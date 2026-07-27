WhatsApp, nuovo aggiornamento: account direttamente su iPad e nuove integrazioni

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

WhatsApp amplia l’uso dell’app su iPad, auto, Web e desktop.

amplia l’uso dell’app su iPad, auto, Web e desktop. Gli account potranno essere creati direttamente dall’app su iPad .

. Arrivano funzioni per CarPlay , Android Auto e documenti PDF.

, e documenti PDF. La distribuzione delle novità avverrà progressivamente per gli utenti.

Riassunto generato con AI

WhatsApp estende l’esperienza oltre lo smartphone

WhatsApp sta distribuendo nuove integrazioni per rendere le conversazioni più accessibili da iPad, computer e sistemi di bordo delle auto. Le funzioni, in arrivo progressivamente nelle ultime ore, puntano a ridurre la dipendenza dallo smartphone e ad adattare l’app alle diverse situazioni quotidiane: lavoro al computer, utilizzo domestico del tablet e spostamenti in automobile.

Il cambiamento riguarda soprattutto chi usa il servizio su più dispositivi e cerca continuità tra chat personali, contatti e strumenti di produttività. La novità centrale è la registrazione autonoma su iPad, finora richiesta dagli utenti dopo il debutto dell’app dedicata al tablet.

Parallelamente, WhatsApp prepara una nuova esperienza per CarPlay e Android Auto, oltre a strumenti per consultare e annotare PDF su Web e desktop tramite Adobe Acrobat.

L’obiettivo dichiarato dalla piattaforma è consentire agli utenti di mantenere le conversazioni disponibili nei contesti in cui usano già tablet, computer e auto, senza concentrare ogni attività sul telefono.

Account su iPad e funzioni per auto e documenti

Con il nuovo aggiornamento, sarà possibile creare un account direttamente dall’app WhatsApp per iPad. L’utente potrà quindi completare la configurazione e iniziare a utilizzare il servizio dal tablet senza doverlo necessariamente collegare a uno smartphone già configurato.

La modifica rende l’iPad un accesso indipendente per conversazioni personali e di lavoro. È un passaggio rilevante perché sposta l’esperienza dell’app da una logica centrata sul telefono a una presenza più completa su dispositivi diversi, senza cambiare la funzione essenziale della piattaforma: la comunicazione tra contatti.

Sui sistemi CarPlay e Android Auto, gli utenti potranno ascoltare e rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vedere la cronologia delle conversazioni e contattare i preferiti. Le funzioni sono pensate per rendere più semplice l’accesso agli strumenti principali durante gli spostamenti.

Per i documenti, WhatsApp Web e desktop permetteranno di aprire file PDF nella chat senza scaricarli prima. L’integrazione di Adobe Acrobat consentirà anche alcune modifiche direttamente nella conversazione, incluse evidenziazioni e annotazioni.

La piattaforma introduce inoltre una modalità più immediata per condividere negli Stati la musica ascoltata attraverso Apple Music o Spotify. Gli utenti potranno mostrare ai propri contatti un brano selezionato con pochi passaggi.

Le novità non risultano legate a un unico aggiornamento disponibile per tutti nello stesso momento: la fonte indica infatti una distribuzione graduale, elemento che può determinare tempi differenti di accesso alle funzioni.

Una piattaforma più autonoma tra dispositivi diversi

La conseguenza più concreta delle novità è l’ampliamento dei punti di accesso a WhatsApp. L’account creato su iPad, la gestione dei PDF su computer e l’uso dei comandi principali in auto delineano un servizio utilizzabile in più ambienti della giornata.

Resta centrale la disponibilità progressiva: alcune funzioni potrebbero quindi non comparire immediatamente per tutti gli utenti. Per chi lavora con documenti o usa spesso il tablet, l’integrazione con Adobe Acrobat e l’autonomia dell’iPad rappresentano gli elementi più operativi dell’aggiornamento.

FAQ

Si può creare WhatsApp direttamente su iPad?

Sì, il nuovo aggiornamento consente di iscriversi dall’app per iPad, completare la configurazione e usare il servizio senza collegare un telefono già configurato.

Quali funzioni arrivano su CarPlay e Android Auto?

Sì, sarà possibile ascoltare e rispondere ai messaggi, chiamare, consultare la cronologia delle chat e contattare i preferiti tramite CarPlay e Android Auto.

Come si aprono i PDF su WhatsApp Web?

Sì, i PDF potranno essere aperti direttamente nella chat su WhatsApp Web e desktop, senza scaricarli preventivamente sul dispositivo.

Quali modifiche si possono fare ai documenti?

Sì, l’integrazione con Adobe Acrobat permetterà evidenziazioni e annotazioni nei PDF direttamente all’interno della conversazione.

Come è stato verificato questo aggiornamento?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.