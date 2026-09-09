9 Settembre 2026

/ Home/APPLE/Apple prepara il keynote con Ternus e attese su iPhone e Siri AI

La notizia in sintesi Apple prepara il keynote del 9 settembre con John Ternus al debutto pubblico.

prepara il keynote del 9 settembre con al debutto pubblico. Attesi iPhone 18 Pro, Apple Watch, AirPods e possibili novità sull’intelligenza artificiale.

Il primo iPhone pieghevole potrebbe chiamarsi iPhone Duo o iPhone Ultra.

Prezzo e utilità del foldable saranno centrali per il suo posizionamento premium.

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Apple tra iPhone 18 Pro, pieghevole e Siri AI

Il keynote del 9 settembre pone Apple al centro di un passaggio delicato nel mercato degli smartphone: il debutto pubblico di John Ternus, dopo mesi di lavoro accanto a Tim Cook nella transizione, coincide con le indiscrezioni su iPhone 18 Pro, un possibile iPhone pieghevole e la nuova Siri AI. Durante l’evento previsto per la stagione autunnale, l’azienda dovrebbe aggiornare la propria gamma nel segmento premium e mostrare progressi concreti nell’intelligenza artificiale.

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La ragione è strategica: la società deve rinnovare l’iPhone, chiarire l’utilità di un formato foldable e trasformare le funzioni AI annunciate in strumenti quotidiani con iOS 27.

Le indiscrezioni sui nuovi dispositivi Apple

Il fulcro dell’evento dovrebbe essere la famiglia iPhone 18 Pro, attesa con un design aggiornato, una Dynamic Island rivista, una parte posteriore in vetro più uniforme e componenti interne rinnovate. Tra queste figurano il chip A20 Pro e un nuovo modem cellulare, mentre il comparto fotografico potrebbe ricevere aggiornamenti rilevanti.

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iPhone 18 Pro Max dovrebbe riprendere l’impostazione del modello Pro, aggiungendo una batteria più capiente e dimensioni leggermente superiori. Secondo le indiscrezioni, il modello maggiore potrebbe ottenere una fotocamera ad apertura variabile, funzione che renderebbe più evidente la differenziazione interna alla gamma.

Il prodotto più atteso resta però il primo pieghevole di Apple. Il nome non è definito: le ipotesi emerse indicano iPhone Ultra oppure iPhone Duo. Il dispositivo dovrebbe adottare un formato a libro, con doppio display e posizionamento premium, a un prezzo stimato tra 2.000 e 2.500 dollari.

Una fascia che lo destinerebbe inizialmente a un pubblico ristretto, ma con un forte valore dimostrativo. Per l’azienda la prova decisiva sarà integrare multitasking, app affiancate, produttività e lettura in un’esperienza percepita come concreta, non soltanto come una novità hardware.

Sul software, la nuova Siri AI, annunciata nel 2024 e anticipata alla WWDC 2026, potrebbe arrivare con iOS 27. L’evento dovrebbe includere anche Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 e AirPods 5, con aggiornamenti progressivi su salute, fitness, prestazioni e cancellazione attiva del rumore.

La sfida dell’utilità oltre il prezzo

L’ingresso di Apple nei pieghevoli arriverebbe dopo le sperimentazioni di Samsung, Huawei, Honor e OPPO. Il confronto non riguarderà soltanto cerniera, schermi o prezzo: il fattore determinante sarà la capacità di rendere il dispositivo comprensibile nell’uso quotidiano.

Se il presunto iPhone Duo o iPhone Ultra dimostrerà un vantaggio reale tra smartphone e piccolo tablet, il keynote del 9 settembre potrà incidere sulle aspettative del segmento foldable. Parallelamente, Siri AI dovrà offrire funzioni operative per rafforzare la credibilità software dell’azienda.

FAQ

Quando è previsto il keynote Apple?

Il keynote è indicato per il 9 settembre e dovrebbe concentrarsi sui principali prodotti della stagione autunnale di Apple.

Quali iPhone potrebbero essere presentati?

Le indiscrezioni indicano iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, con design rivisto, chip A20 Pro e possibili novità fotografiche.

Come potrebbe chiamarsi l’iPhone pieghevole?

Le denominazioni considerate sono iPhone Ultra e iPhone Duo, ma il nome commerciale definitivo del primo pieghevole non è confermato.

Quanto potrebbe costare il pieghevole Apple?

Il prezzo ipotizzato è compreso tra 2.000 e 2.500 dollari, collocando il dispositivo ben sopra il resto della gamma iPhone.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.