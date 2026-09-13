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Universal ed ElevenLabs annunciano una piattaforma musicale per i fan

13 Settembre 2026

13 Settembre 2026/Home/INTERNET/Universal ed ElevenLabs annunciano una piattaforma musicale per i fan

La notizia in sintesi

  • Universal Music Group ed ElevenLabs firmano un accordo pluriennale.
  • La piattaforma consentirà remix, mashup e voci personalizzate autorizzate.
  • Potranno partecipare soltanto artisti e autori che aderiranno.
  • Restano ignoti lancio, catalogo disponibile e condizioni economiche.

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UMG ed ElevenLabs aprono alla musica IA autorizzata

Dopo l’annuncio di un accordo di licenza pluriennale, Universal Music Group e ElevenLabs preparano una piattaforma musicale destinata ai fan, nel mercato digitale globale, per creare remix, mashup, reinterpretazioni ed esperienze vocali personalizzate usando repertori autorizzati. L’intesa, primo accordo di ElevenLabs con una major discografica, coinvolgerà esclusivamente artisti e autori che decideranno di aderire: non sono stati comunicati partecipanti, data di lancio, nome commerciale né condizioni economiche. Il progetto è ancora in sviluppo e punta a rendere utilizzabili strumenti di intelligenza artificiale con consenso e remunerazione, mentre UMG sceglie un modello di distribuzione regolata per contenuti che hanno alimentato tensioni sul diritto d’autore e sull’imitazione delle voci.

Licenze, contenziosi e limiti del nuovo progetto

Il perimetro della licenza non coincide con l’intero catalogo di Universal Music Group: l’accesso dipenderà dalle adesioni individuali, la cui quantità e remunerazione non sono note. La nuova piattaforma resterà separata da Music API, che offre modelli musicali a sviluppatori, media e piattaforme social, e da ElevenMusic, app dedicata alla generazione e modifica di brani originali controllando voce, strumentazione, stile e arrangiamento. Mati Staniszewski, cofondatore e amministratore delegato di ElevenLabs, ha dichiarato: «Combinando la comunità globale di UMG e la sua competenza nella gestione dei diritti con i nostri modelli e i nostri prodotti di IA, permetteremo ad artisti e autori di creare nuove esperienze per i loro fan, assicurandoci che siano equamente remunerati».

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UMG sviluppa già una piattaforma di IA musicale con Udio e ha siglato licenze con Spotify, Nvidia e Klay. Sul versante giudiziario, Sony ha citato Udio per 30.000 brani, mentre un tribunale tedesco ha stabilito che Suno ha violato il diritto d’autore; una causa WarnerUdio del 2024 si è chiusa con transazione e licenza. Licenze e contenziosi delineano così il tentativo dell’industria di governare tecnologia, compensi e impieghi delle opere.

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Trasparenza europea e diritti sulle opere dei fan

Il nodo che l’accordo non risolve riguarda l’uso successivo delle opere create dai fan. ElevenLabs, soggetta all’AI Act europeo, dovrà considerare gli obblighi di trasparenza per voci sintetiche riferibili a persone identificabili, anche quando i diritti musicali siano concessi. Rimangono senza risposta proprietà dei brani generati, licenze di circolazione e possibilità di caricarli sui servizi di streaming: aspetti decisivi per trasformare la piattaforma in un prodotto operativo.

FAQ

Quando sarà lanciata la piattaforma?

Il lancio non ha una data comunicata e la piattaforma è ancora in sviluppo, priva anche di un nome commerciale ufficiale.

Chi potrà usare la musica degli artisti?

Potranno usare la musica soltanto artisti e autori che aderiranno all’iniziativa; la dimensione del catalogo disponibile non è nota.

Quali contenuti potranno creare i fan?

Remix, mashup, nuove interpretazioni ed esperienze vocali personalizzate saranno realizzabili attingendo esclusivamente alla musica degli aderenti autorizzati.

Le condizioni economiche sono note?

Le condizioni economiche non sono state rese pubbliche, mentre ElevenLabs afferma che artisti e autori saranno equamente remunerati.

Quali fonti ha analizzato la redazione?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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