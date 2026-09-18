18 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/FCA avverte sui giovani investitori troppo fiduciosi nell’AI

La notizia in sintesi L’80% degli investitori britannici tra 18 e 40 anni usa l’AI per decidere.

Il 56% dei giovani investitori dichiara di fidarsi dell’intelligenza artificiale.

Il 44% crede erroneamente che le informazioni AI siano regolamentate.

L’FCA invita a verificare le fonti e mantenere il controllo delle decisioni.

L’intelligenza artificiale è entrata nelle abitudini di investimento di Generazione Z e Millennials, ma l’utilizzo dei chatbot per orientare le scelte finanziarie si accompagna a una conoscenza limitata delle tutele disponibili. È quanto emerge da uno studio della Financial Conduct Authority (FCA), l’autorità britannica di regolamentazione finanziaria, dedicato agli investitori meno esperti fra i 18 e i 40 anni.

Secondo la ricerca, l’80% del campione ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per ricevere supporto nelle decisioni di investimento. Circa due terzi degli intervistati riferisce di ricorrervi con una certa frequenza, regolarmente oppure occasionalmente. Il dato segnala la diffusione di chatbot e servizi digitali anche nelle scelte che riguardano risparmio, mercati e prodotti finanziari.

La fiducia riposta nell’AI supera quella accordata a diversi canali informativi tradizionali. Il 56% dei giovani investitori coinvolti nello studio dichiara infatti di fidarsi dell’intelligenza artificiale, contro il 47% attribuito a televisione e radio, il 46% alla stampa e il 29% agli influencer sui social media.

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Andrea Unger, trader professionista e pluricampione mondiale di trading, richiama l’attenzione sulla distanza tra la facilità di accesso a questi strumenti e l’affidabilità delle indicazioni ricevute.

“Il dato più rilevante ed emblematico che emerge dalla ricerca – sottolinea Andrea Unger, trader professionista di fama internazionale e pluricampione mondiale di trading – riguarda il livello di fiducia riposto nella tecnologia: il 56% dei giovani investitori dichiara di fidarsi dell’AI, superando in modo netto i canali d’informazione tradizionali come la televisione e la radio (fermi al 47%), la stampa (46%) e persino i popolari influencer dei social media (al 29%).

I dubbi sulle tutele per chi usa i chatbot

Lo studio FCA rileva anche diversi equivoci sulle regole che si applicano alle informazioni finanziarie prodotte dall’intelligenza artificiale. Il 44% degli intervistati ritiene, erroneamente, che queste informazioni siano regolamentate. Il 38% considera sicuro prendere decisioni d’investimento basandosi soltanto sugli output dei chatbot, mentre il 32% pensa di poter ottenere un risarcimento ufficiale in caso di errori o perdite.

L’autorità britannica ribadisce che i chatbot per uso generale non sono regolamentati per fornire consulenza finanziaria personalizzata. Il tema, pur partendo da dati raccolti nel Regno Unito, riguarda anche l’Italia, secondo Unger, poiché gli strumenti digitali e i servizi basati sull’AI sono accessibili su scala globale.

“Sebbene la ricerca dell’FCA si concentri sul mercato britannico – prosegue Unger – il fenomeno solleva interrogativi rilevanti anche per l’Italia. Generazione Z e Millennials utilizzano strumenti digitali e servizi di intelligenza artificiale accessibili su scala globale, rendendo il tema della qualità delle informazioni finanziarie generate dall’AI e del loro utilizzo tutt’altro che circoscritto al Regno Unito. Anche nel nostro Paese, infatti, i chatbot generici non sono considerati consulenti finanziari autorizzati dalla Consob. Pertanto, affidarsi all’output dell’AI per investire non offre le stesse tutele previste quando ci si rivolge a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento”.

Lucy Castledine, direttrice dell’area Consumer Investments dell’FCA, ha invitato i risparmiatori a utilizzare gli strumenti digitali come supporto, senza delegare loro la valutazione conclusiva.

“L’intelligenza artificiale può aiutarvi a fare ricerche sulle aziende o a comprendere il gergo tecnico, ma dovete continuare a usare il vostro giudizio critico».

Tra le indicazioni diffuse dall’FCA figurano la verifica delle fonti, il mantenimento del controllo finale sulle decisioni, la consapevolezza dell’assenza di tutele normative e l’attenzione al fatto che le performance passate non garantiscono rendimenti futuri. L’autorità indica inoltre un approccio di investimento di lungo periodo.

Competenze e controllo delle decisioni

Per Unger, il rischio principale è l’accettazione senza verifiche delle risposte generate dai sistemi automatici, soprattutto da parte di chi non possiede una preparazione finanziaria di base. In questo caso, l’uso dell’AI può contribuire a esporsi eccessivamente ai mercati, assumere rischi non compresi o non riuscire a limitare le perdite.

«Non mi stupisce che molti giovani guardino con fiducia all’AI: è uno strumento immediato, accessibile e capace di restituire risposte apparentemente complete in pochi secondi. Il problema, come segnala anche la FCA, nasce quando queste risposte vengono accettate senza un’analisi critica. Per questo è bene sottolineare che questi consigli non sempre hanno un fondamento sufficientemente solido. Il pericolo maggiore, per chi non possiede le competenze di base necessarie per gestire un investimento, è che affidarsi all’AI porti a una sovraesposizione finanziaria, all’assunzione di rischi eccessivi e all’incapacità di contenere le perdite».

L’indicazione è quindi di distinguere tra informazioni utili per comprendere termini tecnici o svolgere ricerche preliminari e consulenza personalizzata. La scelta finale, secondo FCA e Unger, deve restare nelle mani dell’investitore, che deve valutare fonti, rischi e obiettivi prima di operare.

«Non ci si può affidare al caso o alle scorciatoie digitali. L’educazione finanziaria e lo studio rigoroso sono l’unico vero scudo per chi vuole operare sui mercati: bisogna studiare, comprendere ciò che si fa e acquisire le competenze necessarie, perché nel trading e negli investimenti improvvisare significa soltanto esporsi a rischi enormi».

FAQ

Quanti giovani usano l’AI per investire?

L’80% degli investitori meno esperti tra 18 e 40 anni ha usato l’intelligenza artificiale come supporto alle decisioni di investimento.

Quanto si fidano i giovani dell’intelligenza artificiale?

Il 56% degli intervistati dichiara di fidarsi dell’AI, una quota superiore a televisione, radio, stampa e influencer social.

Le informazioni finanziarie generate dall’AI sono regolamentate?

I chatbot di uso generale non sono regolamentati per la consulenza finanziaria personalizzata, secondo quanto ribadito dalla Financial Conduct Authority.

Quali rischi evidenzia la ricerca FCA?

Il 44% crede che le informazioni AI siano regolamentate e il 38% ritiene sicuro basarsi esclusivamente sulle risposte dei chatbot.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.