26 Giugno 2026

Home / APPLE / Apple rimuove app russe dall’App Store Usa, il Cremlino chiede chiarimenti

La notizia in sintesi

Apple ha rimosso varie app russe dall’App Store negli Stati Uniti.

ha rimosso varie app russe dall’App Store negli Stati Uniti. Tra le applicazioni eliminate figurano anche servizi collegati a VK .

. Il Cremlino ha chiesto chiarimenti ufficiali sulla decisione.

ha chiesto chiarimenti ufficiali sulla decisione. Il caso si inserisce nella stretta russa sui servizi digitali.

(Riassunto generato con AI)

Apple e Mosca, nuovo scontro sulle app russe

Apple è tornata al centro di un confronto con il Cremlino dopo la rimozione di diverse app russe dall’App Store statunitense. Nelle ultime ore, secondo quanto emerge dal testo originale, il governo di Mosca ha chiesto spiegazioni per la scomparsa senza preavviso di alcune applicazioni sviluppate da VK, società tecnologica controllata dallo Stato. Il caso riguarda il mercato digitale negli Stati Uniti e si colloca in una fase in cui la Russia sta rafforzando il controllo interno sui servizi online.

La vicenda assume rilievo perché coinvolge una grande piattaforma globale e tocca un nodo sensibile: la disponibilità di app russe su uno store internazionale gestito da una delle principali aziende tecnologiche mondiali. Sullo sfondo resta il rapporto sempre più teso tra governance digitale, sicurezza delle piattaforme e sovranità tecnologica, con effetti che vanno oltre la semplice rimozione di singole applicazioni.

Le app rimosse e la richiesta di chiarimenti

Il punto di partenza, secondo il testo di origine, è la rimozione di due app bancarie russe “camuffate” dall’App Store americano. L’intervento è arrivato a meno di un mese dall’eliminazione di un’altra applicazione dello stesso tipo, che era riuscita a raggiungere la terza posizione nelle classifiche statunitensi. Il dettaglio segnala che non si è trattato di un episodio isolato, ma di una sequenza di interventi ravvicinati.

Nello stesso giorno, sempre secondo quanto riportato nel testo, Apple ha eliminato anche varie app firmate da VK. È proprio questa seconda parte della vicenda ad aver innescato la reazione formale del governo russo, che ha chiesto chiarimenti ufficiali. Il tema non riguarda soltanto la rimozione in sé, ma anche l’assenza di preavviso indicata nella ricostruzione dei fatti.

Dal punto di vista analitico, il caso mostra due livelli distinti ma intrecciati. Da una parte ci sono le app bancarie, descritte come camuffate, elemento che suggerisce un’attenzione crescente delle piattaforme verso modalità di distribuzione ritenute problematiche. Dall’altra ci sono le applicazioni di VK, soggetto direttamente collegato allo Stato russo, aspetto che conferisce alla vicenda una dimensione politica oltre che tecnologica.

Il contesto richiamato dalla fonte è altrettanto rilevante: la controversia arriva mentre la Russia sta stringendo sempre di più la presa sui servizi digitali del Paese. In questo quadro, la richiesta del Cremlino ad Apple non appare come un episodio marginale, ma come un tassello di una competizione più ampia sul controllo delle infrastrutture digitali, sull’accesso alle piattaforme e sulla capacità degli Stati di influenzare l’ecosistema delle app.

Non emergono nel testo spiegazioni ufficiali di Apple sulle rimozioni, né dettagli ulteriori sulle motivazioni tecniche o regolatorie. Proprio questa assenza di elementi chiarificatori rende centrale la domanda posta da Mosca: capire per quali ragioni siano sparite, nello store americano, applicazioni legate a soggetti russi e in particolare a VK.

Le possibili conseguenze sul fronte digitale

La vicenda tra Apple e il Cremlino potrebbe avere effetti che superano il singolo caso, perché tocca il rapporto tra piattaforme globali e interessi statali. Se il confronto dovesse irrigidirsi, il tema dell’accesso delle app russe ai mercati digitali internazionali diventerebbe ancora più sensibile.

L’elemento nuovo non è solo la rimozione di applicazioni, ma il fatto che il governo russo abbia reagito chiedendo risposte formali. In un contesto già segnato da maggiore controllo sui servizi digitali, ogni decisione delle big tech può trasformarsi rapidamente in un caso politico e strategico.

FAQ

Perché Apple è finita nel mirino di Mosca?

Sì, perché ha rimosso diverse app russe dall’App Store statunitense, incluse varie applicazioni sviluppate da VK, senza preavviso secondo il testo originale.

Quali app russe sono state rimosse?

Sì, il testo cita due app bancarie russe camuffate e varie applicazioni firmate da VK, eliminate nello stesso giorno dall’App Store americano.

Cosa ha chiesto il Cremlino ad Apple?

Sì, il governo russo ha chiesto chiarimenti ufficiali sulla rimozione delle app, contestando la loro scomparsa senza alcun preavviso.

Perché il caso è rilevante oltre le singole app?

Sì, perché si inserisce nella stretta della Russia sui servizi digitali e nel confronto con una piattaforma globale come Apple.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è stata derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.