26 Giugno 2026

Home / APPLE / Apple alza i prezzi di MacBook e iPad per la corsa ai data center AI

La notizia in sintesi

Apple aumenta i prezzi di MacBook e iPad .

aumenta i prezzi di e . La società attribuisce il rincaro al boom dei data center per l’AI.

Gli aumenti medi indicati arrivano a circa il 20%.

Per ora gli iPhone non registrano rincari ufficiali.

(Riassunto generato con AI)

Apple ritocca i listini di MacBook e iPad

Apple ha confermato un aumento dei prezzi per MacBook e iPad, con ritocchi medi indicati intorno al 20%. La decisione arriva da Cupertino dopo giorni di indiscrezioni e dopo le anticipazioni dell’attuale ceo Tim Cook. In una nota ufficiale, l’azienda ammette che “non si tratta una buona notizia” e collega il rincaro al boom dell’intelligenza artificiale.

Il nodo, secondo la società, è l’aumento della domanda di memoria e storage generato dalla rapida espansione dei data center per l’AI. Per ora gli iPhone, il prodotto più venduto della casa, non sono coinvolti dal rialzo. Resta però aperta la possibilità di una revisione con la prossima generazione di smartphone, attesa per la fine dell’estate.

Il passaggio segna un cambio di linea per Apple, che nella stessa comunicazione sostiene di aver finora assorbito l’impatto sui costi per proteggere i clienti. Ora, però, l’azienda ritiene di non poter più rinviare l’adeguamento dei listini su una parte centrale della propria offerta hardware.

Quanto aumentano i prodotti e perché

Nella nota ufficiale, Apple spiega che la corsa ai data center per l’intelligenza artificiale ha prodotto “un aumento straordinario della domanda di componenti di memoria e storage”. La società aggiunge di non aver “mai visto un aumento dei prezzi dei componenti così rapido e marcato” e precisa: “Finora abbiamo protetto i nostri clienti, ma siamo arrivati al punto in cui dobbiamo iniziare ad alzare i prezzi di alcuni prodotti. Lavoriamo senza sosta per trovare delle soluzioni”.

Gli effetti sono già visibili sui listini ufficiali. Il MacBook Neo, lanciato a 699 euro, viene ora venduto a 799 euro. Il MacBook Air più recente con chip M5 passa da 1.249 a 1.449 euro nella versione da 13 pollici e da 1.549 a 1.749 euro in quella da 15 pollici.

L’incremento più marcato riguarda il top di gamma, il MacBook Pro 16 pollici con M5 Max, ora proposto a 5.199 euro contro i precedenti 4.599 euro. Sul fronte iPad, invece, i rincari indicati sono di 100 euro per i modelli base e di 200 euro per quelli più avanzati.

Il quadro suggerisce che l’impatto non sia uniforme, ma distribuito in base al posizionamento dei prodotti e alla dotazione hardware. Proprio questo aspetto rende il segnale rilevante: l’aumento non colpisce un singolo modello, ma attraversa più fasce della gamma, dai dispositivi d’ingresso a quelli professionali.

A rafforzare la lettura industriale del fenomeno ci sono anche le valutazioni di Counterpoint. Secondo gli analisti citati nel testo originale, i prezzi di alcune componenti hardware sono saliti in modo estremo, fino a quadruplicare per alcune memorie rispetto al quadrimestre 2025. In questo contesto, la scelta di Apple viene letta dagli esperti di settore come un possibile precedente per altre grandi aziende di pc e tablet.

Il punto chiave, sul piano del mercato, è che il boom dell’AI non produce effetti solo sul software e sui servizi, ma incide anche sulla catena di fornitura dell’hardware. Se aumenta la competizione per componenti strategiche come memoria e storage, i produttori finali si trovano davanti a un bivio: comprimere i margini oppure trasferire almeno una parte dei costi sul prezzo al pubblico.

Le possibili conseguenze per il mercato

La decisione di Apple può avere un impatto che va oltre il marchio di Cupertino. Se i costi dei componenti restassero elevati, il settore dei computer portatili e dei tablet potrebbe entrare in una nuova fase di riallineamento dei listini.

In questa prospettiva, l’assenza di rincari immediati sugli iPhone non chiude il tema, ma lo rinvia. L’eventuale revisione con la prossima generazione di smartphone sarebbe il segnale che la pressione dell’AI sulla filiera tecnologica sta diventando strutturale, non più limitata a una parte del catalogo.

FAQ

Quali prodotti Apple aumentano di prezzo?

Sì, aumentano MacBook e iPad. Il testo indica rincari medi intorno al 20%, con variazioni diverse secondo il modello.

Perché Apple ha alzato i prezzi?

Sì, la motivazione ufficiale è il boom dell’AI. Apple cita l’aumento della domanda di memoria e storage per i data center.

Gli iPhone costano di più adesso?

No, per ora non sono previsti aumenti sugli iPhone. Il testo però non esclude rincari con la prossima generazione.

Qual è il rincaro più alto sui MacBook?

Sì, il maggiore riguarda il MacBook Pro 16 pollici M5 Max: da 4.599 euro a 5.199 euro, quindi 600 euro in più.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è stata derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.