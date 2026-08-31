John Ternus nuovo CEO di Apple dal 1° settembre, Tim Cook resta presidente esecutivo

31 Agosto 2026

31 Agosto 2026/Home/APPLE/John Ternus nuovo CEO di Apple dal 1° settembre, Tim Cook resta presidente esecutivo

La notizia in sintesi

  • John Ternus è CEO di Apple dal 1° settembre.
  • Tim Cook resta presidente esecutivo e seguirà i rapporti istituzionali.
  • L’evento del 9 settembre sarà il primo banco di prova pubblico.
  • IA, supply chain, regolazione e dirigenti sono le priorità immediate.

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John Ternus guida Apple nella transizione post-Cook

Dal 1° settembre John Ternus è l’amministratore delegato di Apple, subentrando a Tim Cook dopo quindici anni di gestione operativa. Il passaggio, annunciato il 20 aprile e preparato per mesi, consegna al manager cresciuto nell’ingegneria hardware la responsabilità quotidiana del gruppo di Cupertino, in una fase segnata da intelligenza artificiale, nuovi prodotti, costi dei componenti e tensioni geopolitiche.

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Cook rimane nella società come presidente esecutivo del consiglio di amministrazione e continuerà a seguire dossier politici e istituzionali, in particolare i rapporti con Stati Uniti e Cina. Arthur Levinson, già presidente non esecutivo del board, assume invece l’incarico di Lead Independent Director.

La successione punta a combinare continuità e ricambio: Ternus conosce prodotti e organizzazione dall’interno, mentre Cook conserva un ruolo di raccordo sui temi esterni più delicati. Per il nuovo CEO, il primo appuntamento pubblico è fissato al Steve Jobs Theater il 9 settembre, durante l’evento autunnale di Apple intitolato Surprise and shine.

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Le fonti convergono sul fatto che l’evento sarà il primo test della nuova leadership, ma i prodotti non confermati dall’azienda restano oggetto di indiscrezioni. Tra le attese di mercato figurano nuovi iPhone, Apple Watch, AirPods e il possibile debutto del primo iPhone pieghevole.

Ternus arriva alla guida di un’impresa con oltre 2,5 miliardi di dispositivi attivi e più di 416 miliardi di dollari di ricavi annuali. Il profilo tecnico del nuovo amministratore delegato distingue questa successione dall’era di Cook, costruita anche attorno alla supply chain e alle relazioni istituzionali.

Un CEO dell’hardware davanti alle sfide del software

Entrato in Apple nel 2001, John Ternus ha lavorato sul product design e ha assunto responsabilità crescenti fino a diventare Senior Vice President of Hardware Engineering nel 2021. Nel suo percorso rientrano lo sviluppo di Mac, iPad, iPhone, Apple Watch e AirPods, oltre alla transizione dai processori Intel ad Apple Silicon.

La sua esperienza comprende anche materiali e progettazione: fonti giornalistiche gli attribuiscono contributi sull’alluminio riciclato, sul titanio stampato in 3D dell’Apple Watch Ultra 3 e su modifiche orientate a rendere alcuni dispositivi più riparabili. In un’intervista del 2024, parlando delle riparazioni degli iPhone, dichiarò: “L’obiettivo è costruire prodotti che durino”.

La nomina rafforza quindi il peso dell’hardware proprio mentre Apple deve colmare ritardi nell’intelligenza artificiale. Apple Intelligence e l’evoluzione di Siri hanno incontrato difficoltà e rinvii; la versione più avanzata dell’assistente è attesa in beta con iOS 27, ma non risulta prevista nell’Unione europea al lancio.

Secondo le ricostruzioni disponibili, l’azienda ha fatto ricorso alla tecnologia Gemini di Google per alcune nuove funzioni di Siri. La sfida per Ternus sarà integrare l’IA nell’ecosistema di dispositivi senza perdere i vantaggi legati a chip proprietari, elaborazione locale, velocità e privacy.

Su questo fronte avrà un rapporto operativo rilevante con Craig Federighi, responsabile software, e con Amar Subramanya, arrivato dopo l’uscita di John Giannandrea. La riorganizzazione coinvolge anche l’hardware: Johny Srouji è stato promosso a Chief Hardware Officer con una struttura che riunisce ingegneria hardware, chip e tecnologie avanzate.

Il cambio avviene inoltre dopo l’uscita o il pensionamento di diversi dirigenti: Jeff Williams, Alan Dye e Lisa Jackson figurano tra i nomi citati nella fase di turnover. Il rafforzamento della leadership e la capacità di trattenere ingegneri diventano quindi parte della missione del nuovo CEO.

Le fonti riportano che Ternus dovrà appoggiarsi a Sabih Khan, COO, a Kevan Parekh, CFO, e a Eddy Cue, responsabile dei servizi, nelle aree dove la sua esperienza diretta è minore: finanza, vendite, supply chain, servizi e affari esterni. Anche l’eredità del design resta centrale dopo partenze dirette verso realtà come quella di Jony Ive e OpenAI.

Costi, regolazione e autonomia della nuova gestione

La carenza di chip di memoria e l’aumento dei costi dei componenti sono un banco di prova immediato. Apple ha già aumentato i prezzi di alcuni Mac e iPad, mentre Cook aveva avvertito che assorbire integralmente gli aumenti non era sostenibile.

La pressione arriva anche dalle regole europee sul Digital Markets Act, che incidono su commissioni e apertura dell’App Store. Difendere la redditività dei servizi rispettando gli obblighi verso sviluppatori e regolatori richiederà una gestione che vada oltre la competenza ingegneristica.

La presenza di Cook nel board offre continuità, ma rende essenziale che Ternus definisca un’autonomia riconoscibile. Come accadde a Cook dopo Steve Jobs, il nuovo CEO dovrà affermare un proprio metodo mentre guida la strategia di prodotto e l’organizzazione che la rende possibile.

FAQ

Quando Ternus è diventato CEO di Apple?

John Ternus ha assunto ufficialmente l’incarico di amministratore delegato di Apple il 1° settembre, dopo l’annuncio della successione del 20 aprile.

Quale ruolo mantiene Tim Cook?

Tim Cook è presidente esecutivo del board e continua a seguire relazioni politiche e istituzionali, comprese quelle con le autorità di Washington e Pechino.

Qual è il primo evento guidato da Ternus?

L’evento Apple del 9 settembre allo Steve Jobs Theater sarà il primo grande lancio pubblico della gestione guidata da John Ternus.

Quali problemi deve affrontare il nuovo CEO?

Intelligenza artificiale, ritardi di Siri, carenza di memorie, aumento dei costi, turnover manageriale e obblighi del Digital Markets Act sono le principali priorità.

Da quali fonti derivano queste informazioni?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, verificando coerenza e attendibilità dei dati disponibili.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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