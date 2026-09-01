1 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Nori A3, il robot domestico su ruote in vendita a 1.688 dollari

La notizia in sintesi Nori Robotics apre gli ordini del robot mobile bimanuale A3 .

apre gli ordini del robot mobile bimanuale . Il prezzo dichiarato è di 1.688 dollari, circa 1.445 euro al cambio citato.

La piattaforma usa ruote, due bracci, lidar e quattro telecamere.

Le prime consegne sono previste in autunno, con focus su sviluppatori ed early adopter.

Nori A3 punta alla robotica domestica accessibile

Nori Robotics, startup fondata nel 2026 da Antonio Sitong Li e con sede a San Francisco, ha aperto gli ordini per A3, robot mobile dotato di due bracci e proposto a 1.688 dollari. L’azienda assembla il dispositivo a San Francisco e indica le prime consegne per l’autunno, rivolgendosi inizialmente a sviluppatori ed early adopter più che al pubblico generalista.

La notizia interessa il settore perché il prezzo, stimato intorno a 1.445 euro al cambio riportato, avvicina un robot capace di muoversi e manipolare oggetti alla fascia dell’elettronica di consumo premium. La scelta di rinunciare alle gambe risponde a una logica precisa: ridurre complessità, costi e rischi legati all’equilibrio di un umanoide negli ambienti domestici.

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A3 utilizza una base su ruote e due bracci, soluzione che privilegia stabilità e manovrabilità in casa rispetto a un aspetto antropomorfo. L’obiettivo dichiarato da Nori Robotics è rendere più disponibili sistemi bimanuali che, fino a pochi anni fa, richiedevano investimenti nell’ordine delle decine o delle centinaia di migliaia di dollari.

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Hardware, addestramento e limiti della piattaforma

La configurazione tecnica di Nori A3 comprende quattro telecamere da 720p, un sensore lidar con portata dichiarata fino a 12 metri, microfono, altoparlante e un’autonomia stimata tra sei e otto ore. I due bracci possono sostenere 1,5 chilogrammi ciascuno; la società dichiara inoltre 19 gradi di libertà e una capacità di sollevamento lineare di 55 chilogrammi.

Nei materiali dimostrativi, il robot apre il frigorifero e preleva oggetti, carica piatti, piega vestiti e versa ingredienti. Queste prove mostrano potenzialità concrete, ma non equivalgono ancora a un elettrodomestico pronto a eseguire automaticamente una lista definita di lavori domestici senza preparazione o supervisione.

Il controllo passa da Nori Lab, applicazione utilizzabile da computer portatile per guidare il robot, addestrarlo e insegnargli nuove attività. La piattaforma deriva da un’interfaccia costruita attorno al progetto LeRobot di Hugging Face, mentre un repository della società usa come riferimento il design open source XLeRobot.

Questa combinazione di hardware proprietario, software di controllo e componenti open source è uno dei fattori che consentono di contenere il prezzo. Il compromesso è chiaro: una quota dell’addestramento e dello sviluppo operativo passa all’utente, anziché essere fornita già pronta dal produttore attraverso funzioni domestiche standardizzate.

La differenza emerge anche dal confronto con altri prodotti, pur non direttamente sovrapponibili per hardware, servizi e autonomia. Unitree propone il robot G1 a 13.500 dollari, 1X offre l’accesso anticipato a NEO per 20.000 dollari e Weave Robotics vende Isaac 1 a 7.999 dollari.

Il nodo centrale, quindi, non è solo il listino. In una casa reale il robot deve riconoscere oggetti differenti, muoversi fra mobili, tappeti, persone, animali e spazi non standardizzati, ripetendo le operazioni con affidabilità e margini di errore molto bassi.

La base su ruote evita il sistema di attuatori, sensori e controlli necessario a mantenere in piedi un robot bipede. Questa semplificazione può rendere il comportamento più prevedibile negli spazi chiusi, ma limita il dispositivo nei contesti dove servirebbero gradini o movimenti tipici delle gambe.

Per Nori Robotics, l’accessibilità economica non coincide dunque con una promessa di completa autonomia domestica. Il prodotto viene presentato come una piattaforma da configurare e addestrare, con capacità mostrate in dimostrazioni ma ancora da verificare nella varietà delle abitazioni reali.

Dati reali e produzione saranno la prova decisiva

La strategia dell’azienda punta a distribuire il maggior numero possibile di unità per raccogliere dimostrazioni in ambienti reali: stanze diverse, oggetti diversi e modalità differenti con cui gli utenti insegnano le attività. Questi dati potrebbero servire a migliorare politiche robotiche più generaliste e le successive versioni del software.

Secondo il profilo Y Combinator citato nelle ricostruzioni disponibili, nelle prime sei settimane la startup avrebbe superato 350.000 dollari di vendite, mentre risultava consegnato un solo robot. Il passaggio dalle prenotazioni alla produzione su scala, insieme ad assistenza e affidabilità, determinerà la credibilità commerciale di A3.

Il prezzo aggressivo può ampliare il numero di persone e team disposti a sperimentare la robotica bimanuale. La verifica concreta sarà capire se le attività viste nei video riusciranno a diventare ripetibili, sicure e utili fuori da un ambiente dimostrativo controllato.

FAQ

Quanto costa il robot Nori A3?

Il prezzo indicato da Nori Robotics è 1.688 dollari, pari a circa 1.445 euro secondo il cambio riportato nelle fonti.

Quando saranno consegnati i primi Nori A3?

Le prime consegne sono previste per l’autunno, dopo l’apertura degli ordini comunicata dalla startup di San Francisco.

Quali attività può svolgere Nori A3?

I materiali dimostrativi mostrano oggetti prelevati dal frigorifero, piatti caricati, vestiti piegati e ingredienti versati dopo l’addestramento della piattaforma.

Quanto pesa il carico sostenuto dai bracci?

Ciascun braccio ha una capacità dichiarata di 1,5 chilogrammi, dato più rilevante per le normali attività domestiche rispetto al sollevamento lineare dichiarato.

Quali fonti hanno sostenuto questa ricostruzione?

Le informazioni sono state rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso un controllo incrociato di fonti stampa e giornalistiche qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per verificare coerenza e attendibilità dei dati riportati.