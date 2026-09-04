4 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Tineco presenta a IFA quattro dispositivi per la pulizia domestica

La notizia in sintesi Tineco ha presentato quattro nuovi dispositivi a IFA 2026, a Berlino.

Le novità comprendono lavapavimenti, un aspirapolvere cordless e un modello per tappeti.

I prodotti puntano su vapore, aspirazione, autopulizia e gestione automatizzata della manutenzione.

Lo stand Tineco resta aperto fino all’8 settembre nella Hall 9, Booth 113.

Tineco ha presentato a IFA 2026 una nuova serie di prodotti per la pulizia domestica, con quattro modelli destinati a pavimenti duri, tappeti e moquette. L’annuncio è stato diffuso il 4 settembre, in occasione dell’apertura della fiera berlinese dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici.

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Le novità comprendono le lavapavimenti FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam e FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, l’aspirapolvere senza fili PURE ONE STATION 7 ZeroTouch e il pulitore per tappeti CARPET ONE Steam 3.0. Nei prodotti presentati il marchio del gruppo Ecovacs concentra funzioni di lavaggio a vapore, aspirazione, rilevamento dello sporco e sistemi automatici per pulire o gestire i componenti dopo l’uso.

La presenza a IFA proseguirà fino all’8 settembre presso Hall 9, Booth 113. Accanto ai nuovi dispositivi saranno esposti altri modelli della gamma, fra cui FLOOR ONE S9 Scientist Complete, FLOOR ONE STATION S9 Artist, FLOOR ONE i7 Fold, PURE ONE S70, PURE ONE A90S e PURE ONE STATION 5 Pro.

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Due lavapavimenti con funzione vapore

Il modello di fascia più alta della presentazione è FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam. Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, abbina la tecnologia HyperSteam, con vapore indicato a 230°C, al sistema HeatBoost Mopping. Il dispositivo è progettato per lavare i pavimenti duri e trattare macchie e residui secchi mediante calore e azione meccanica della spazzola.

Tra le funzioni dichiarate figura One-Touch ReverseScrub con BoostSteam, che combina l’emissione di vapore con la rotazione inversa della spazzola. La potenza di aspirazione indicata è di 35 kPa, mentre l’autonomia massima dichiarata raggiunge 110 minuti.

Il sistema Dual Steam Self-Cleaning si occupa della manutenzione del rullo attraverso due modalità: FlashDry, orientata a un ciclo più veloce, e SilentDry, pensata per contenere la rumorosità. Entrambe prevedono l’asciugatura con aria calda.

FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam utilizza a sua volta HyperSteam a 230°C e la tecnologia ReverseScrub. In questo caso la potenza di aspirazione comunicata è di 25.000 Pa. Il modello può essere reclinato fino a 180 gradi grazie al design HyperStretch, caratteristica pensata per arrivare sotto mobili bassi.

L’apparecchio integra inoltre una funzione di pulizia supportata dall’intelligenza artificiale, che regola il funzionamento in base alle condizioni rilevate, e il sistema di autopulizia FlashDry. Per quest’ultimo, Tineco indica un’asciugatura rapida ad aria calda a 110°C.

Stazione automatica per l’aspirapolvere cordless

PURE ONE STATION 7 ZeroTouch è invece un aspirapolvere senza filo accompagnato dalla nuova ZeroTouch Intelligent Station. La stazione è pensata per limitare il contatto diretto con la polvere raccolta durante lo svuotamento e la manutenzione.

Il sistema Intelligent Auto Bag Replacement, secondo quanto comunicato, sigilla il sacchetto quando è pieno e ne inserisce automaticamente uno nuovo. La funzione Smart Dust Compaction comprime invece la polvere nel contenitore, con l’obiettivo di aumentare la capacità disponibile e ridurre la frequenza degli interventi.

Per questo modello l’azienda dichiara una potenza di aspirazione di 350 AW e un’autonomia fino a 90 minuti. Le caratteristiche indicate riguardano l’uso su pavimenti duri, tappeti e nella raccolta dei peli di animali domestici.

Un modello dedicato a tappeti e moquette

CARPET ONE Steam 3.0 è destinato alla pulizia di tappeti, moquette e rivestimenti tessili. Utilizza la tecnologia HyperSteam e una potenza di aspirazione dichiarata di 175 AW, con funzioni rivolte alla rimozione dello sporco e dell’umidità dalle fibre.

Il sistema DrySense Fast Drying gestisce l’asciugatura riscaldata dopo il lavaggio. Il dispositivo dispone anche di Steam Self-Cleaning System, che combina pulizia a vapore e asciugatura ad alta temperatura per la manutenzione interna. Il sensore iLoop rileva il livello di sporco e adatta automaticamente le prestazioni alle condizioni della superficie.

Con la presentazione di questi prodotti, Tineco amplia la propria offerta di apparecchi per la pulizia domestica con dispositivi che affidano una parte delle operazioni successive all’uso alle stazioni e ai cicli automatici integrati. Disponibilità commerciale, prezzi e date di arrivo nei singoli mercati non sono stati indicati nel comunicato.

FAQ

Quali prodotti ha presentato Tineco a IFA 2026?

Tineco ha annunciato FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam, FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, PURE ONE STATION 7 ZeroTouch e CARPET ONE Steam 3.0.

Quanta autonomia offre FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam?

L’autonomia massima dichiarata per FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam è di 110 minuti con una sola ricarica.

Come funziona la stazione ZeroTouch?

La ZeroTouch Intelligent Station sigilla e sostituisce automaticamente il sacchetto pieno, mentre compatta la polvere tramite il sistema Smart Dust Compaction.

Dove si trovano i prodotti Tineco durante IFA?

I dispositivi sono esposti fino all’8 settembre presso Hall 9, Booth 113, nell’ambito di IFA 2026 a Berlino.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.