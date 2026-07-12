12 Luglio 2026

Home / EVENTI / WMF riunisce a Bologna innovazione, intelligenza artificiale e oltre mille speaker internazionali

La notizia in sintesi

WMF 2026 si terrà dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere .

si terrà dal 24 al 26 giugno a . Il programma annuncia oltre 90 stage e più di 1.000 speaker internazionali.

L’intelligenza artificiale sarà al centro con 12 palchi verticali dedicati.

Formazione, business e divulgazione uniranno tecnologia, cultura e società.

Riassunto generato con AI

WMF 2026, innovazione e AI a Bologna

WMF – We Make Future, ideato e prodotto da Search On Media Group, si svolgerà dal 24 al 26 giugno negli spazi di BolognaFiere. La manifestazione internazionale dedicata ad AI, tecnologia e digitale annuncia oltre 90 stage, più di 1.000 speaker e tre giornate rivolte a professionisti, imprese, startup, istituzioni e creator.

L’obiettivo dichiarato è offrire strumenti per comprendere trasformazioni che coinvolgono competenze, processi produttivi e modelli economici. Il programma affianca formazione avanzata, networking, business e divulgazione, con contenuti su intelligenza artificiale, cybersecurity, governance, marketing digitale, sanità, finanza tecnologica e nuovi media.

Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, sostiene che “il futuro si costruisce nell’incontro tra tecnologia, business, cultura e persone”. Per Lombardo, l’aggiornamento continuo non consiste soltanto nell’acquisizione di nuove competenze, ma nella capacità di leggere il cambiamento e trasformarlo in opportunità.

L’edizione 2026 punta quindi a riunire prospettive tecnologiche e sociali in un unico appuntamento, anche alla luce della crescente centralità dell’AI nelle organizzazioni e nel dibattito pubblico.

Il programma tra formazione specialistica e confronto globale

Il palinsesto sarà articolato in Premium Stage, Discover Stage, Open Stage e Mainstage. I Premium Stage, accessibili con Full Ticket, ospiteranno i contenuti specialistici; i Discover Stage saranno dedicati a innovazione imprenditoriale e opportunità di mercato; gli Open Stage proporranno un approccio divulgativo e interdisciplinare.

L’intelligenza artificiale avrà 12 stage verticali: Machine Learning, Agentic AI, AI Marketing, AI Commerce e AI & Business Transformation, quest’ultimo powered by Dell Technologies e Intel. Tra gli speaker annunciati figurano Corey Ching di OpenAI, Yuval Dvir di SandboxAQ, Debanshu Das di Google, Julian Wood e Salih Güler di Amazon AWS.

Il confronto includerà regolamentazione, privacy e impatto sociale dell’AI, con Brando Benifei, co-relatore dell’AI Act al Parlamento europeo. I temi della robotica e dell’interazione tra intelligenza artificiale e mondo fisico saranno affrontati anche da Marco Pavone di NVIDIA, Marcello Majonchi di Arduino e Giorgio Metta di IIT – Istituto Italiano di Tecnologia.

Tra le novità sono indicati Robotics & Physical AI, Search & AI, AI Tourism, Vibe Coding, Fintech & Digital Assets, Video & Connected TV e Management & Leadership. La scelta di integrare discipline tecniche, economiche e culturali evidenzia un programma costruito attorno alle applicazioni concrete delle tecnologie emergenti.

Mainstage e startup, il confronto oltre la tecnologia

Il Mainstage riunirà istituzioni, imprese, ricercatori, giornalisti e protagonisti della cultura. È annunciata Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, insieme a referenti di Klarna, Microsoft, LG Nova e altri brand.

Interverranno inoltre Cecilia Sala, Enrico Mentana, Corrado Formigli, Francesca Albanese, Nicola Gratteri, Stefano Massini, Brunello Cucinelli, Mathew Knowles, Alec Ross e Uljan Sharka. Sulla Startup Arena, oltre 140 startup selezionate da Italia e altri 80 Paesi presenteranno soluzioni legate alle 14 sfide del futuro indicate dal WMF.

La presenza di soggetti pubblici, aziende e startup rende il WMF un luogo di confronto anche sulle conseguenze economiche e istituzionali della trasformazione digitale. L’evento è patrocinato dalla Commissione europea e dal Comune di Bologna.

FAQ

Quando si svolge il WMF 2026?

Sì, il WMF 2026 è in programma dal 24 al 26 giugno presso BolognaFiere, a Bologna.

Quanti stage sono previsti al WMF?

Sì, il programma annuncia oltre 90 stage dedicati a AI, digitale, business, innovazione, cultura e tecnologia.

Quali temi AI saranno approfonditi?

Sì, sono previsti 12 stage verticali su Machine Learning, Agentic AI, AI Marketing, AI Commerce e trasformazione aziendale.

Quante startup parteciperanno alla Startup Arena?

Sì, oltre 140 startup selezionate da Italia e altri 80 Paesi presenteranno le proprie soluzioni durante la Startup Arena.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Adnkronos.