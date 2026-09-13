13 Settembre 2026/Home/INTERNET/Slack presenta Slackforce Surfaces, dashboard e report creati dall’IA
La notizia in sintesi
- Slack lancia Surfaces per creare dashboard e report con richieste naturali.
- Slackbot usa dati di Salesforce, conversazioni e applicazioni aziendali collegate.
- I contenuti rispettano i permessi esistenti e restano collegati alle fonti.
- Gli aggiornamenti automatici in tempo reale inizieranno a ottobre.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Slackforce Surfaces porta i dati nel lavoro quotidiano
Slack ha presentato Slackforce Surfaces, funzione che consente a Slackbot di creare dentro Slack dashboard, report, presentazioni e micrositi partendo da richieste in linguaggio naturale. Il sistema usa informazioni disponibili in Salesforce, nella cronologia delle conversazioni e nelle applicazioni aziendali collegate, mantenendo i permessi dell’utente che formula la richiesta. Gli aggiornamenti automatici basati sui dati in tempo reale inizieranno a essere distribuiti a ottobre.
La novità è disponibile per gli spazi di lavoro con Slackbot abilitato, anche sui piani gratuiti. Per l’azienda, questa integrazione punta a evitare esportazioni verso strumenti esterni e a rendere i dati operativi nel canale dove il team discute e decide.
Come funzionano dashboard, report e micrositi
Il percorso di Slack verso l’interfaccia conversazionale con il CRM era iniziato con Slack CRM e si è esteso alla capacità di Slackbot di leggere, scrivere e agire su Salesforce attraverso MCP. Sei mesi prima dell’annuncio, il cofondatore di Salesforce Parker Harris aveva affermato: “Potreste non accedere mai più a Salesforce”. Surfaces amplia quel disegno: l’assistente decide autonomamente il formato del risultato, senza template fissi.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Una richiesta può quindi generare una dashboard interattiva, una presentazione HTML destinata alla dirigenza, un calcolatore del ritorno dell’investimento o un microsito. Le informazioni provengono dalla conversazione aperta, da Salesforce, dalla cronologia di Slack, da Google Drive e dalle altre app connesse allo spazio di lavoro. Ogni Surface viene costruita con le autorizzazioni già assegnate a chi la richiede e mostra esclusivamente dati accessibili a quell’utente.
Il contenuto resta collegato alla fonte originaria: quando cambiano pipeline, casi o dati di campagna in Salesforce, la Surface si aggiorna senza rigenerazione manuale. Può inoltre essere condivisa e fissata in un canale, filtrata, commentata e collegata ai record e messaggi da cui derivano i numeri.
La distribuzione separa creazione e aggiornamento automatico
Gli esempi diffusi da Slack includono viste della pipeline commerciale, code di assistenza di Agentforce Service, report previsionali finanziari e monitoraggi della spesa per token di intelligenza artificiale. L’elemento distintivo indicato dall’azienda è la persistenza del collegamento ai dati, diversa da un export o da uno screenshot che riflettono soltanto un momento preciso.
Ryan Gavin, chief marketing officer di Slack, ha dichiarato a The Verge: “Non stai esportando i dati in un altro strumento per dargli un senso”. La funzione è inclusa nei piani Enterprise+, Business+, Pro, Legacy e Free Teams, ma l’aggiornamento automatico dei dati sarà distribuito da ottobre.
FAQ
Che cos’è Slackforce Surfaces?
È una funzione di Slackbot che genera dashboard, report, presentazioni e micrositi direttamente nei canali di lavoro di Slack.
Quali dati può usare Slackbot?
Può usare Salesforce, cronologia delle conversazioni Slack, Google Drive e altre applicazioni aziendali già collegate allo spazio di lavoro.
Slackforce Surfaces rispetta i permessi aziendali?
Le Surface mostrano soltanto i dati che l’utente richiedente può già consultare tramite i permessi configurati nel proprio spazio di lavoro.
Quando arrivano gli aggiornamenti automatici?
La distribuzione degli aggiornamenti automatici dai dati in tempo reale comincia a ottobre, secondo quanto comunicato da Slack nell’annuncio.
Quali fonti sono state utilizzate?
La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon