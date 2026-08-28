28 Agosto 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/OpenAI aggiunge la scheda Shopping nella barra laterale di ChatGPT in Ue
La notizia in sintesi
- OpenAI ha aggiunto Shopping nella barra laterale di ChatGPT.
- La scheda apre una pagina iniziale e una ricerca dedicata agli acquisti.
- Radu Oncescu segnala la disponibilità per utenti nell’Unione europea.
- La funzione indicata non include checkout interno e offre ricerca visiva.
Riassunto generato con AI
OpenAI aggiunge Shopping alla barra laterale di ChatGPT
OpenAI ha fissato una nuova scheda denominata Shopping nella barra laterale sinistra di ChatGPT, introducendo un accesso separato per le ricerche legate agli acquisti. La novità è stata osservata nell’interfaccia del chatbot ed è stata contrassegnata dalla stessa piattaforma come “new”, cioè nuova.
La scheda conduce a una pagina di destinazione e a un motore di ricerca dedicato allo shopping. La segnalazione è stata diffusa il 18 agosto 2026 da Radu Oncescu su X, dove viene indicata una disponibilità per gli utenti basati nell’Unione europea.
Secondo quanto riportato da Oncescu, l’esperienza non prevede un checkout direttamente dentro l’applicazione e comprende la ricerca visiva. Il cambiamento concentra in un punto riconoscibile dell’interfaccia una funzione orientata alla scoperta di prodotti, distinguendola dalle normali conversazioni di ChatGPT.
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L’inserimento della scheda nella navigazione principale rende Shopping immediatamente visibile agli utenti che possono accedere alla funzione. L’obiettivo osservabile è semplificare l’avvio di una ricerca commerciale attraverso un percorso dedicato.
Non sono stati indicati nel materiale disponibile dettagli su venditori, cataloghi, criteri di ordinamento dei risultati o modalità di eventuale monetizzazione. Per questo, l’aggiornamento va letto sulla base degli elementi confermati: una nuova voce di menu, una pagina di accesso e una ricerca focalizzata sugli acquisti.
La circoscrizione geografica segnalata da Oncescu riguarda l’UE, ma il testo non chiarisce l’estensione della funzione ad altri mercati. Non vengono inoltre fornite informazioni sui requisiti di accesso, sui piani ChatGPT coinvolti o sulla tempistica di un’eventuale distribuzione più ampia.
Come funziona la nuova sezione dedicata agli acquisti
La presenza di Shopping nella sidebar di ChatGPT modifica soprattutto il punto di ingresso alla ricerca commerciale. Invece di partire dalla chat generale, l’utente viene indirizzato verso una landing page e una pagina di ricerca progettate specificamente per il tema acquisti.
La struttura descritta suggerisce quindi una separazione funzionale nell’interfaccia: da una parte il dialogo generale con l’assistente, dall’altra un ambiente dedicato alla ricerca di prodotti. Il materiale disponibile non precisa quali informazioni vengano mostrate nella landing page né come sia organizzata la pagina dei risultati.
Il badge “new” visualizzato da OpenAI segnala che la voce è stata introdotta di recente rispetto alla schermata osservata. Non consente però di stabilire, da solo, la data tecnica di rilascio né l’ampiezza effettiva della distribuzione tra gli utenti.
Il post di Radu Oncescu aggiunge due elementi concreti all’osservazione dell’interfaccia: l’assenza di checkout in-app e la disponibilità della visual search. Il primo aspetto indica che l’esperienza descritta è centrata sulla ricerca e non su una procedura di pagamento conclusa dentro ChatGPT.
La ricerca visiva viene invece indicata come funzione disponibile, senza ulteriori dettagli sulle immagini supportate, sulle modalità di caricamento o sui risultati generati. Non è quindi possibile dedurre dal materiale se la funzione utilizzi fotografie dell’utente, immagini di prodotti o altri formati visivi.
https://x.com/oncescuradu/status/2089713846151737828?ref_src=twsrc%5Etfw
La segnalazione su X cita anche gli account @testingcatalog, @btibor91 e @rustybrick. Il riferimento documenta la circolazione della scoperta nella comunità che monitora aggiornamenti e test dei prodotti digitali, ma non aggiunge conferme ufficiali sulle caratteristiche operative della scheda.
La scelta di collocare Shopping sul lato sinistro dell’interfaccia è rilevante perché la sidebar ospita le principali aree di navigazione di ChatGPT. Una funzione inserita in quella posizione ottiene un accesso più diretto rispetto a strumenti raggiungibili soltanto attraverso comandi o richieste formulate in chat.
L’elemento più definito della novità resta tuttavia il percorso di ricerca: una landing page e una ricerca dedicata. Le informazioni disponibili non consentono di affermare che ChatGPT gestisca transazioni, confronti prezzi, mostri offerte sponsorizzate o consenta acquisti senza uscire dal servizio.
La distinzione è essenziale anche per gli utenti europei indicati nel post. La disponibilità della scheda non equivale infatti, sulla base del testo esaminato, alla disponibilità di un sistema di pagamento interno o di un marketplace completo.
Dal punto di vista dell’esperienza utente, la novità può rendere più ordinata la ricerca di prodotti per chi utilizza ChatGPT nell’UE. Il vantaggio descritto non riguarda un acquisto concluso nella piattaforma, bensì un accesso esplicito a strumenti di scoperta commerciale.
Rimangono non specificati i rapporti tra la nuova ricerca e le normali risposte generate in chat. Il materiale non chiarisce se Shopping utilizzi filtri, schede prodotto, collegamenti esterni o altre opzioni di affinamento della ricerca.
L’assenza di queste informazioni richiede cautela nell’interpretare la portata dell’aggiornamento. La novità osservata è un cambiamento di interfaccia con una funzione commerciale dedicata, non la prova di un ecosistema di e-commerce completo integrato in ChatGPT.
Disponibilità europea e limiti indicati dalla segnalazione
La conseguenza più immediata riguarda gli utenti dell’Unione europea menzionati da Radu Oncescu: per loro, la scheda Shopping viene segnalata come disponibile nella barra laterale di ChatGPT. Il testo non precisa se il rilascio sia uniforme per tutti gli account europei.
L’assenza di checkout in-app delimita il perimetro dell’esperienza riportata. La funzione appare orientata alla ricerca e alla consultazione, mentre il passaggio finale dell’acquisto non viene descritto come parte dell’ambiente ChatGPT.
La ricerca visiva amplia invece le modalità di accesso alla scoperta di prodotti, almeno secondo il post pubblicato su X. Mancano dati su tempistiche, copertura internazionale e possibili evoluzioni, perciò ogni sviluppo ulteriore non può essere considerato confermato.
FAQ
Dove compare la scheda Shopping di ChatGPT?
Shopping compare nella barra laterale sinistra di ChatGPT, dove è stata fissata come nuova voce di navigazione.
Cosa apre la nuova funzione Shopping?
La scheda apre una landing page e una pagina di ricerca dedicate allo shopping, secondo l’osservazione riportata nella fonte.
Shopping di ChatGPT include il checkout interno?
L’esperienza segnalata non include un checkout in-app, come precisato da Radu Oncescu nel suo post su X.
È disponibile la ricerca visiva su Shopping?
La visual search è indicata come disponibile nella segnalazione di Oncescu, senza dettagli aggiuntivi sulle sue modalità operative.
Come è stata verificata questa notizia?
L’analisi approfondita e la verifica incrociata della Redazione hanno consultato numerose fonti, tra cui Search Engine Roundtable; ogni articolo passa dalla supervisione umana prima della pubblicazione.
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