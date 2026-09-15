Celly presenta accessori per iPhone Duo, 18 Pro e Pro Max

15 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

Celly presenta accessori dedicati a iPhone Duo, iPhone 18 Pro e Pro Max

dedicati a iPhone Duo, iPhone 18 Pro e Pro Max La gamma include cover, protezioni per display e fotocamere, caricabatterie e powerbank

e fotocamere, caricabatterie e powerbank I prezzi consigliati partono da 9,99 euro per il vetro CAMERAPRO

Gli accessori saranno disponibili in diverse colorazioni e con compatibilità Magsafe

Riassunto generato con AI

Celly ha presentato una nuova linea di cover, protezioni e accessori per iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. La proposta comprende prodotti per la protezione dei dispositivi e soluzioni per la ricarica.

La collezione è articolata in modelli destinati al telefono pieghevole e in accessori progettati per iPhone 18 Pro e Pro Max. Diversi articoli integrano la compatibilità con la tecnologia Magsafe.

I prezzi consigliati indicati dall’azienda vanno da 9,99 euro per il vetro destinato alle fotocamere fino a 59,99 euro per il caricabatterie da muro da 100W.

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Per iPhone Duo, Celly propone la cover MAGMATT, realizzata in TPU e dotata di una superficie opaca anti-impronte. Il modello è disponibile nelle colorazioni blu e bianco.

La cover MAGMATT per iPhone Duo è compatibile con Magsafe e ha un prezzo consigliato al pubblico di 24,99 euro. Il materiale TPU è indicato per la protezione da urti.

La stessa linea include GELSKINMAG, una custodia trasparente in TPU destinata al dispositivo pieghevole. Il prodotto è disponibile con anello Magsafe blu o bianco.

GELSKINMAG è proposta a 19,99 euro e prevede aperture dedicate per porte e pulsanti. La struttura è pensata per proteggere il dispositivo senza coprirne completamente il design.

Tra gli accessori per il comparto fotografico figura CAMERAPRO, vetro protettivo per gli obiettivi di iPhone Duo. Il kit include un posizionatore per l’applicazione.

CAMERAPRO è disponibile nei colori blu e nero, al prezzo consigliato di 9,99 euro. Secondo Celly, il vetro non interferisce con il flash.

Per il display di iPhone Duo è previsto FULLGLASS, un vetro temperato con durezza 9H e bordi colorati. Lo spessore dichiarato è di 0,3 millimetri.

Il kit FULLGLASS comprende assorbitore di polvere, salviette umide e panno per l’installazione. Il prezzo consigliato è fissato a 19,99 euro.

In alternativa al vetro temperato, la gamma include FILMKIT, una pellicola in EPU con spessore dichiarato di 0,1 millimetri.

FILMKIT utilizza un adesivo in gel di silice e prevede un trattamento oleofobico. Celly indica anche una funzione di auto-riparazione per i graffi minori.

La pellicola FILMKIT è proposta a 19,99 euro. Il prodotto è destinato a chi preferisce una protezione più flessibile rispetto al vetro temperato.

Per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, la collezione comprende CROMOMAG, una cover in TPU con modulo compatibile con Magsafe.

CROMOMAG è disponibile in Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero. Il prezzo consigliato al pubblico per la cover è di 19,99 euro.

Il catalogo prosegue con MATCHMAG, custodia trasparente costruita con PC e TPU. Sul retro presenta un dettaglio cromatico coordinato alle tonalità dei telefoni.

Anche MATCHMAG integra un modulo magnetico per la ricarica wireless compatibile con Magsafe. Le colorazioni previste sono Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero.

Il prezzo consigliato di MATCHMAG è di 19,99 euro. Il modello è destinato sia a iPhone 18 Pro sia alla versione Pro Max.

La gamma MAGMATT per iPhone 18 Pro e Pro Max combina una struttura trasparente con bordi e anello Magsafe colorati. La finitura è opaca e anti-impronte.

La cover MAGMATT per iPhone 18 Pro e Pro Max costa 24,99 euro. È proposta nei colori Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero.

GENUINEMAG è il modello con il prezzo più alto tra le cover indicate per iPhone 18 Pro e Pro Max. Celly la propone a 29,99 euro.

