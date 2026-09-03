3 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Dreame presenta a IFA robot domestici, tagliaerba e mini camera
La notizia in sintesi
- Dreame ha presentato a IFA 2026 robot per pulizia domestica, giardino e riprese video.
- Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arriverà in Italia da ottobre a 1.499 euro.
- La gamma Wet & Dry T Series sarà disponibile in Europa dal 15 settembre.
- La mini camera LEAPTIC Cube sarà in vendita da metà ottobre, da 399 euro.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Dreame ha presentato a IFA 2026, in corso a Berlino, nuovi prodotti destinati alla pulizia della casa, alla manutenzione del giardino e alla registrazione video. Le novità annunciate comprendono il robot aspirapolvere Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, i robot tagliaerba A4 AWD Pro e la mini camera LEAPTIC Cube. Dal 15 settembre sarà inoltre disponibile in Europa la serie T di lavapavimenti Wet & Dry, già anticipata dall’azienda a maggio.
Il produttore, attivo nei dispositivi per la casa connessa, ha comunicato che Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arriverà sul mercato italiano a ottobre al prezzo di 1.499 euro. La videocamera LEAPTIC Cube sarà invece disponibile da metà ottobre 2026, con prezzi a partire da 399 euro.
“In Dreame, la nostra visione è quella di costruire un’esperienza di smart living sempre più connessa”, ha dichiarato Sean Chen, President di Dreame Western Europe. “La gamma che presentiamo quest’anno a IFA dimostra fino a che punto si sia spinta questa visione: da come puliamo la casa a come ci prendiamo cura del giardino, fino a come diamo forma alle nostre idee. È il modo in cui Dreame mette concretamente questa visione nelle mani delle persone.”Non perdere le notizie che contano
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Il robot Aqua20 e il lavaggio a vapore
Il principale prodotto annunciato è Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato, secondo le specifiche diffuse da Dreame, di una fonte interna di vapore a 180°C. Il dispositivo utilizza quattro ugelli per l’erogazione del vapore e completa il ciclo con un lavaggio ad acqua calda.
L’azienda indica un tasso di eliminazione dei batteri del 99,999%, una pressione sul pavimento di 18N e una rotazione del rullo fino a 300 giri al minuto. Il rullo lavante può estendersi fino a 8 centimetri, mentre il sistema di navigazione OmniSight 4.0 è dichiarato capace di riconoscere oltre 320 categorie di oggetti, rilevare ostacoli da 10 millimetri e reagire in 0,1 secondi.
Tra le altre caratteristiche dichiarate figurano la capacità di superare ostacoli singoli fino a 5 centimetri e doppi fino a 10 centimetri, una potenza di aspirazione di 40.000 Pa e l’autopulizia del rullo con acqua a 100°C. Il sistema TripleUp solleva spazzola laterale, spazzola principale e mocio per separare le attività di aspirazione e lavaggio.
Tagliaerba A4 AWD Pro per giardini fino a 5.000 metri quadrati
La serie A4 AWD Pro comprende modelli pensati per superfici fino a 3.500 e 5.000 metri quadrati. I robot tagliaerba adottano un sistema di rilevamento che combina LiDAR 3D a 360°, posizionamento RTK satellitare e di rete, visione artificiale binoculare e sensori laterali.
Secondo Dreame, il sistema può riconoscere oltre 300 categorie di ostacoli. Per il taglio lungo recinzioni, muri e alberi, il braccio EdgeMaster 4.0 è progettato per portare il taglio fino a zero centimetri dal bordo. La trazione integrale a quattro motori consente di affrontare pendenze fino al 90%, pari a 42°, e ostacoli alti fino a 7 centimetri.
I modelli integrano inoltre un sistema a 12 lame con doppio disco da 40 centimetri, una batteria da 324 Wh e connettività 4G. Tra le funzioni indicate figurano localizzazione, avvisi di sollevamento, modalità pattugliamento, videosorveglianza e rilevamento di presenze umane.
LEAPTIC Cube, videocamera da 55,9 grammi
Con LEAPTIC Cube Dreame entra nel settore delle mini videocamere. Il dispositivo pesa 55,9 grammi e supporta video fino a 8K, oltre alla registrazione 4K a 60 fps HDR e alle immagini da 50 MP. L’obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 155°, mentre la stabilizzazione è affidata al sistema GyroSteady AI.
La videocamera include comandi vocali tramite l’assistente “Hi, Moko”, riconoscimento delle scene, tracking e modalità audio basate sull’intelligenza artificiale. L’autonomia dichiarata è fino a 110 minuti, estendibile a 210 minuti con il modulo Magnetic Battery Cube. Sono previste versioni con memoria interna da 64 GB o 128 GB, impermeabilità fino a 10 metri, Wi-Fi 6 e ricarica all’80% in circa 19 minuti.
Gli aggiornamenti e i contenuti dell’azienda sono pubblicati anche sui suoi canali social.
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La serie T in vendita dal 15 settembre
La serie T sarà disponibile in tutta Europa dal 15 settembre e comprende cinque modelli: T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam. Tutti adottano un design reclinabile a 180 gradi per la pulizia sotto i mobili e funzioni di autopulizia.
Il T16 Pro Heat combina lavaggio ad acqua calda a 90°C, aspirazione da 30 kPa e braccio WhaleSweep Robotic Arm. Il T16 Pro Steam aggiunge l’erogazione di vapore a 200°C. Per i primi 15 giorni, dal 15 al 29 settembre, Dreame ha annunciato prezzi promozionali per la linea: il T12 Pro passerà da 319 a 259 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito italiano di Dreame.
FAQ
Quando arriva Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete in Italia?
La disponibilità italiana è prevista a partire da ottobre, al prezzo indicato di 1.499 euro.
Quanto costa la mini camera LEAPTIC Cube?
I prezzi partiranno da 399 euro, con disponibilità prevista da metà ottobre 2026.
Quando sarà disponibile la serie Dreame T?
La gamma Wet & Dry sarà disponibile in Europa dal 15 settembre con cinque modelli: T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam.
Quale autonomia offre LEAPTIC Cube?
La videocamera offre fino a 110 minuti di funzionamento, estendibili fino a 210 minuti con il modulo Magnetic Battery Cube.
Come è stato verificato questo contenuto?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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