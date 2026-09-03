Miele presenta a IFA lavastoviglie e soluzioni IA per la casa

3 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Miele presenta a IFA 2026 lavastoviglie, soluzioni IA e novità per il bucato.

La lavastoviglie G8 Diamond regola ciclo e detersivo in base al carico.

CulinaryCoach invia al forno impostazioni di cottura dall’app Miele.

Il concept Cary immagina lavatrici capaci di riconoscere tessuti e colori.

Miele ha presentato a IFA 2026, in corso a Berlino, una serie di novità dedicate alla cucina, al lavaggio delle stoviglie e alla cura del bucato. Al centro dell’annuncio ci sono la lavastoviglie G8 Diamond, l’assistente culinario basato sull’intelligenza artificiale CulinaryCoach e l’ampliamento della gamma di lavatrici W2 e asciugatrici T2.

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Il filo conduttore della presentazione è l’automazione delle attività domestiche: secondo l’azienda, gli apparecchi dovranno richiedere meno selezioni manuali e adattare programmi, dosaggi e funzioni alle condizioni rilevate durante l’uso. Le novità sono state mostrate con il motto “The End of Housework Is in Sight”.

La casa tedesca, fondata nel 1899 e con sede a Gütersloh, punta in particolare su apparecchi con sensori, connettività tramite app e funzioni di intelligenza artificiale. La strategia riguarda sia i prodotti già annunciati sia il concept study Cary, dedicato a possibili sviluppi futuri nel lavaggio dei tessuti.

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“I nostri clienti non devono essere esperti di programmi o funzioni. L’esperienza e la competenza devono essere integrate nell’apparecchio stesso”, afferma il Dr. Reinhard Zinkann, Executive Director e Co-Proprietor di Miele. “Quanto più la tecnologia è in grado di prendere decisioni al posto nostro, tanto più diventa importante poter avere fiducia nel risultato. Il vero sollievo si ottiene quando la tecnologia assume il controllo delle attività e delle decisioni di cui non vogliamo occuparci nella vita quotidiana. È proprio questo che intendiamo quando diciamo: la fine delle incombenze domestiche è sempre più vicina”.

G8 Diamond, lavaggio adattato al carico

Tra i prodotti presentati figura la G8 Diamond, indicata da Miele come modello di punta della nuova generazione di lavastoviglie. L’apparecchio integra una fotocamera che rileva il livello di carico e la tipologia delle stoviglie, dati impiegati per adattare il ciclo di lavaggio.

Il sistema prevede inoltre il dosaggio automatico del detersivo e un nuovo metodo di asciugatura ad aria calda, progettato per trattare anche gli oggetti in plastica. Attraverso l’app Miele gli utenti possono impostare alcune preferenze: tra gli esempi forniti dall’azienda, l’avvio soltanto al raggiungimento dell’80% di carico e dopo le 22:00.

La proposta si inserisce nel tentativo di trasferire agli elettrodomestici alcune scelte normalmente lasciate a chi li utilizza, come la selezione del programma o il momento di avvio. Non sono stati comunicati nel materiale diffuso prezzi, disponibilità commerciale o date di lancio della G8 Diamond.

“La tecnologia non dovrebbe rappresentare un ulteriore impegno nella nostra vita quotidiana, ma restituirci tempo e attenzione da dedicare ad altre cose”, afferma il Dr. Markus Miele, Executive Director e Co-Proprietor di Miele.

Dall’app al forno con CulinaryCoach

Per la cucina, Miele ha illustrato CulinaryCoach, assistente basato sull’intelligenza artificiale integrato nell’app dell’azienda. La funzione combina indicazioni sulle ricette e informazioni sugli elettrodomestici Miele, rispondendo alle domande sulla preparazione dei piatti e inviando direttamente al forno le impostazioni indicate come appropriate.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la necessità di confrontare consigli differenti su temperatura, modalità di cottura e tempi. Il comunicato non precisa quali lingue, ricette o modelli di forno saranno supportati né indica quando l’assistente sarà disponibile per gli utenti.

Nuove gamme per il bucato e il concept Cary

All’IFA l’azienda completa anche la nuova famiglia per la cura della biancheria, dopo il lancio alla fine dello scorso anno delle lavatrici W2 Nova Edition e delle asciugatrici T2 Nova Edition. L’ampliamento comprende ulteriori categorie di apparecchi e adotta un linguaggio di design comune.

Il concept Cary porta il tema dell’automazione nel lavaggio: nella visione descritta da Miele, sensori e intelligenza artificiale dovrebbero riconoscere tessuti e colori, quindi modificare programma e dosaggio del detersivo. Si tratta di uno studio concettuale, non di un prodotto per il quale siano stati forniti dettagli di commercializzazione.

“L’intelligenza si può programmare. La fiducia, invece, va guadagnata”, afferma il Dr. Axel Kniehl, Direttore Esecutivo Marketing e Vendite di Miele. “L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più uno standard. È quindi fondamentale che le persone affidino il proprio bucato a questa tecnologia. In questo contesto, qualità, affidabilità e 127 anni di esperienza fanno la differenza – il tutto con la semplice pressione di un pulsante”.

La presenza di Miele alla fiera comprende infine nuovi piani cottura e cappe, con diverse soluzioni di aspirazione e varianti estetiche. L’azienda collega queste proposte alla possibilità di adattare la cucina allo spazio disponibile, allo stile e alle abitudini domestiche.

FAQ

Quali prodotti Miele presenta a IFA 2026?

G8 Diamond, CulinaryCoach, ulteriori apparecchi delle gamme W2 e T2, il concept Cary, nuovi piani cottura e cappe sono tra le novità indicate.

Come funziona la lavastoviglie G8 Diamond?

Una fotocamera integrata rileva carico e tipi di stoviglie, adattando il ciclo; detersivo e asciugatura ad aria calda sono gestiti automaticamente.

Che cosa fa CulinaryCoach?

L’assistente nell’app Miele risponde a domande sulla preparazione e può trasmettere al forno le impostazioni appropriate per la cottura.

Cosa prevede il concept Cary per il bucato?

Sensori e intelligenza artificiale riconoscono tipi di tessuto e colori per adattare programma di lavaggio e dosaggio del detersivo.

Da dove provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.