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Anthropic unifica Claude Chat e Cowork in un’unica conversazione

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/Anthropic unifica Claude Chat e Cowork in un’unica conversazione

La notizia in sintesi

  • Anthropic unisce Claude Chat e Claude Cowork in un’interfaccia unica.
  • Claude decide gli strumenti per ricerche, file, documenti e presentazioni.
  • Docs e Slides arrivano in beta; Design entra nelle conversazioni.
  • L’integrazione semplifica il lavoro, ma può aumentare il consumo di token.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Anthropic unifica Claude Chat e Cowork

Anthropic unifica Claude Chat e Claude Cowork in un solo ambiente conversazionale, eliminando la scelta preventiva tra chatbot e strumento agentico. La modifica, annunciata a settembre 2026, riguarda gli utenti della piattaforma del gruppo californiano e integra nelle chat anche Claude Design, oltre alle versioni beta di Claude Docs e Claude Slides. L’obiettivo è rendere più lineare l’esecuzione di richieste che vanno dalle risposte rapide a ricerche, report, fogli di calcolo e presentazioni, lasciando a Claude la selezione degli strumenti.

La mossa punta anche alle imprese, interessate a concentrare e governare l’uso dell’intelligenza artificiale tra i dipendenti su scala aziendale.

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Strumenti, file e costi della piattaforma unica

Nel modello unificato, l’utente formula il risultato richiesto e il sistema decide se rispondere in chat o attivare funzioni capaci di svolgere passaggi operativi. Per impostazione predefinita, Claude chiede l’autorizzazione prima di eseguire azioni; è prevista anche una modalità automatica. I file prodotti restano privati finché non vengano condivisi mediante link con i colleghi, mentre documenti e slide possono essere esportati in Google Docs, Microsoft Word, PowerPoint o PDF.

Youtube video

Claude Docs consente inoltre la collaborazione in tempo reale: Claude può scrivere sezioni e inserire commenti accanto agli editor umani. Claude Design, prima separato, entra in ciascuna conversazione per trasformare prompt testuali in prototipi visivi, siti, app, presentazioni e materiali grafici. Le ricostruzioni di Beatrice Nolan e Luca Colantuoni convergono sulla semplificazione dell’interfaccia, ma il cambiamento ha rilievo economico: le funzioni agentiche eseguono attività articolate e chiamate agli strumenti, dunque consumano più token di una domanda ordinaria.

Uno studio dello Stanford Digital Economy Lab citato da Fortune indica, nelle attività di coding, un consumo dei compiti agentici circa mille volte superiore a quello delle semplici attività di ragionamento in chat.

Claude Code resta fuori dall’integrazione

Il prodotto di coding Claude Code resta separato, un confine che segnala come l’unificazione non riguardi ancora tutte le applicazioni di Anthropic. La direzione coincide però con la ricerca di una piattaforma capace di accompagnare nello stesso flusso richiesta, produzione e condivisione dei contenuti, riducendo la frammentazione percepita dagli utenti aziendali. Il nodo successivo sarà la gestione dell’efficienza: instradare richieste semplici verso capacità agentiche potrebbe aumentare il fabbisogno computazionale e, di conseguenza, i costi sostenuti dalle organizzazioni.

FAQ

Quando entra in vigore l’unificazione?

L’entrata in vigore è prevista nel mercoledì segnalato dall’azienda; le fonti collocano l’annuncio nel settembre 2026 e ne descrivono le funzioni principali.

Quali formati supporta Claude Slides?

PowerPoint e PDF sono i formati di download delle presentazioni; Claude Slides permette inoltre di crearle, modificarle e presentarle direttamente nella piattaforma.

Come funziona l’autorizzazione alle azioni?

L’autorizzazione viene richiesta per impostazione predefinita prima delle azioni; gli utenti possono selezionare una modalità automatica per l’esecuzione.

Claude Code è incluso nella nuova interfaccia?

Claude Code rimane un prodotto separato, mentre Chat e Cowork confluiscono nell’ambiente unico insieme alle nuove funzioni Docs, Slides e Design.

Quali fonti hanno supportato l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, insieme ad altre fonti giornalistiche qualificate e specializzate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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