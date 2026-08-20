20 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Spotify Running Mode arriva su Android con playlist AI per la corsa

La notizia in sintesi Spotify estende Running Mode agli utenti Android in mercati selezionati.

estende Running Mode agli utenti Android in mercati selezionati. L’intelligenza artificiale crea playlist basate su allenamento, durata e intensità.

La funzione include 25 preset, beat matching e indicazioni vocali opzionali.

Running Mode rafforza la strategia fitness della piattaforma musicale.

Spotify porta Running Mode su Android

Spotify ha esteso nelle ultime ore Running Mode ad Android, portando anche sugli smartphone con il sistema operativo di Google la funzione che usa l’intelligenza artificiale per creare playlist dedicate alla corsa. Dopo il debutto su iOS alla fine di luglio, lo strumento è disponibile per gli utenti Android di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Svezia.

La novità si trova nel Fitness Hub dell’app e risponde a un’esigenza pratica: adattare l’ascolto al tipo di allenamento invece di chiedere al runner di scegliere manualmente una scaletta. L’obiettivo dichiarato dalla piattaforma è combinare personalizzazione musicale e attività fisica, costruendo una selezione coerente con le indicazioni fornite prima della sessione.

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Running Mode si rivolge quindi a chi corre con lo smartphone e le cuffie, un contesto in cui la musica accompagna spesso l’intero sforzo. La disponibilità mobile è coerente con un utilizzo immediato durante l’allenamento, mentre l’IA assume il compito di assemblare i brani in base alle preferenze espresse dall’utente.

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Come funziona la playlist generata dall’IA

Il fulcro di Running Mode sono le prompted playlist: l’utente inserisce richieste e parametri, poi il sistema genera una sequenza musicale calibrata sulla sessione prevista. Non si tratta quindi di una playlist sportiva fissa, ma di una proposta costruita a partire dal tipo di corsa, dalla durata e dall’intensità dell’allenamento.

Nel Fitness Hub sono disponibili 25 preset, organizzati per diverse tipologie di esercizio e generi musicali. Tra le impostazioni c’è la durata prevista della corsa, utile a evitare che la playlist termini prima dell’uscita o prosegua oltre la fine dell’attività, e la possibilità di decidere se attivare gli audio cues, ossia indicazioni vocali durante la sessione.

Un’opzione centrale è il beat matching, che punta a sincronizzare la selezione musicale con il passo del runner per sostenere un determinato ritmo. La differenza rispetto ai tradizionali suggerimenti algoritmici sta nell’input: anziché limitarsi a dedurre gusti e abitudini, il sistema riceve istruzioni dirette sullo sforzo pianificato.

Spotify aveva già sperimentato funzioni per la corsa nel 2018 e dispone da tempo di categorie dedicate al movimento. L’elemento nuovo è l’applicazione della generazione su richiesta a un momento d’ascolto specifico, nel quale la progressione musicale può incidere sulla percezione dell’allenamento.

La prova decisiva resta sul percorso

Il valore effettivo di Running Mode dipenderà dalla capacità delle playlist di seguire davvero l’andamento dello sforzo, chilometro dopo chilometro. Una selezione appropriata può accompagnare una corsa lenta, una sessione intensa o una progressione finale; un brano collocato nel momento sbagliato può invece spezzare il ritmo.

Per Spotify, la funzione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia che unisce IA e fitness. L’integrazione tra musica personalizzata, durata, intensità e sincronizzazione del beat può inoltre aprire spazio ad altre funzioni destinate all’allenamento.

FAQ

Dove si trova Running Mode?

Sì, Running Mode è accessibile nel Fitness Hub dell’app Spotify per gli utenti che rientrano nella disponibilità della funzione.

In quali Paesi arriva su Android?

Sì, l’estensione Android riguarda Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Svezia.

Quanti preset offre Running Mode?

Sì, la funzione mette a disposizione 25 preset, suddivisi in base a differenti tipologie di allenamento e generi musicali.

Che cos’è il beat matching?

Sì, il beat matching sincronizza la selezione musicale con il passo dell’allenamento, aiutando chi corre a mantenere un ritmo definito.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e TecnoAndroid, articolo firmato da Felice Galluccio.