12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple valuterebbe Cherry tra i colori di iPhone 18 Pro

La notizia in sintesi

Apple starebbe preparando quattro colori per iPhone 18 Pro e Pro Max.

starebbe preparando quattro colori per iPhone 18 Pro e Pro Max. Il leak esclude il ritorno della tonalità Cosmic Orange .

. La finitura Cherry potrebbe diventare il colore centrale della comunicazione.

L’ufficialità sulle varianti arriverà soltanto con il lancio di settembre.

(Riassunto generato con AI)

Quattro colori attesi per iPhone 18 Pro

Apple starebbe valutando quattro colorazioni per i futuri iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, attesi a settembre: Black o Dark Gray, Silver, Light Blue e una nuova variante indicata come Dark Cherry o Cherry. L’indiscrezione riguarda la gamma professionale dell’azienda di Cupertino e si concentra sulla strategia cromatica, mentre il design dovrebbe restare sostanzialmente vicino a quello della generazione precedente.

Il punto centrale del leak è l’assenza di Cosmic Orange, tonalità che secondo la fonte aveva ottenuto un riscontro globale lo scorso anno. Al suo posto, Apple punterebbe su Cherry come possibile colore di maggiore richiamo commerciale.

Si tratta comunque di informazioni non confermate: né i nomi definitivi né le finiture effettive sono stati annunciati dall’azienda.

Il leak e il possibile posizionamento cromatico

Le immagini di dummy diffuse online mostrerebbero quattro modelli nelle tonalità Black, Silver, Dark Cherry e Light Blue. I prototipi non certificano però il prodotto finale: nel settore degli smartphone, i dummy sono spesso utilizzati per anticipare ingombri, disposizione degli elementi e varianti estetiche, senza valore di conferma ufficiale.

La scelta di mantenere nero o grigio scuro e argento affianchandoli a blu chiaro e ciliegia suggerirebbe una continuità con l’impostazione già adottata da Apple: colori neutri per la fascia più tradizionale e una finitura distintiva per sostenere la riconoscibilità della nuova generazione.

La fonte ipotizza che Cherry possa diventare la tonalità simbolo della linea, ma non chiarisce se il nome sarà effettivamente quello commerciale. Anche la denominazione Dark Gray/Black resta provvisoria e indica una possibile incertezza sul tono definitivo.

Secondo quanto riportato, gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max dovrebbero debuttare nel corso di settembre. La gamma sarebbe affiancata da iPhone Ultra, descritto come il primo pieghevole della società californiana.

Quest’ultimo riferimento amplia lo scenario della presentazione, ma non aggiunge dettagli verificabili su specifiche, prezzo o disponibilità dei dispositivi.

Cosa potrà chiarire la presentazione ufficiale

La presentazione di settembre sarà il passaggio decisivo per distinguere le indiscrezioni dalle caratteristiche definitive. Oltre alle colorazioni, Apple dovrà chiarire la composizione della famiglia iPhone e l’eventuale presenza di iPhone Ultra.

Fino ad allora, la presunta uscita di scena di Cosmic Orange e l’arrivo di Cherry vanno letti come un’indicazione preliminare, non come una conferma. La conseguenza più concreta, se il leak fosse corretto, sarebbe il rinnovamento dell’identità visiva dei modelli Pro senza un cambiamento radicale del design.

La scelta del colore potrebbe quindi avere un ruolo rilevante nella differenziazione percepita della nuova generazione.

FAQ

Quali colori sono attesi per iPhone 18 Pro?

Sì, il leak indica Black o Dark Gray, Silver, Light Blue e Cherry o Dark Cherry come quattro varianti possibili.

Cosmic Orange sarà disponibile sui nuovi iPhone?

No, secondo l’indiscrezione Cosmic Orange non sarebbe prevista nella gamma di iPhone 18 Pro e Pro Max.

Quando debutteranno iPhone 18 Pro e Pro Max?

Sì, la fonte colloca il debutto dei nuovi modelli Pro nel corso del prossimo mese di settembre.

Cherry è il nome ufficiale della nuova finitura?

No, Cherry è una denominazione ipotizzata dalla fonte e Apple non ha comunicato alcun nome commerciale definitivo.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.