Il prodotto è disponibile nelle varianti bianca e nera e dispone della compatibilità Magsafe. L’azienda descrive il materiale come liscio e morbido al tatto.

Tra le custodie destinate agli stessi modelli figura anche WALLYMAG, una cover a portafoglio con aggancio magnetico compatibile con Magsafe.

WALLYMAG non avvolge completamente il retro del telefono e utilizza una superficie con effetto simil-tessuto. La chiusura del portafoglio è magnetica.

Il prezzo consigliato per WALLYMAG è di 19,99 euro. Il modello è pensato per mantenere visibile parte del design posteriore del dispositivo.

Accanto alle novità, Celly segnala il rinnovo di alcune protezioni già presenti per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

L’offerta include vetri temperati, versioni full screen e modelli con filtro anti-spia. Sono inoltre previste cover morbide in TPU, anche compatibili con Magsafe.

La proposta per i modelli Pro comprende anche vetri per le fotocamere e una custodia portafoglio classica, con scomparti integrati e funzione stand.

Alla linea di protezione si affiancano accessori dedicati alla ricarica, tra cui caricabatterie da muro, cavi e batterie esterne magnetiche.

I caricabatterie da muro compatti sono disponibili nelle versioni da 45W e 100W. Il modello da 100W dispone di due porte per ricaricare due dispositivi insieme.

Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, il caricabatterie da 100W può essere utilizzato anche con laptop e tablet. Il modello da 45W costa 29,99 euro.

Il prezzo consigliato per il caricabatterie compatto da 100W è di 59,99 euro. Entrambi i prodotti sono presentati come soluzioni per l’uso domestico o in viaggio.

Tra gli accessori figura il cavo Stand USB-C to USB-C da 1,5 metri. Celly dichiara una potenza massima in uscita di 240W.

Il cavo è rivestito in tessuto di nylon e integra componenti magnetiche. I braccetti vicino al connettore possono essere aperti e ruotati fino a 360 gradi.

La funzione stand permette di appoggiare il dispositivo in verticale oppure in orizzontale durante la ricarica. Il prezzo consigliato è di 19,99 euro.

La collezione comprende inoltre due powerbank con capacità di 5.000 mAh e 10.000 mAh. Entrambi hanno finitura soft-touch e struttura compatta.

I due powerbank sono compatibili con la ricarica wireless magnetica Magsafe. Integrano inoltre una porta USB-C con ingresso e uscita fino a 20W.

La potenza massima indicata per la ricarica wireless è di 15W. Il powerbank da 5.000 mAh ha un prezzo consigliato di 24,99 euro.

Il modello da 10.000 mAh è proposto a 34,99 euro. Celly non indica nel comunicato dettagli sulla disponibilità commerciale o sulle date di vendita.

L’azienda, nata a Milano nel 1998, opera nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet e laptop.

La nuova gamma amplia il catalogo Celly con prodotti destinati alle nuove generazioni di iPhone e con accessori per la ricarica dei dispositivi.

Per iPhone Duo, la scelta comprende custodie opache e trasparenti, vetri per il display e una pellicola flessibile. I prezzi partono da 9,99 euro.

Per iPhone 18 Pro e Pro Max, le cover adottano materiali e finiture differenti, dal TPU alle custodie trasparenti fino ai modelli a portafoglio.

La compatibilità Magsafe ricorre in diverse cover e nei powerbank, permettendo l’aggancio magnetico e la ricarica wireless dei dispositivi compatibili.

I modelli CROMOMAG, MATCHMAG e MAGMATT sono disponibili in quattro colorazioni: Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero.

GENUINEMAG viene proposta invece nei colori bianco e nero. WALLYMAG mantiene una costruzione a portafoglio con chiusura magnetica.

Il catalogo di protezioni include sia vetri temperati sia pellicole, con soluzioni distinte per display, obiettivi fotografici e utilizzo quotidiano.

FULLGLASS e FILMKIT hanno entrambi un prezzo consigliato di 19,99 euro per iPhone Duo. La prima soluzione è in vetro, la seconda in EPU.

CAMERAPRO è l’articolo meno costoso tra quelli indicati nel comunicato, con un prezzo consigliato di 9,99 euro.

Tra le cover per iPhone Duo, GELSKINMAG costa 19,99 euro e MAGMATT 24,99 euro. Entrambe sono compatibili con Magsafe.

