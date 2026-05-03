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Sinner dedica il nuovo record alla sua crescita mentale e punta con decisione ai tornei di Roma e Parigi

Sinner dedica il nuovo record alla sua crescita mentale e punta con decisione ai tornei di Roma e Parigi

Sinner vince il Masters 1000 di Madrid e guarda a Roma e Parigi

Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Madrid, imponendosi in finale su Alexander Zverev.
Il trionfo è arrivato oggi nella capitale spagnola, al termine di un torneo definito dallo stesso azzurro “incredibile”.
La vittoria conferma il momento d’oro del numero uno italiano, frutto – come sottolinea – di lavoro, disciplina e impegno quotidiano, e rilancia le sue ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti chiave sulla terra rossa: gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros a Parigi.

In sintesi:

  • Sinner trionfa al Masters 1000 di Madrid, battuto in finale Alexander Zverev.
  • L’azzurro sottolinea disciplina, lavoro quotidiano e ruolo decisivo del team.
  • Madrid conferma il suo record di risultati e la crescente fiducia in sé stesso.
  • Ora l’obiettivo è arrivare al massimo a Roma e al Roland Garros di Parigi.

Una vittoria costruita su disciplina, continuità e lavoro di squadra

Commentando il successo di Madrid, Sinner ha spiegato di aver iniziato la finale nel migliore dei modi: “Ho cominciato molto bene la partita col break, sono soddisfatto del mio livello, bellissima vittoria”.
Il titolo, inserito in una serie di risultati record, è il prodotto di un percorso strutturato: “Dietro al mio record c’è molto lavoro, molta disciplina, molto impegno ogni giorno”, ha precisato.

L’azzurro ha insistito sul valore personale di questo momento: “Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso”.
Fondamentale, nelle sue parole, anche il ruolo del gruppo che lo affianca: “C’è un team ottimo alle mie spalle, si parla di me ma è giusto parlare anche di noi”.

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Rivolgendosi a Alexander Zverev, finalista sconfitto, Sinner ha mostrato rispetto sportivo: “Oggi non è stata la tua giornata, ma congratulazioni per il torneo”.
Poi lo sguardo ai prossimi obiettivi sulla terra: “Adesso si va a Roma e Parigi, ti auguro il meglio”, segnale di una programmazione chiara e di ambizioni elevate nei tornei principali del calendario.

Prospettive future tra Roma, Parigi e maturità competitiva

Il successo di Madrid consolida Sinner come riferimento del tennis mondiale e lo lancia verso una fase decisiva della stagione.
La continuità mostrata nei grandi eventi, unita alla centralità del suo team, indica una struttura ormai matura per puntare con decisione ai titoli sulla terra rossa.

L’approccio lucido, incentrato su lavoro sistematico e fiducia progressiva, rende strategici gli appuntamenti di Roma e Roland Garros, dove l’azzurro potrà misurare la propria crescita su una delle superfici più esigenti.
La capacità di gestire pressione e aspettative, emersa a Madrid, sarà il vero discrimine per trasformare questo momento in una leadership stabile nel circuito ATP.

FAQ

Chi ha vinto il Masters 1000 di Madrid 2026 nel singolare maschile?

Ha vinto Jannik Sinner, che si è imposto in finale su Alexander Zverev, confermando il suo eccellente stato di forma stagionale.

Cosa ha sottolineato Sinner dopo la vittoria al torneo di Madrid?

Ha sottolineato che il risultato deriva da lavoro quotidiano, disciplina e impegno, ribadendo l’importanza del proprio team e della fiducia in sé stesso.

Qual è stato l’atteggiamento di Sinner nei confronti di Zverev dopo la finale?

È stato rispettoso: ha riconosciuto la qualità del torneo di Zverev e gli ha augurato il meglio per i prossimi impegni.

Quali saranno i prossimi obiettivi principali di Sinner sulla terra rossa?

Saranno gli Internazionali d’Italia a Roma e soprattutto il Roland Garros a Parigi, dove cercherà conferme ai massimi livelli.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia sportiva?

È stata elaborata a partire da informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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