 💣Bombe di prezzoGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Celly presenta accessori per iPhone Duo, 18 Pro e Pro Max

15 Settembre 2026

15 Settembre 2026/Home/INTERNET/Celly presenta accessori per iPhone Duo, 18 Pro e Pro Max

La notizia in sintesi

  • Celly presenta accessori dedicati a iPhone Duo, iPhone 18 Pro e Pro Max
  • La gamma include cover, protezioni per display e fotocamere, caricabatterie e powerbank
  • I prezzi consigliati partono da 9,99 euro per il vetro CAMERAPRO
  • Gli accessori saranno disponibili in diverse colorazioni e con compatibilità Magsafe

Offerta Amazon

Celly, Caricatore Wireless MagPocket 3in1 Pieghevole compatibile con Tecnologia MagSafe, Ricarica Magnetica per Smartphone, Auricolari e Smartwatch, Design Portatile da Viaggio, Supporta PD QC3.0 AFC

COMPATIBILITÀ MAGSAFE: grazie all’aggancio magnetico, questo dispositivo garantisce una ricarica senza fili stabile e affidabile, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro durante la ricarica · DESIGN COMPATTO E PORTATILE: con un profilo sottile di soli 2 cm di spessore, questo caricatore portatile è tascabile, rendendolo l’accessorio perfetto per i viaggi, il lavoro e l’uso quotidiano · RICARICA WIRELESS 3 IN 1: ricarica simultaneamente il tuo smartphone compatibile con Magsafe, auricolari wireless e smartwatch, offrendo una soluzione di ricarica completa e versatile

SCONTO -51%24,50 €Prime
Prezzo consigliato: 49,99 €
RISPARMI 25,49 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Riassunto generato con AI

Celly ha presentato una nuova linea di cover, protezioni e accessori per iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. La proposta comprende prodotti per la protezione dei dispositivi e soluzioni per la ricarica.

La collezione è articolata in modelli destinati al telefono pieghevole e in accessori progettati per iPhone 18 Pro e Pro Max. Diversi articoli integrano la compatibilità con la tecnologia Magsafe.

I prezzi consigliati indicati dall’azienda vanno da 9,99 euro per il vetro destinato alle fotocamere fino a 59,99 euro per il caricabatterie da muro da 100W.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram
Offerta Amazon

Celly Caricatore USB-C Ultra Slim 25W, con Tecnologia GaN, Ricarica Rapida e Efficiente, Protezioni contro Sovraccarico, Sovratensione e Surriscaldamento

DESIGN INNOVATIVO: Caricatore USB ultra sottile (solo 1 cm di spessore), ideale per viaggiare e per l’uso quotidiano, occupando il minimo spazio · RICARICA RAPIDA POWER DELIVERY 25W: Alimentatore USB-C da 25W che offre una ricarica veloce ed efficiente per smartphone e tablet compatibili con la tecnologia Power Delivery · TECNOLOGIA GaN AVANZATA : Caricatore dotato di tecnologia GaN per una maggiore efficienza energetica, riducendo il surriscaldamento e garantendo una ricarica più sicura

SCONTO -14%21,37 €
Prezzo consigliato: 24,99 €
RISPARMI 3,62 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon
Celly Caricabatterie da muro 45W

Per iPhone Duo, Celly propone la cover MAGMATT, realizzata in TPU e dotata di una superficie opaca anti-impronte. Il modello è disponibile nelle colorazioni blu e bianco.

La cover MAGMATT per iPhone Duo è compatibile con Magsafe e ha un prezzo consigliato al pubblico di 24,99 euro. Il materiale TPU è indicato per la protezione da urti.

La stessa linea include GELSKINMAG, una custodia trasparente in TPU destinata al dispositivo pieghevole. Il prodotto è disponibile con anello Magsafe blu o bianco.

Celly Cavo Stand USB C

GELSKINMAG è proposta a 19,99 euro e prevede aperture dedicate per porte e pulsanti. La struttura è pensata per proteggere il dispositivo senza coprirne completamente il design.

