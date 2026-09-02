OpenAI e altri laboratori comprano decine di migliaia di Mac per l’IA

2 Settembre 2026

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La notizia in sintesi OpenAI ha acquistato migliaia di Mac per addestrare agenti autonomi.

ha acquistato migliaia di Mac per addestrare agenti autonomi. La carenza di chip di memoria limita la disponibilità dei modelli più potenti.

Anthropic noleggia Mac mini tramite l’infrastruttura cloud di AWS .

noleggia Mac mini tramite l’infrastruttura cloud di . Apple beneficia della crescente domanda di computer per l’intelligenza artificiale locale.

Mac mini e AI, la corsa dei laboratori

OpenAI e altri laboratori di intelligenza artificiale avrebbero acquistato decine di migliaia di Mac mini e Mac Studio di Apple, secondo quanto riferito da The Information. L’obiettivo attribuito a OpenAI è l’addestramento di agenti capaci di utilizzare un computer e completare autonomamente attività articolate in più passaggi. La domanda riguarda quindi sistemi compatti ma adatti a carichi di lavoro AI continuativi, in una fase nella quale l’accesso all’hardware più potente è condizionato dalla disponibilità di memoria.

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La richiesta di ulteriori computer da parte di OpenAI si scontra con un vincolo preciso: i modelli più potenti risultano esauriti da mesi per la carenza di chip di memoria. Il dato indica che l’espansione dell’intelligenza artificiale non dipende soltanto dai modelli software, ma anche dalla filiera fisica necessaria per addestrarli ed eseguirli. In questo quadro, i dispositivi Apple vengono descritti come una risorsa ricercata sia dai grandi operatori sia dagli utenti interessati a far girare modelli in locale.

La notizia colloca Apple al centro di un utilizzo dei Mac che va oltre l’impiego personale e professionale tradizionale. I sistemi sarebbero scelti per la combinazione tra chip performanti, memoria condivisa e raffreddamento ritenuto solido per operazioni prolungate. L’attenzione verso Mac mini e Mac Studio segnala inoltre una domanda orientata a macchine compatte, collegabili e adatte a distribuire il lavoro computazionale.

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Perché i Mac attirano OpenAI, Anthropic e sviluppatori

Il caso di OpenAI riguarda gli agenti per l’uso del computer, software progettati per gestire sequenze di azioni invece di limitarsi a una singola risposta. L’addestramento di questi sistemi richiede capacità di calcolo disponibili per tempi estesi, ed è questo il contesto nel quale The Information colloca l’acquisto di migliaia di Mac. La fonte non indica quantità esatte, configurazioni acquistate, tempi di consegna o valore economico degli ordini.

Anche Anthropic partecipa a questa tendenza, ma con una formula diversa: noleggia Mac mini attraverso AWS. Il ricorso al cloud evita di trasformare necessariamente ogni necessità di calcolo in un acquisto diretto di hardware. Allo stesso tempo, la presenza di AWS mostra che i Mac possono essere impiegati come risorse accessibili da remoto, non soltanto come computer installati presso chi sviluppa i modelli.

La crescita non è limitata ai maggiori laboratori. Il Mac mini sta acquisendo spazio come computer per l’AI locale, anche grazie all’attenzione generata da OpenClaw. Per carichi persistenti, la memoria condivisa dell’architettura Apple e il raffreddamento sono indicati come caratteristiche utili, mentre le dimensioni contenute facilitano l’uso di più unità nello stesso ambiente.

Il software open source Exo consente infatti di collegare più Mac in un cluster per eseguire localmente modelli di grandi dimensioni. Questo approccio distribuisce l’elaborazione fra diverse macchine e amplia le possibilità di chi non dispone di un singolo sistema di fascia elevata. La notizia non fornisce però dati sulle prestazioni ottenibili, sui modelli supportati o sul numero di computer necessario per ciascuna configurazione.

Il confronto citato riguarda anche Nvidia. Il suo DGX Spark viene presentato come alternativa compatta, ma segue una strada tecnica differente: privilegia la potenza di GPU dedicate, con CUDA e Tensor cores, invece dell’architettura a memoria unificata di Apple. Non si tratta quindi di prodotti sovrapponibili in ogni impiego, bensì di due impostazioni hardware distinte per affrontare l’elaborazione AI.

La disponibilità di memoria resta il fattore che rende più rilevante questa corsa ai sistemi pronti all’uso. Se i modelli più potenti sono esauriti da mesi a causa della scarsità di chip, l’accesso al calcolo diventa un elemento operativo per aziende, piattaforme cloud e sviluppatori indipendenti. La scelta tra acquisto, noleggio e cluster locali riflette proprio modalità differenti per gestire tale vincolo.

Ricavi Apple e nuove infrastrutture basate sui Mac

La domanda legata all’intelligenza artificiale si inserisce in un trimestre positivo per Apple: i ricavi Mac sono saliti di quasi il 29%, raggiungendo 10,4 miliardi di dollari nel trimestre di giugno. Il testo disponibile non attribuisce tale aumento esclusivamente agli acquisti dei laboratori AI. Il dato offre però il contesto finanziario nel quale cresce l’interesse per Mac mini e Mac Studio come strumenti di calcolo.

Un ulteriore sviluppo arriva da Peter Voell, già nel team di infrastruttura computazionale di OpenAI, che sta costruendo un servizio cloud basato su Apple chiamato Mount Thor. L’iniziativa indica che la disponibilità di Mac può diventare anche un servizio infrastrutturale per terzi. Non sono riportati dettagli su lancio, prezzi, capacità o clienti della piattaforma.

La conseguenza più concreta è l’allargamento degli utilizzi possibili dei Mac: macchine personali, nodi locali collegati con Exo e risorse cloud noleggiate tramite AWS o progetti dedicati. La pressione sulla memoria e l’esaurimento dei sistemi più potenti mantengono centrale il tema della disponibilità dell’hardware. Per Apple, questa domanda apre un mercato in crescita senza permettere, sulla base delle informazioni disponibili, di quantificarne il peso sui ricavi futuri.

FAQ

Per cosa OpenAI usa Mac mini e Mac Studio?

OpenAI li utilizza per addestrare agenti capaci di gestire autonomamente attività informatiche composte da più passaggi.

Perché i Mac più potenti risultano difficili da acquistare?

La carenza di chip di memoria ha lasciato esauriti da mesi i modelli più potenti richiesti dai laboratori di intelligenza artificiale.

Come utilizza Anthropic i Mac mini?

Anthropic noleggia Mac mini attraverso AWS, adottando un accesso cloud all’hardware anziché il solo acquisto diretto.

Che cosa permette di fare il software Exo?

Exo collega più Mac in un cluster per eseguire localmente modelli di grandi dimensioni, distribuendo il calcolo fra sistemi diversi.

Quali fonti sono state usate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana informazioni verificate attraverso un’analisi delle fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.