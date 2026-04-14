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Meta smart glass e riconoscimento facciale rilanciano allarmi su privacy, sorveglianza e uso improprio dei dati

Meta smart glass e riconoscimento facciale rilanciano allarmi su privacy, sorveglianza e uso improprio dei dati

Meta, smart glass e riconoscimento facciale: perché esplode il caso privacy

Le organizzazioni statunitensi per i diritti civili, tra cui American Civil Liberties Union ed Electronic Frontier Foundation, hanno inviato una lettera al CEO di Meta, Mark Zuckerberg, chiedendo lo stop immediato allo sviluppo del riconoscimento facciale sugli smart glass Ray-Ban e Oakley.
Secondo documenti interni citati dal New York Times, la funzione – chiamata Name Tag – potrebbe arrivare entro fine 2026 e consentirebbe di identificare persone note o con profilo pubblico tramite la fotocamera integrata e l’assistente Meta AI.
Il nodo centrale è la privacy: associazioni e attivisti denunciano rischi strutturali per donne, minori, minoranze e comunità vulnerabili, temendo usi per molestie, stalking e sorveglianza di massa.

La richiesta è chiara: sospendere Name Tag, rendere trasparenti i rapporti con le forze dell’ordine e allinearsi agli standard regolatori più stringenti, come quelli europei previsti da AI Act e GDPR.

In sintesi:

  • Lettera di ACLU, EFF e altre sigle a Mark Zuckerberg contro il riconoscimento facciale Meta.
  • Funzione Name Tag sugli smart glass Ray-Ban e Oakley attesa entro il 2026.
  • Rischi denunciati: molestie, stalking, sorveglianza di minoranze e tracciamento dei manifestanti.
  • In Europa la funzione sarebbe quasi certamente vietata da AI Act e GDPR.

Come funziona Name Tag e perché allarma i garanti della privacy

Secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times, Name Tag userebbe le fotocamere degli smart glass Ray-Ban e Oakley per inquadrare un volto, inviare l’immagine ai server di Meta e farla analizzare da Meta AI.
Se il volto corrisponde a un amico sulle piattaforme Meta, o a un utente con profilo pubblico, l’assistente vocale restituirebbe nome e altre informazioni disponibili, rendendo l’identificazione istantanea e discreta.

Le organizzazioni per i diritti civili ritengono che questa capacità trasformi gli occhiali in uno strumento di sorveglianza portatile, in grado di alimentare molestie mirate, stalking, controllo degli immigrati e schedatura di manifestanti durante proteste politiche.
Chiedono quindi a Mark Zuckerberg di interrompere lo sviluppo di Name Tag e chiarire se esistano dialoghi con le forze dell’ordine statunitensi sull’uso investigativo o repressivo degli smart glass nel medio periodo.

Un portavoce di Meta ha replicato che *“I nostri concorrenti offrono questo tipo di riconoscimento facciale, noi no. Se dovessimo rilasciare una funzionalità del genere, adotteremmo un approccio molto ponderato prima di implementarla”*.

L’ostacolo europeo: AI Act, GDPR e futuro della sorveglianza indossabile

In Europa un sistema come Name Tag difficilmente supererebbe il vaglio normativo.
L’AI Act classifica il riconoscimento facciale in tempo reale in luoghi pubblici come pratica ad altissimo rischio, fortemente limitata, mentre il GDPR tratta i dati biometrici come categoria speciale, richiedendo un consenso esplicito e informato.

Ne consegue che l’uso indiscriminato di smart glass con identificazione automatica di passanti, manifestanti o lavoratori sarebbe quasi certamente considerato illecito, a meno di contesti iper-specifici e rigidamente regolati.
Questo contesto normativo europeo potrebbe diventare un modello globale, spingendo Meta e altri big tech a progettare fin dall’origine funzioni “privacy by design”, limitando la persistenza dei dati biometrici e vietando l’aggancio con banche dati governative.

La partita ora si gioca su trasparenza, audit indipendenti e reale possibilità degli utenti – e dei non utenti ripresi – di sottrarsi a una sorveglianza indossabile sempre più invisibile e pervasiva.

FAQ

Che cos’è Name Tag sugli smart glass Meta?

È una funzione di riconoscimento facciale che, tramite Meta AI, identifica amici e profili pubblici inquadrati dagli smart glass Ray-Ban e Oakley.

Perché ACLU ed EFF contestano il progetto Meta?

Contestano perché ritengono il riconoscimento facciale una minaccia sistemica per privacy, libertà di protesta, donne, minori, minoranze etniche e comunità LGBTQ+.

Il riconoscimento facciale sugli smart glass è legale in Europa?

È generalmente vietato, perché l’AI Act limita fortemente questi usi e il GDPR impone consenso esplicito per trattare dati biometrici.

Meta collabora con le forze dell’ordine sugli smart glass?

Formalmente non è confermato. Le organizzazioni chiedono a Meta di chiarire pubblicamente eventuali discussioni o accordi in corso con le autorità.

Qual è la fonte delle informazioni su Meta e Name Tag?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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