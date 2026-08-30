30 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Attori britannici contro la clonazione vocale con l’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Nicola Coughlan e altri attori sostengono Save Our Voices Now.

e altri attori sostengono Save Our Voices Now. La campagna chiede diritti legali sulla proprietà della voce nel Regno Unito.

Circa 80 firmatari hanno aderito a una lettera aperta ad Andy Burnham .

. Il gruppo denuncia rischi di frodi e utilizzi non autorizzati dell’intelligenza artificiale.

Attori britannici chiedono tutela contro i cloni vocali

Nicola Coughlan, Hugh Bonneville e Matt Lucas sono tra gli attori che appoggiano nel Regno Unito la campagna Save Our Voices Now, nata per chiedere una protezione legislativa della voce contro la clonazione tramite intelligenza artificiale. L’iniziativa mira a contrastare sistemi capaci di replicare la voce di una persona reale e farle pronunciare contenuti generati su richiesta, senza il suo consenso.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Alla mobilitazione partecipano anche Luke Evans, Jen Brister, Siobhán McSweeney e Pearl Mackie. Circa 80 persone hanno firmato una lettera aperta indirizzata ad Andy Burnham, mentre è stata avviata una petizione su Gov.uk per riconoscere a ogni cittadino britannico la proprietà della propria voce fra i diritti previsti dalla legge.

Il motivo della richiesta è la velocità con cui la tecnologia AI sta rendendo possibile creare imitazioni vocali realistiche, con conseguenze potenziali per identità, lavoro artistico e sicurezza personale. La campagna cita inoltre un dato secondo cui il 28% degli adulti britannici riferisce di essere stato preso di mira da una truffa basata sulla clonazione della voce.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La voce come identità, lavoro e diritto personale

La posizione degli aderenti non è un rifiuto generale dell’intelligenza artificiale, ma una richiesta di regole che definiscano consenso, controllo e responsabilità. Per artisti, interpreti e doppiatori la voce non è soltanto un tratto riconoscibile: è uno strumento professionale, associato a reputazione, capacità espressiva e possibilità di lavorare.

Hugh Bonneville, noto per Paddington e Downton Abbey, ha sintetizzato il tema con parole nette: “La mia voce è unica, è mia, fa parte della mia identità. Anche la tua. Vale la pena parlarne”. L’attore ha poi precisato: “La citazione è stata scritta a mano, non creata dall’AI”.

Il messaggio sottolinea un confine che la campagna ritiene essenziale: un campione vocale, anche breve, non dovrebbe poter diventare materia liberamente sfruttabile da piattaforme, utenti o soggetti terzi. La tecnologia può riprodurre inflessioni, ritmo e timbro, ma l’uso di tale riproduzione può attribuire a una persona parole mai dette.

Siobhán McSweeney, attrice di Derry Girls, ha espresso preoccupazione per il divario tra la crescita degli strumenti AI e l’adeguamento di leggi, contratti, pratiche lavorative, principi etici e diritti degli artisti. “Sono profondamente preoccupata che legislazione, contratti, pratiche di lavoro ed etica, e i diritti degli artisti, non siano presi in considerazione o protetti con la stessa rapidità con cui progredisce la tecnologia AI”, ha dichiarato.

Secondo McSweeney, l’intelligenza artificiale può essere impiegata come uno strumento utile, a condizione che non renda gli esseri umani superflui. L’attrice definisce la questione un problema esistenziale e chiede un controllo legislativo rapido, collegando la tutela della voce alla necessità di preservare il rapporto umano che il pubblico cerca nelle opere e nelle performance.

“La mia voce è uno dei miei strumenti”, ha affermato, aggiungendo che l’evoluzione tecnologica non richiede di eliminare la componente umana. Il punto posto dalla campagna riguarda quindi sia il diritto individuale di autorizzare o negare un impiego della propria voce, sia le garanzie contrattuali per chi vive di interpretazione.

Il fondatore di Save Our Voices Now, Peter Caulfield, richiama l’attenzione sulla facilità con cui il fenomeno può svilupparsi: “In soli tre secondi, con il sistema AI giusto, la tua voce può essere clonata, rubata e reinterpretata senza che tu lo sappia”. La formula usata da Caulfield descrive il rischio di contenuti falsi credibili, diffusi senza che la persona imitata ne sia necessariamente informata.

La campagna collega questo pericolo alle frodi vocali segnalate dal 28% degli adulti del Regno Unito. Il dato è presentato dagli organizzatori come indicatore della diffusione delle truffe, non come una stima delle sole clonazioni riuscite né come un conteggio degli episodi denunciati alle autorità.

La richiesta di proprietà legale della voce punta dunque a rendere più chiaro chi possa decidere sull’uso di una registrazione e a offrire una base per reagire agli impieghi non autorizzati. Il testo della campagna non dettaglia il modello normativo richiesto, ma lega esplicitamente la protezione della voce ai diritti riconosciuti dalla legge.

Il riferimento alla riforma avviata in Danimarca

Nel confronto evocato da Peter Caulfield, la Danimarca viene indicata come un caso di riforme che attribuirebbero ai cittadini la proprietà legale del proprio volto, corpo e voce. Secondo il fondatore della campagna, tale impostazione consentirebbe di chiedere la rimozione di contenuti AI non autorizzati e di domandare un risarcimento.

Il riferimento danese evidenzia la conseguenza concreta ricercata da Save Our Voices Now: non limitarsi a denunciare le imitazioni, ma predisporre strumenti per intervenire dopo la loro pubblicazione. Per il gruppo, la questione della voce si colloca tra tutela dell’identità personale, prevenzione delle frodi e protezione del lavoro creativo.

La lettera e la petizione portano la discussione sul terreno dei diritti statutari britannici. L’obiettivo dichiarato resta il riconoscimento della voce come elemento sul quale ciascuno possa esercitare controllo, prima che l’uso non consensuale delle tecnologie di clonazione diventi più difficile da contrastare.

FAQ

Chi sostiene Save Our Voices Now?

Nicola Coughlan, Hugh Bonneville, Matt Lucas, Luke Evans, Jen Brister, Siobhán McSweeney e Pearl Mackie figurano tra i sostenitori indicati.

Quante persone hanno firmato la lettera?

Circa 80 persone hanno aggiunto la loro firma alla lettera aperta indirizzata ad Andy Burnham.

Cosa chiede la petizione su Gov.uk?

Il riconoscimento per ogni cittadino britannico della proprietà della propria voce come parte dei diritti previsti dalla legge.

Quanto è diffusa la truffa con clonazione vocale?

Il 28% degli adulti nel Regno Unito riferisce di essere stato bersaglio di una truffa di voice cloning, secondo la campagna.

Come è stata verificata questa analisi?

L’articolo nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian, con supervisione umana prima della pubblicazione.