Tra gli accessori per il comparto fotografico figura CAMERAPRO, vetro protettivo per gli obiettivi di iPhone Duo. Il kit include un posizionatore per l’applicazione.

CAMERAPRO è disponibile nei colori blu e nero, al prezzo consigliato di 9,99 euro. Secondo Celly, il vetro non interferisce con il flash.

Celly CROMOMAG Azzurro Ghiaccio

Per il display di iPhone Duo è previsto FULLGLASS, un vetro temperato con durezza 9H e bordi colorati. Lo spessore dichiarato è di 0,3 millimetri.

Il kit FULLGLASS comprende assorbitore di polvere, salviette umide e panno per l’installazione. Il prezzo consigliato è fissato a 19,99 euro.

In alternativa al vetro temperato, la gamma include FILMKIT, una pellicola in EPU con spessore dichiarato di 0,1 millimetri.

Celly FILMKIT

FILMKIT utilizza un adesivo in gel di silice e prevede un trattamento oleofobico. Celly indica anche una funzione di auto-riparazione per i graffi minori.

La pellicola FILMKIT è proposta a 19,99 euro. Il prodotto è destinato a chi preferisce una protezione più flessibile rispetto al vetro temperato.

Per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, la collezione comprende CROMOMAG, una cover in TPU con modulo compatibile con Magsafe.

Celly FULLGLASS

CROMOMAG è disponibile in Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero. Il prezzo consigliato al pubblico per la cover è di 19,99 euro.

Il catalogo prosegue con MATCHMAG, custodia trasparente costruita con PC e TPU. Sul retro presenta un dettaglio cromatico coordinato alle tonalità dei telefoni.

Anche MATCHMAG integra un modulo magnetico per la ricarica wireless compatibile con Magsafe. Le colorazioni previste sono Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero.

Celly GELSKINMAG Blue

Il prezzo consigliato di MATCHMAG è di 19,99 euro. Il modello è destinato sia a iPhone 18 Pro sia alla versione Pro Max.

La gamma MAGMATT per iPhone 18 Pro e Pro Max combina una struttura trasparente con bordi e anello Magsafe colorati. La finitura è opaca e anti-impronte.

La cover MAGMATT per iPhone 18 Pro e Pro Max costa 24,99 euro. È proposta nei colori Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero.

Celly GENUINEMAG White

GENUINEMAG è il modello con il prezzo più alto tra le cover indicate per iPhone 18 Pro e Pro Max. Celly la propone a 29,99 euro.

Il prodotto è disponibile nelle varianti bianca e nera e dispone della compatibilità Magsafe. L’azienda descrive il materiale come liscio e morbido al tatto.

Tra le custodie destinate agli stessi modelli figura anche WALLYMAG, una cover a portafoglio con aggancio magnetico compatibile con Magsafe.

Celly MAGMATT White

WALLYMAG non avvolge completamente il retro del telefono e utilizza una superficie con effetto simil-tessuto. La chiusura del portafoglio è magnetica.

Il prezzo consigliato per WALLYMAG è di 19,99 euro. Il modello è pensato per mantenere visibile parte del design posteriore del dispositivo.

Accanto alle novità, Celly segnala il rinnovo di alcune protezioni già presenti per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Celly MATCHMAG Borgogna

L’offerta include vetri temperati, versioni full screen e modelli con filtro anti-spia. Sono inoltre previste cover morbide in TPU, anche compatibili con Magsafe.

La proposta per i modelli Pro comprende anche vetri per le fotocamere e una custodia portafoglio classica, con scomparti integrati e funzione stand.

Alla linea di protezione si affiancano accessori dedicati alla ricarica, tra cui caricabatterie da muro, cavi e batterie esterne magnetiche.

Celly Powerbank 5.000 mAh

I caricabatterie da muro compatti sono disponibili nelle versioni da 45W e 100W. Il modello da 100W dispone di due porte per ricaricare due dispositivi insieme.

Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, il caricabatterie da 100W può essere utilizzato anche con laptop e tablet. Il modello da 45W costa 29,99 euro.

