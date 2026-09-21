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Shift Up annuncia quattro costumi ispirati a Bayonetta per Stellar Blade

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/INTERNET/Shift Up annuncia quattro costumi ispirati a Bayonetta per Stellar Blade

La notizia in sintesi

  • Shift Up pubblicherà quattro costumi ispirati a Bayonetta.
  • L’aggiornamento gratuito arriverà il 5 novembre su PC, PS5 e Switch 2.
  • La demo della Complete Edition è scaricabile dal Nintendo eShop.
  • Non è confermato il trasferimento dei salvataggi dalla demo.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Stellar Blade omaggia Bayonetta con nuovi costumi

Shift Up ha annunciato un pacchetto gratuito di quattro costumi per Stellar Blade, ispirato a Bayonetta, che accompagnerà il debutto della Complete Edition su Nintendo Switch 2 il 5 novembre. La presentazione è arrivata al Tokyo Game Show 2026, dove il team ha diffuso un trailer dedicato e ha confermato anche la demo scaricabile dal Nintendo eShop. L’aggiornamento sarà pubblicato contemporaneamente sulle versioni PC, PS5 e Switch 2, quindi non resterà legato alla console Nintendo.

Con questa scelta lo studio coreano riconosce il debito creativo verso l’action di PlatinumGames, riferimento naturale per ritmo e stile del titolo. I quattro look ampliano l’offerta estetica della Complete Edition senza modificare le informazioni ufficiali su storia o progressione.

Contenuti della Complete Edition e limiti della demo

Il pacchetto riunisce gli outfit Bayonetta, Nun, Jeanne e Black Tresses, mostrati nel filmato diffuso da Shift Up. La scelta richiama un’affinità già evidente fra le due produzioni: combattimento action, centralità della protagonista e una costruzione visiva che non rinuncia al fanservice. Più che un contenuto isolato per la sola piattaforma Nintendo, l’aggiornamento avrà una distribuzione multipiattaforma e sarà gratuito in coincidenza con il lancio Switch 2.

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Su Nintendo la versione in arrivo è la Complete Edition: comprende il gioco base e i contenuti DLC collegati a NieR:Automata e GODDESS OF VICTORY: NIKKE. La scheda italiana indica un download di 25,1 GB e la lingua italiana. La demo si ottiene cercando Stellar Blade nel Nintendo eShop di Switch 2 e selezionando la prova della Complete Edition; qualora non appaia, le indicazioni riportate invitano a controllare store e aggiornamenti console.

Non risultano invece annunci ufficiali sul passaggio dei salvataggi dalla demo al gioco completo, né su durata della prova o punto di interruzione. L’assenza di questi dettagli impone di distinguere le funzioni confermate dalle aspettative: la demo consente un test della conversione, ma non autorizza previsioni sui progressi conservabili.

Una prova decisiva per l’edizione Switch 2

Il debutto del 5 novembre misurerà la capacità di Stellar Blade di raggiungere un pubblico nuovo senza trasformare l’edizione Switch 2 in un’offerta ridotta. La combinazione fra demo, Complete Edition e costumi gratuiti concentra nella stessa finestra lancio, prova e contenuti aggiuntivi. Per Shift Up, il tributo a Bayonetta può rafforzare la riconoscibilità del gioco presso gli appassionati di action; per gli utenti, la scelta dipenderà anche dalle informazioni mancanti sui salvataggi della demo.

FAQ

Quando esce Stellar Blade su Nintendo Switch 2?

La Complete Edition arriverà in Italia il 5 novembre e sarà accompagnata dall’aggiornamento gratuito con quattro costumi ispirati a Bayonetta.

Quali costumi include l’aggiornamento Bayonetta?

Il pacchetto comprende Bayonetta, Nun, Jeanne e Black Tresses, quattro outfit mostrati nel trailer diffuso da Shift Up.

Cosa include la Complete Edition Switch 2?

Il gioco base include i contenuti DLC collegati a NieR:Automata e GODDESS OF VICTORY: NIKKE, con lingua italiana e download di 25,1 GB.

I salvataggi demo passano alla versione completa?

Manca una conferma ufficiale sul trasferimento dei progressi; non sono stati nemmeno comunicati durata della prova e punto finale disponibile.

Quali fonti hanno supportato l’articolo?

La Redazione ha rielaborato, con supervisione umana, un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, tra cui Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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