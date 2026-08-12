Spotify sigla con Merlin un accordo per strumenti musicali AI autorizzati

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Spotify annuncia un accordo con Merlin per strumenti musicali basati sull’AI.

annuncia un accordo con per strumenti musicali basati sull’AI. Il progetto utilizzerà soltanto registrazioni autorizzate da artisti ed etichette.

Gli utenti potranno modificare stili, realizzare cover e remix con opere concesse.

La prima versione sarà testata inizialmente con un numero limitato di utenti.

( Riassunto generato con AI)

Spotify punta sull’AI musicale con licenze

Spotify ha annunciato un accordo con Merlin, organizzazione che rappresenta oltre 30.000 etichette indipendenti e distributori musicali, per sviluppare nuovi strumenti di intelligenza artificiale applicati alla musica. L’iniziativa riguarda la piattaforma di streaming e punta a consentire utilizzi creativi di registrazioni autorizzate, con il consenso dei titolari dei diritti. L’obiettivo dichiarato è offrire agli utenti possibilità di modifica, cover e remix senza sostituire gli artisti né impiegare indiscriminatamente opere protette.

L’intesa amplia il catalogo potenzialmente disponibile per il futuro servizio, aggiungendosi a quella già siglata da Spotify con Universal Music Group. La scelta arriva mentre il settore affronta la rapida diffusione di brani generati automaticamente e le conseguenti tensioni sul copyright. La società prova così a delineare un modello nel quale innovazione tecnologica, attribuzione dell’opera originale e remunerazione economica possano convivere.

Come funzionerà il sistema autorizzato

Il nuovo sistema di Spotify non dovrebbe creare canzoni integralmente nuove imitando artisti esistenti. L’intelligenza artificiale lavorerà invece su registrazioni concesse dagli artisti o dalle rispettive etichette, intervenendo su materiale il cui utilizzo sia stato autorizzato. Gli utenti potranno modificare lo stile di un brano, realizzare cover oppure produrre remix partendo dalle opere disponibili nel catalogo autorizzato.

Ogni lavoro dovrà mantenere l’attribuzione della paternità originale. È inoltre previsto un meccanismo di remunerazione per chi ha autorizzato l’impiego della propria musica, elemento centrale nella distinzione rispetto a piattaforme che generano nuovi brani ispirandosi allo stile di interpreti reali. Proprio questa pratica ha alimentato negli ultimi anni numerose controversie sul diritto d’autore.

Il dato di contesto è rilevante: Spotify ha già rimosso oltre 75 milioni di tracce create con l’intelligenza artificiale. L’accordo con Merlin segnala quindi un cambio di impostazione, dal contrasto ai contenuti generati automaticamente alla costruzione di strumenti basati su licenze e autorizzazioni. La portata effettiva del progetto dipenderà dalla disponibilità dei titolari dei diritti e dall’interesse del pubblico per queste nuove modalità creative.

Il test limiterà inizialmente la diffusione

La prima versione della funzionalità sarà distribuita a un numero limitato di utenti. Spotify valuterà il funzionamento del servizio e la risposta del pubblico prima di un’eventuale estensione su larga scala. Il passaggio più delicato sarà verificare se cover, remix e modifiche possano diventare strumenti creativi utili mantenendo consenso, riconoscimento degli autori e compensazione economica.

Se il modello funzionerà, potrebbe diventare uno dei primi esempi concreti di AI musicale fondata su accordi con etichette e detentori dei diritti. La conseguenza potenziale non è l’eliminazione del confronto sul copyright, ma la definizione di un perimetro più regolamentato per l’uso delle opere musicali.

FAQ

Con chi ha stretto l’accordo Spotify?

Sì, Spotify ha siglato un’intesa con Merlin, organizzazione che rappresenta oltre 30.000 etichette indipendenti e distributori musicali.

Spotify creerà brani imitando artisti esistenti?

No, il sistema annunciato non servirà a creare canzoni completamente nuove imitando artisti reali, ma agirà su registrazioni autorizzate.

Quali modifiche potranno fare gli utenti?

Sì, gli utenti potranno modificare lo stile delle registrazioni autorizzate, realizzare cover e creare remix partendo dal materiale concesso.

Come saranno tutelati gli autori musicali?

Sì, ogni opera manterrà l’attribuzione della paternità originale e sarà accompagnata da un sistema di remunerazione per chi autorizza l’utilizzo.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui MisterGadget.Tech.