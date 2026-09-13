13 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/California, Newsom firma un pacchetto di leggi su social e chatbot per minori

La notizia in sintesi Gavin Newsom firma tredici leggi californiane su social e chatbot per minori.

firma tredici leggi californiane su social e chatbot per minori. Stop a infinite scroll, feed algoritmici e autoplay per gli under 16.

I chatbot dovranno prevedere controlli parentali e protocolli contro l’autolesionismo.

La Electronic Frontier Foundation contesta i possibili effetti su privacy e accesso digitale.

California, nuove regole per minori, social e IA

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato l’11 settembre 2026 un pacchetto di tredici leggi che limita alcune funzioni di social media e chatbot basati sull’intelligenza artificiale per proteggere bambini e adolescenti dello Stato. Le norme intervengono sull’uso dei servizi digitali da parte degli under 16, imponendo alle aziende strumenti di sicurezza, controlli e responsabilità legali. L’obiettivo dichiarato è ridurre esposizione a meccanismi capaci di creare dipendenza, rischi per la salute mentale e abusi dei dati.

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Il provvedimento arriva mentre più Paesi discutono limiti d’età e obblighi per le piattaforme: la California estende la regolazione anche alla IA generativa e ai contenuti scolastici.

Divieti, controlli e responsabilità delle piattaforme

Per i social, le piattaforme non potranno esporre i minori di 16 anni a funzioni considerate psicologicamente manipolatorie o idonee a generare dipendenza, come scorrimento infinito, feed fondati su raccomandazioni algoritmiche e riproduzione automatica dei video. Sui chatbot-compagni, le imprese dovranno predisporre controlli parentali, avvisi ai genitori se vengono disattivati i filtri e protocolli immediati per richieste legate all’autolesionismo; sono previste anche risorse per salute mentale e limiti di utilizzo. La disciplina richiede audit indipendenti sulla tutela dei minori e valutazioni annuali dei rischi, superando il modello basato prevalentemente sull’autoregolamentazione.

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Una misura include nella definizione di sfruttamento sessuale minorile anche immagini generate o alterate dall’IA, mentre altre limitano la pubblicità mirata ai giovani e l’uso dei dati scolastici da parte dei sistemi automatici. La stretta segue altri interventi firmati da Newsom per verificare la conformità delle imprese IA alle norme statali. Il caso del sedicenne Adam Raine, citato nel dibattito, ha rafforzato l’attenzione sui possibili danni dei sistemi conversazionali.

La norma prevede inoltre sanzioni civili per danni psicologici attribuiti alle piattaforme.

Il nodo privacy nel controllo dell’età

La critica principale arriva dalla Electronic Frontier Foundation: Rindala Alajaji giudica la misura un divieto mascherato che può limitare l’accesso dei giovani ai forum digitali. L’organizzazione avverte che la verifica dell’età potrebbe imporre a tutti gli utenti più dati personali, aumentando i rischi per la privacy. Il confronto si concentra quindi sull’equilibrio fra protezione dei minori e accesso ai servizi: gli obblighi di audit, trasparenza e controlli potrebbero diventare un riferimento per altre giurisdizioni.

FAQ

Quali funzioni social sono vietate?

Per gli under 16 sono vietati scorrimento infinito, feed algoritmici di raccomandazione e riproduzione automatica dei video sulle piattaforme social.

Quali obblighi hanno i chatbot?

Controlli parentali, notifiche sui filtri disattivati e protocolli per richieste di autolesionismo diventano misure richieste alle aziende che sviluppano chatbot.

Come vengono verificati i rischi?

Audit indipendenti sulla sicurezza dei minori e valutazioni annuali del rischio dovranno misurare l’efficacia delle protezioni adottate dalle imprese.

Cosa cambia per le immagini create dall’IA?

La definizione di sfruttamento sessuale minorile comprende anche immagini generate dall’intelligenza artificiale generativa oppure modificate digitalmente, secondo le nuove disposizioni.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti giornalistiche qualificate e specializzate.