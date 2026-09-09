9 Settembre 2026

/ Home/APPLE/Swappie lancia in Italia i MacBook ricondizionati Apple Silicon

La notizia in sintesi Swappie introduce MacBook ricondizionati nel mercato italiano.

La gamma comprende modelli Apple Silicon introdotti dal 2020.

I prezzi partono da meno di 600 euro per MacBook Air M1.

Previsti 12 mesi di garanzia e 14 giorni per il reso gratuito.

Swappie amplia in Italia il proprio catalogo di prodotti ricondizionati con l’ingresso dei MacBook. L’azienda finlandese, già attiva nella vendita di iPhone, iPad e AirPods ricondizionati, propone laptop Apple dotati di chip Apple Silicon introdotti dal 2020, con prezzi che partono da meno di 600 euro.

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L’iniziativa arriva nel periodo del Back to School e porta sul mercato modelli destinati sia a chi cerca un computer per studio e lavoro quotidiano, sia a chi necessita di configurazioni più avanzate. Secondo quanto comunicato dalla società, tutti i MacBook venduti saranno coperti da 12 mesi di Garanzia di Qualità e da 14 giorni di reso gratuito.

Gamma, modelli e fasce di prezzo

L’offerta parte dal MacBook Air con chip M1, indicato a un prezzo inferiore ai 600 euro. La fascia successiva comprende MacBook con chip M2 e M3, proposti tra 600 e 1.500 euro. Nel catalogo figurano anche MacBook Air M4 a partire da 900 euro e MacBook Pro M5 con prezzi da 1.449 euro.

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La società presenta l’estensione della gamma come un passaggio della propria strategia nel settore dell’elettronica ricondizionata. Sul sito Swappie vengono già proposti smartphone, tablet e accessori Apple ricondizionati.

“La nostra missione è da sempre rendere il ricondizionato una scelta mainstream e l’ingresso nel mercato dei MacBook rappresenta il passo più importante che abbiamo compiuto finora per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo costruito la fiducia dei consumatori sugli iPhone ricondizionati, ampliato la nostra offerta con iPad e AirPods e oggi portiamo gli stessi standard di qualità, affidabilità e competenza tecnica anche nel mondo del computing. In un momento in cui il costo della tecnologia nuova continua ad aumentare, crediamo sia fondamentale offrire un’alternativa credibile e di alta qualità su cui le persone possano fare affidamento. Ogni MacBook che vendiamo è supportato dai nostri processi di ricondizionamento, dalla nostra garanzia e dalla fiducia che abbiamo costruito negli anni. E ogni dispositivo a cui viene data una seconda vita rappresenta una scelta migliore anche per il pianeta, perché la tecnologia più sostenibile è sempre quella che esiste già.”

Lo ha dichiarato Jussi Lystimäki, CEO di Swappie.

Controlli su tastiera, batteria e componenti

Per i computer portatili, Swappie afferma di gestire internamente il processo tecnico di ricondizionamento anziché limitarsi a fare da intermediario tra venditori e acquirenti. Tra le verifiche indicate nel comunicato c’è la localizzazione della tastiera, così da offrire un layout adatto alla regione di vendita.

La soglia minima dichiarata per la capacità della batteria è dell’86%. Le batterie che risultano sotto questo livello oppure oltre gli 800 cicli di ricarica vengono sostituite con componenti nuovi. L’azienda segnala inoltre test tecnici sui componenti hardware, svolti per verificare il corretto funzionamento del dispositivo nell’uso quotidiano.

L’arrivo dei MacBook allarga quindi un’offerta finora concentrata su altre categorie di prodotti Apple. Il ricondizionamento consiste nel rimettere in commercio dispositivi già utilizzati dopo controlli e, se necessari, interventi tecnici: una scelta che l’azienda collega alla riduzione dei rifiuti elettronici.

La posizione dell’azienda sul ricondizionato

“Negli ultimi anni abbiamo visto cambiare il modo in cui le persone si avvicinano al ricondizionato. Non si tratta più soltanto di una scelta per risparmiare, ma di una decisione consapevole che combina qualità, valore e attenzione all’ambiente. L’introduzione dei MacBook nasce proprio dalla volontà di continuare a rispondere alle esigenze dei consumatori, per rappresentare il loro partner di fiducia in tutti gli ambiti della tecnologia di consumo”

Lo ha dichiarato Elena Garbujo, Country Manager di Swappie Italia.

Con i nuovi laptop, l’azienda punta a intercettare la domanda di computer Apple a prezzi inferiori rispetto ai prodotti nuovi, affiancando alla vendita le condizioni di garanzia e reso annunciate. La disponibilità iniziale riguarda esclusivamente modelli con processori Apple Silicon introdotti dal 2020 in poi.

FAQ

Quali MacBook ricondizionati vende Swappie?

La gamma comprende MacBook Apple Silicon introdotti dal 2020, inclusi MacBook Air M1, M2, M3 e M4, oltre a MacBook Pro M5.

Quanto costa il MacBook Air M1 ricondizionato?

Il MacBook Air M1 è indicato a partire da meno di 600 euro.

Qual è la soglia minima della batteria?

La capacità minima dichiarata è dell’86%; le batterie sotto questa soglia o oltre 800 cicli vengono sostituite.

Che garanzia hanno i MacBook Swappie?

I MacBook ricondizionati includono una Garanzia di Qualità di 12 mesi e 14 giorni di reso gratuito.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.