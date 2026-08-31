Arnaud Belloni guiderà Fiat, Abarth e Lancia per Stellantis

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Arnaud Belloni guiderà Fiat , Abarth e Lancia .

guiderà , e . Assumerà anche l’incarico di Cmo Stellantis per l’Europa.

per l’Europa. Riporterà a Emanuele Cappellano , responsabile operativo dell’Enlarged Europe.

, responsabile operativo dell’Enlarged Europe. Olivier François affiancherà Belloni fino a metà ottobre.

Belloni alla guida dei marchi italiani Stellantis

Stellantis ha nominato Arnaud Belloni amministratore delegato di Fiat, Abarth e Lancia, affidandogli contemporaneamente il ruolo di Chief Marketing Officer per l’Europa. La decisione, comunicata il 31 agosto 2026 da ANSA, colloca Belloni alla guida di tre marchi centrali nella presenza del gruppo automobilistico sul mercato europeo.

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Il manager riporterà a Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer per l’Enlarged Europe. L’assetto definito da Stellantis concentra nella stessa figura la responsabilità dei brand e quella del marketing europeo, con l’obiettivo dichiarato nel comunicato di assicurare continuità nella transizione.

Fino a metà ottobre, Olivier François supporterà Belloni per un passaggio di consegne ordinato. Successivamente François resterà legato a Stellantis con l’incarico di advisor strategico, mantenendo quindi un ruolo di supporto per il gruppo.

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La nomina interviene su marchi con identità e posizionamenti distinti: Fiat, Abarth e Lancia. Stellantis non ha indicato nel comunicato nuove linee di prodotto, obiettivi commerciali o modifiche industriali: il dato certo riguarda la nuova governance e l’integrazione delle responsabilità affidate a Belloni.

Il passaggio da Renault Group e la nuova catena operativa

Arnaud Belloni rientra in Stellantis dopo l’esperienza nel Renault Group, dove dal novembre 2020 ha svolto il ruolo di Global Chief Marketing Officer. Dal maggio 2023 ha inoltre ricoperto l’incarico di Chief Branding Officer per tutti i marchi del gruppo francese, secondo quanto riferito da Stellantis nel comunicato ripreso da ANSA.

Il percorso professionale indicato dall’azienda evidenzia competenze maturate nella gestione del marketing e dell’identità di marca su scala multinazionale. Sono due ambiti che confluiscono ora nella responsabilità europea assegnata al manager, insieme alla guida diretta di Fiat, Abarth e Lancia.

La struttura annunciata stabilisce una linea gerarchica precisa: Belloni riferirà a Emanuele Cappellano, responsabile operativo dell’Enlarged Europe. Questo perimetro comprende il contesto europeo allargato richiamato dalla denominazione organizzativa di Stellantis, senza che la nota diffonda ulteriori dettagli geografici o funzionali.

L’affiancamento di Olivier François fino a metà ottobre segnala che Stellantis ha previsto una fase formale di continuità. La società definisce l’obiettivo come una “transizione ordinata”, formula che circoscrive il compito di François nel periodo iniziale della nuova gestione.

François non lascia completamente il gruppo: il suo futuro incarico di advisor strategico conserva un collegamento con Stellantis dopo il trasferimento delle funzioni operative a Belloni. La distinzione tra gestione esecutiva e consulenza strategica è uno degli elementi più rilevanti dell’annuncio, perché chiarisce come verrà articolato il passaggio.

La scelta di affidare a Belloni sia i marchi sia il marketing Europa può favorire un coordinamento più stretto tra comunicazione, identità e gestione dei brand. Si tratta però di una lettura organizzativa basata sulle deleghe rese pubbliche: Stellantis non ha illustrato iniziative commerciali specifiche né cambiamenti nelle strategie dei singoli marchi.

Per Fiat, Abarth e Lancia, il primo elemento verificabile sarà dunque l’avvio della nuova leadership dopo la fase di affiancamento. Il comunicato non indica ulteriori nomine, tempistiche successive a metà ottobre o obiettivi assegnati al nuovo amministratore delegato.

Continuità strategica dopo la transizione

Il passaggio di consegne previsto fino a metà ottobre definisce il prossimo snodo della riorganizzazione. Arnaud Belloni assumerà la guida operativa dei tre marchi e il marketing europeo, mentre Olivier François proseguirà come advisor strategico per Stellantis.

La permanenza di François in una funzione di consulenza consente al gruppo di conservare competenze interne durante il cambio di responsabilità. L’annuncio non precisa contenuti, durata o deleghe del suo nuovo mandato oltre alla qualifica di advisor strategico.

La conseguenza immediata è una responsabilità più ampia per Belloni, che riunisce incarichi di brand management e marketing nel perimetro europeo. Eventuali effetti su prodotti, campagne, rete commerciale o risultati dei marchi non sono stati comunicati e non possono essere anticipati sulla base della nota disponibile.

FAQ

Chi è Arnaud Belloni?

Arnaud Belloni è il nuovo Ceo di Fiat, Abarth e Lancia e Cmo Stellantis per l’Europa. Arriva dal Renault Group, dove era Global Chief Marketing Officer dal novembre 2020.

Quali marchi guiderà Belloni?

Fiat, Abarth e Lancia rientrano nella nuova responsabilità di Belloni. L’incarico comprende anche la funzione di Chief Marketing Officer di Stellantis per l’Europa.

A chi riporterà Arnaud Belloni?

Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer per l’Enlarged Europe, sarà il diretto responsabile gerarchico di Belloni secondo l’organizzazione comunicata da Stellantis.

Che ruolo avrà Olivier François?

Olivier François affiancherà Belloni fino a metà ottobre per garantire una transizione ordinata. In seguito supporterà Stellantis come advisor strategico.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata sull’analisi delle fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.