Le cover per iPhone 18 Pro e Pro Max hanno prezzi compresi tra 19,99 e 29,99 euro, secondo il listino consigliato comunicato da Celly.

CROMOMAG e MATCHMAG hanno un prezzo di 19,99 euro. MAGMATT costa 24,99 euro, mentre GENUINEMAG raggiunge 29,99 euro.

WALLYMAG, la custodia a portafoglio con aggancio magnetico, è indicata a 19,99 euro. Il comunicato non fornisce dettagli sulle varianti cromatiche del modello.

Per la ricarica da presa, il listino distingue due livelli di potenza: 45W e 100W. Il secondo caricatore dispone di due porte.

Il cavo Stand USB-C completa l’offerta cablata con una lunghezza di 1,5 metri e una potenza massima dichiarata di 240W.

Le batterie esterne da 5.000 e 10.000 mAh aggiungono la ricarica wireless magnetica e una porta USB-C fino a 20W.

La presentazione della linea è datata 14 settembre 2026 e localizzata a Milano. Il comunicato non precisa i canali di vendita dei prodotti.

Celly indica prezzi consigliati al pubblico, che possono quindi costituire un riferimento per la commercializzazione della nuova gamma.

L’offerta si rivolge a possessori di iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max che cercano accessori per protezione e alimentazione.

Le protezioni per display sono disponibili in più formati e materiali. Per iPhone Duo, Celly indica vetro temperato FULLGLASS e pellicola FILMKIT.

La proposta per le fotocamere include CAMERAPRO per iPhone Duo e un vetro protettivo dedicato anche ai modelli iPhone 18 Pro e Pro Max.

Il comunicato colloca le cover al centro della nuova collezione, affiancandole a soluzioni per ricarica wireless, cablata e da muro.

La compatibilità magnetica è indicata per MAGMATT, GELSKINMAG, CROMOMAG, MATCHMAG, GENUINEMAG e WALLYMAG, con caratteristiche diverse per ciascun modello.

I powerbank sono gli unici accessori della lista proposti in due capacità: 5.000 mAh e 10.000 mAh.

Il prezzo più basso nella sezione ricarica è quello del cavo Stand USB-C, pari a 19,99 euro. Il più alto è il caricatore da muro da 100W.

Il portafoglio WALLYMAG utilizza un elemento magnetico posteriore invece di una copertura completa del retro dello smartphone.

La finitura opaca anti-impronte distingue le versioni MAGMATT, mentre MATCHMAG mantiene una parte trasparente con dettaglio cromatico posteriore.

Le diverse configurazioni consentono di scegliere tra custodie trasparenti, opache, colorate, a portafoglio e con materiali dalla texture morbida.

Il rinnovo delle protezioni per iPhone 18 Pro e Pro Max comprende anche vetri full screen e versioni con filtro anti-spia.

Per chi utilizza il telefono durante la ricarica, il cavo Stand USB-C permette il supporto del dispositivo in due orientamenti.

La linea annunciata da Celly riunisce quindi accessori di protezione e ricarica, con prezzi consigliati differenziati in base a modello e potenza.

Le informazioni disponibili riguardano caratteristiche, colorazioni e prezzi consigliati. Non vengono indicati dettagli sulle tempistiche di distribuzione o sui negozi aderenti.

La nuova collezione è dedicata ai modelli iPhone citati nel comunicato e include sia prodotti specifici sia accessori utilizzabili per la ricarica di più dispositivi.

Il catalogo conferma la presenza di cover Magsafe, vetri e pellicole protettive, oltre a caricabatterie, cavo stand e batterie esterne.

FAQ

Quali iPhone sono compatibili con la nuova collezione Celly?

La linea è dedicata a iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, con accessori specifici per protezione e ricarica.

Quanto costa la cover CROMOMAG?

Il prezzo consigliato al pubblico di CROMOMAG è di 19,99 euro per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Quali powerbank Celly sono compatibili con Magsafe?

I nuovi powerbank da 5.000 mAh e 10.000 mAh supportano la ricarica wireless magnetica Magsafe fino a 15W.

Che potenza ha il caricabatterie Celly più potente?

Il caricabatterie da muro compatto da 100W dispone di due porte e ha un prezzo consigliato al pubblico di 59,99 euro.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.