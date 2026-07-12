12 Luglio 2026

Home / INTERNET / L’IA scopre una vulnerabilità nascosta nel codice Linux da 15 anni

La notizia in sintesi

VEGA , sviluppata da Nebula Security , ha individuato una vulnerabilità in Linux .

, sviluppata da , ha individuato una vulnerabilità in . Il difetto era rimasto nel codice dal 2011, senza rilevamenti umani.

Google ha riconosciuto oltre 92.000 dollari tramite il proprio programma bug bounty.

ha riconosciuto oltre 92.000 dollari tramite il proprio programma bug bounty. La falla è stata corretta, ma restano interrogativi sulle vulnerabilità storiche ancora attive.

Riassunto generato con AI

VEGA scopre il bug nascosto in Linux

VEGA, strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Nebula Security, ha individuato una vulnerabilità rimasta nel codice di Linux per 15 anni. La falla, presente dal 2011, è emersa durante l’analisi di porzioni di codice sorgente datato che non erano state rilevate dagli analisti umani nel periodo precedente.

La scoperta riguarda uno dei sistemi operativi più diffusi nell’infrastruttura digitale globale e conferma il valore dell’AI nell’esaminare software complessi, stratificati e mantenuti nel tempo. Il bug è stato corretto dopo il rilevamento.

Google ha riconosciuto a Nebula Security oltre 92.000 dollari attraverso il proprio programma di bug bounty. Il compenso riflette il valore attribuito alla segnalazione e alla rimozione del rischio associato alla vulnerabilità.

Codice storico e controlli di sicurezza

Secondo quanto riportato da The Cryptonomist, VEGA è stata progettata per analizzare codice sorgente anche molto datato. Il sistema ha passato in rassegna livelli software che, con il passare degli anni, possono ricevere minore attenzione rispetto alle componenti più recenti o soggette a modifiche frequenti.

Il punto centrale non è soltanto la correzione del bug, ma il tempo trascorso prima della sua identificazione. Per quindici anni, il difetto è rimasto presente senza che un controllo umano lo individuasse: un dato che evidenzia la difficoltà di verificare manualmente basi di codice estese e storicamente sedimentate.

L’episodio non dimostra che l’intelligenza artificiale sostituisca gli specialisti della sicurezza. Mostra però come strumenti automatizzati possano ampliare la capacità di analisi, individuando anomalie in aree del software che potrebbero restare fuori dalle priorità delle verifiche tradizionali.

La ricompensa erogata da Google colloca inoltre la scoperta nel perimetro della divulgazione responsabile delle vulnerabilità. Il modello del bug bounty incentiva ricercatori e aziende a segnalare i problemi ai soggetti competenti, favorendo la correzione prima che eventuali falle possano essere sfruttate.

Nel caso di Linux, la fonte non indica né le modalità tecniche della vulnerabilità né eventuali impatti specifici. Il dato verificabile è che la falla è stata rilevata da VEGA, corretta e premiata attraverso il programma di Google.

La conseguenza per la sicurezza del software

La vicenda apre una questione più ampia: quante vulnerabilità analoghe possano essere ancora presenti in software utilizzato da anni. Non esistono, nella fonte, stime sul numero dei difetti non scoperti; resta quindi improprio quantificarne la portata.

Il caso di VEGA suggerisce tuttavia che l’analisi automatizzata del codice storico possa diventare un supporto rilevante nelle attività di prevenzione. La correzione del bug elimina il problema individuato, ma non cancella la necessità di controlli continui.

Per organizzazioni e sviluppatori, il segnale è concreto: il software maturo non è necessariamente software privo di rischi. Le componenti meno osservate possono richiedere verifiche mirate quanto quelle di nuova introduzione.

FAQ

Chi ha scoperto la vulnerabilità Linux?

Sì. La vulnerabilità è stata individuata da VEGA, strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Nebula Security per analizzare codice sorgente, incluso quello datato.

Da quanto tempo era presente il bug?

Sì. Il difetto era presente nel codice di Linux dal 2011 ed è rimasto senza rilevamento umano per quindici anni, secondo le informazioni riportate.

La vulnerabilità Linux è stata corretta?

Sì. Il bug individuato da VEGA è stato corretto dopo la scoperta, eliminando la falla specifica emersa dall’analisi condotta da Nebula Security.

Quanto ha ricevuto Nebula Security da Google?

Sì. Google ha versato a Nebula Security oltre 92.000 dollari tramite il proprio programma di bug bounty per il riconoscimento della scoperta.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.