Il prezzo consigliato per il caricabatterie compatto da 100W è di 59,99 euro. Entrambi i prodotti sono presentati come soluzioni per l’uso domestico o in viaggio.

Celly WALLYMAG

Tra gli accessori figura il cavo Stand USB-C to USB-C da 1,5 metri. Celly dichiara una potenza massima in uscita di 240W.

Il cavo è rivestito in tessuto di nylon e integra componenti magnetiche. I braccetti vicino al connettore possono essere aperti e ruotati fino a 360 gradi.

La funzione stand permette di appoggiare il dispositivo in verticale oppure in orizzontale durante la ricarica. Il prezzo consigliato è di 19,99 euro.

Celly MAGMATT Black

La collezione comprende inoltre due powerbank con capacità di 5.000 mAh e 10.000 mAh. Entrambi hanno finitura soft-touch e struttura compatta.

I due powerbank sono compatibili con la ricarica wireless magnetica Magsafe. Integrano inoltre una porta USB-C con ingresso e uscita fino a 20W.

La potenza massima indicata per la ricarica wireless è di 15W. Il powerbank da 5.000 mAh ha un prezzo consigliato di 24,99 euro.

foto nel testo 3

Il modello da 10.000 mAh è proposto a 34,99 euro. Celly non indica nel comunicato dettagli sulla disponibilità commerciale o sulle date di vendita.

L’azienda, nata a Milano nel 1998, opera nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet e laptop.

La nuova gamma amplia il catalogo Celly con prodotti destinati alle nuove generazioni di iPhone e con accessori per la ricarica dei dispositivi.

foto nel testo 4

Per iPhone Duo, la scelta comprende custodie opache e trasparenti, vetri per il display e una pellicola flessibile. I prezzi partono da 9,99 euro.

Per iPhone 18 Pro e Pro Max, le cover adottano materiali e finiture differenti, dal TPU alle custodie trasparenti fino ai modelli a portafoglio.

La compatibilità Magsafe ricorre in diverse cover e nei powerbank, permettendo l’aggancio magnetico e la ricarica wireless dei dispositivi compatibili.

foto nel testo 5

I modelli CROMOMAG, MATCHMAG e MAGMATT sono disponibili in quattro colorazioni: Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero.

GENUINEMAG viene proposta invece nei colori bianco e nero. WALLYMAG mantiene una costruzione a portafoglio con chiusura magnetica.

Il catalogo di protezioni include sia vetri temperati sia pellicole, con soluzioni distinte per display, obiettivi fotografici e utilizzo quotidiano.

foto nel testo 6

FULLGLASS e FILMKIT hanno entrambi un prezzo consigliato di 19,99 euro per iPhone Duo. La prima soluzione è in vetro, la seconda in EPU.

CAMERAPRO è l’articolo meno costoso tra quelli indicati nel comunicato, con un prezzo consigliato di 9,99 euro.

Tra le cover per iPhone Duo, GELSKINMAG costa 19,99 euro e MAGMATT 24,99 euro. Entrambe sono compatibili con Magsafe.

foto nel testo 7

Le cover per iPhone 18 Pro e Pro Max hanno prezzi compresi tra 19,99 e 29,99 euro, secondo il listino consigliato comunicato da Celly.

CROMOMAG e MATCHMAG hanno un prezzo di 19,99 euro. MAGMATT costa 24,99 euro, mentre GENUINEMAG raggiunge 29,99 euro.

WALLYMAG, la custodia a portafoglio con aggancio magnetico, è indicata a 19,99 euro. Il comunicato non fornisce dettagli sulle varianti cromatiche del modello.

foto nel testo 8

Per la ricarica da presa, il listino distingue due livelli di potenza: 45W e 100W. Il secondo caricatore dispone di due porte.

Il cavo Stand USB-C completa l’offerta cablata con una lunghezza di 1,5 metri e una potenza massima dichiarata di 240W.

Le batterie esterne da 5.000 e 10.000 mAh aggiungono la ricarica wireless magnetica e una porta USB-C fino a 20W.

foto nel testo 9

La presentazione della linea è datata 14 settembre 2026 e localizzata a Milano. Il comunicato non precisa i canali di vendita dei prodotti.

