Adults 2 debutta su Disney+ con otto episodi disponibili in Italia

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

La seconda stagione di Adults arriverà su Disney+ il 30 settembre.

Tutti gli otto episodi saranno disponibili in Italia dal giorno del debutto.

La serie segue cinque ventenni di New York tra lavoro, amicizie e famiglia.

Nel cast delle guest star figurano Susie Essman, Raven-Symoné e Gaten Matarazzo.

Riassunto generato con AI

La seconda stagione di Adults, serie comedy di FX ideata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw, sarà disponibile dal 30 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia. La piattaforma distribuirà contemporaneamente tutti gli otto episodi della nuova stagione.

In occasione dell’annuncio è stato diffuso il trailer ufficiale della serie. La prima stagione e lo speciale prequel intitolato Il giorno della maratona sono già presenti nel catalogo Disney+.

La nuova stagione

Adults racconta la vita di cinque amici ventenni a New York: Samir, interpretato da Malik Elassal; Billie, interpretata da Lucy Freyer; Paul Baker, interpretato da Jack Innanen; Issa, interpretata da Amita Rao; e Anton, interpretato da Owen Thiele. I protagonisti si ritrovano nella casa d’infanzia di Samir e affrontano insieme difficoltà legate alle relazioni, all’occupazione, alla famiglia e al passaggio all’età adulta.

Nei nuovi episodi, il gruppo si confronterà con l’incertezza della vita quotidiana e con tensioni personali che tendono a essere evitate invece che risolte. La stagione mette al centro i tentativi dei cinque amici di non ferirsi a vicenda, anche attraverso strategie complicate che finiscono per creare ulteriori problemi. Il legame tra loro resta però il punto di riferimento della serie.

Tra le guest star annunciate per la seconda stagione ci sono Susie Essman, Raven-Symoné, Gaten Matarazzo, Jake Shane, Isaac Powell, Ben Marshall e Zosia Mamet.

Produzione e distribuzione

La serie è prodotta da FX Productions. Ben Kronengold e Rebecca Shaw figurano anche tra gli executive producer, insieme a Nick Kroll, Sarah Naftalis, Jonathan Krisel, Alicia Van Couvering e Rob Rosell.

Con l’uscita del 30 settembre, Disney+ renderà quindi disponibile l’intera seconda stagione in un’unica soluzione, dopo aver già ospitato gli episodi della prima e il contenuto prequel. La pubblicazione del trailer accompagna l’avvicinarsi del debutto italiano.

I canali social italiani di Disney+ hanno rilanciato le informazioni sulla serie e sui suoi materiali promozionali.

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FAQ

Quando esce la seconda stagione di Adults?

Sì, la seconda stagione di Adults debutta il 30 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia.

Quanti episodi avrà la nuova stagione?

Sì, la seconda stagione sarà composta da otto episodi, tutti disponibili sulla piattaforma dal giorno del lancio.

Chi sono i protagonisti di Adults?

Sì, la serie segue Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton, cinque amici ventenni che vivono a New York.

Quali guest star partecipano alla seconda stagione?

Sì, tra le guest star annunciate figurano Susie Essman, Raven-Symoné, Gaten Matarazzo, Jake Shane, Isaac Powell, Ben Marshall e Zosia Mamet.

Qual è la fonte delle informazioni su Adults?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.