economici e specializzati.

Consumi e automazione sono la vera prova

L’aspetto più critico non è la risoluzione, ancora modesta rispetto agli standard odierni, ma la sostenibilità pratica di un sistema di questo tipo. Le stime sul prototipo parlano di circa 2.161 watt, equivalenti a circa 655 ampere a 3,3 volt, valori che rendono l’alimentazione uno dei principali ostacoli tecnici.

Per sostenere il carico, Bitluni prevede un alimentatore Corsair WS3000 affiancato da convertitori custom per passare da 12 volt a 3,3 volt. Anche il costo cresce rapidamente: una delle fonti indica che, pur con un prezzo unitario di circa 0,13 dollari, una configurazione da 64.000 chip richiederebbe oltre 8.000 dollari solo per i microcontroller.

Un altro elemento distintivo è il metodo di programmazione. Matthias Balwierz ha realizzato un programmatore a tre contatti stampato in 3D, montato sul carrello di una stampante 3D e gestito tramite script Python e comandi G-code. In questo modo automatizza il posizionamento sui chip ed evita la programmazione manuale di migliaia di componenti, passaggio decisivo se il progetto dovrà crescere verso i 64.000 nodi previsti.

FAQ

Chi è Bitluni

Sì, è il nome online di Matthias Balwierz, autore del progetto sperimentale basato su migliaia di microcontroller RISC-V.

Quanti chip usa il prototipo attuale

Sì, il prototipo attuale utilizza 8.192 microcontroller distribuiti su moduli da 16×32 pixel progettati appositamente.

Qual è la risoluzione finale prevista

Sì, l’obiettivo dichiarato è 320×200 pixel, una configurazione che richiede in totale 64.000 microcontroller.

Perché non usa LED RGB indirizzabili

Sì, la scelta serve a contenere i costi: LED più sofisticati avrebbero aumentato sensibilmente il budget complessivo del sistema.

Come è stata verificata questa notizia

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.