Celly indica prezzi consigliati al pubblico, che possono quindi costituire un riferimento per la commercializzazione della nuova gamma.

L’offerta si rivolge a possessori di iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max che cercano accessori per protezione e alimentazione.

foto nel testo 10

Le protezioni per display sono disponibili in più formati e materiali. Per iPhone Duo, Celly indica vetro temperato FULLGLASS e pellicola FILMKIT.

La proposta per le fotocamere include CAMERAPRO per iPhone Duo e un vetro protettivo dedicato anche ai modelli iPhone 18 Pro e Pro Max.

Il comunicato colloca le cover al centro della nuova collezione, affiancandole a soluzioni per ricarica wireless, cablata e da muro.

foto nel testo 11

La compatibilità magnetica è indicata per MAGMATT, GELSKINMAG, CROMOMAG, MATCHMAG, GENUINEMAG e WALLYMAG, con caratteristiche diverse per ciascun modello.

I powerbank sono gli unici accessori della lista proposti in due capacità: 5.000 mAh e 10.000 mAh.

Il prezzo più basso nella sezione ricarica è quello del cavo Stand USB-C, pari a 19,99 euro. Il più alto è il caricatore da muro da 100W.

foto nel testo 12

Il portafoglio WALLYMAG utilizza un elemento magnetico posteriore invece di una copertura completa del retro dello smartphone.

La finitura opaca anti-impronte distingue le versioni MAGMATT, mentre MATCHMAG mantiene una parte trasparente con dettaglio cromatico posteriore.

Le diverse configurazioni consentono di scegliere tra custodie trasparenti, opache, colorate, a portafoglio e con materiali dalla texture morbida.

foto nel testo 13

Il rinnovo delle protezioni per iPhone 18 Pro e Pro Max comprende anche vetri full screen e versioni con filtro anti-spia.

Per chi utilizza il telefono durante la ricarica, il cavo Stand USB-C permette il supporto del dispositivo in due orientamenti.

La linea annunciata da Celly riunisce quindi accessori di protezione e ricarica, con prezzi consigliati differenziati in base a modello e potenza.

foto nel testo 14

Le informazioni disponibili riguardano caratteristiche, colorazioni e prezzi consigliati. Non vengono indicati dettagli sulle tempistiche di distribuzione o sui negozi aderenti.

La nuova collezione è dedicata ai modelli iPhone citati nel comunicato e include sia prodotti specifici sia accessori utilizzabili per la ricarica di più dispositivi.

Il catalogo conferma la presenza di cover Magsafe, vetri e pellicole protettive, oltre a caricabatterie, cavo stand e batterie esterne.

FAQ

Quali iPhone sono compatibili con la nuova collezione Celly?

La linea è dedicata a iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, con accessori specifici per protezione e ricarica.

Quanto costa la cover CROMOMAG?

Il prezzo consigliato al pubblico di CROMOMAG è di 19,99 euro per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Quali powerbank Celly sono compatibili con Magsafe?

I nuovi powerbank da 5.000 mAh e 10.000 mAh supportano la ricarica wireless magnetica Magsafe fino a 15W.

Che potenza ha il caricabatterie Celly più potente?

Il caricabatterie da muro compatto da 100W dispone di due porte e ha un prezzo consigliato al pubblico di 59,99 euro.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioI migliori accessori per smart working di agosto 2026Casa e ufficioLe migliori scrivanie per casa e ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori zaini e borse porta PC di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Agenti OpenAI coinvolti in un attacco a RubyGems, secondo i ricercatori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#2
EVENTI
MICAM Milano apre con la candidatura UNESCO della calzatura italiana
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google.org e Fondo Repubblica Digitale: 1,3 milioni per formare creativi sull’IA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#4
INTERNET
QVC Italia debutta alla Milano Beauty Week con uno spazio wellness
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#5
MOTORI
Salone Auto Torino dichiara oltre 540mila visitatori in tre giorni
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.