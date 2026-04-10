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Amazon Leo sfida Starlink con una nuova costellazione satellitare e rivoluziona l’accesso globale a internet

Amazon Leo sfida Starlink con una nuova costellazione satellitare e rivoluziona l’accesso globale a internet

Amazon Leo, la nuova rete satellitare pronta al debutto commerciale nel 2026

Il sistema di connessione satellitare Amazon Leo, evoluzione del Project Kuiper, debutterà commercialmente a livello globale entro la metà del 2026, come confermato dal CEO Andy Jassy nella tradizionale lettera agli investitori.
Il servizio, progettato da Amazon negli Stati Uniti, mira a sfidare direttamente Starlink di SpaceX offrendo prestazioni da fibra ottica, integrazione nativa con AWS e potenziali tariffe aggressive.
L’obiettivo strategico è ridurre il digital divide in aree rurali e periferiche, ma anche fornire connettività avanzata a imprese, governi, compagnie aeree e operatori telco a livello mondiale.

In sintesi:

  • Lancio commerciale globale di Amazon Leo atteso intorno alla metà del 2026.
  • Costellazione autorizzata fino a 3.236 satelliti, con 241 già in orbita.
  • Velocità fino a 1 Gbps down e 400 Mbps up, simili alla fibra FTTH.
  • Integrazione diretta con AWS per servizi dati e intelligenza artificiale.

Costellazione Amazon Leo, prestazioni promesse e primi grandi clienti

Il progetto, inizialmente noto come Project Kuiper, è oggi uno dei pilastri strategici di Amazon nel settore delle telecomunicazioni. La FCC statunitense ha autorizzato il dispiegamento di 3.236 satelliti in orbita bassa, di cui 241 già lanciati; una proroga ha rinviato l’obiettivo intermedio di 1.618 satelliti oltre luglio per motivi tecnici.
Andy Jassy indica tre assi competitivi: prestazioni superiori (fino a sei volte in upload e due in download rispetto ai principali concorrenti), maggiore sostenibilità economica e integrazione profonda con l’infrastruttura cloud di AWS.
Questa architettura punta in particolare a supportare flussi dati critici e workload di intelligenza artificiale per aziende e amministrazioni pubbliche.

La fase di accesso anticipato, avviata a fine 2025, ha coinvolto clienti enterprise selezionati. Il collegamento avviene tramite l’antenna Ultra, capace di raggiungere fino a 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload, valori allineati alle connessioni FTTH di fascia alta.
Tra i partner già annunciati figurano Delta Airlines, che porterà il Wi-Fi satellitare su 500 aerei entro il 2028, JetBlue, AT&T, Vodafone, DIRECTV Latin America, la australiana National Broadband Network e persino la NASA, segnale di forte credibilità tecnologica del programma.

Impatto sul digital divide e possibili scenari per gli utenti finali

Le prestazioni dichiarate di Amazon Leo non puntano a sostituire la fibra nelle grandi metropoli, ma a coprire le aree rurali e periferiche dove infrastrutture FTTH o FWA risultano assenti o economicamente non sostenibili.
Per Paesi come l’Italia, ancora segnati da significativi squilibri di connettività tra città e province interne, una nuova costellazione concorrente a Starlink potrebbe accelerare i piani di riduzione del digital divide e rafforzare iniziative pubbliche e private per la banda ultralarga.
Resta aperto il nodo cruciale dei prezzi, dei kit di accesso domestici e delle formule di abbonamento per i singoli utenti, su cui Jassy non ha ancora fornito dettagli.

Nei prossimi mesi sono attesi annunci su copertura geografica, tariffe e roadmap di apertura ai mercati nazionali, con particolare attenzione a regioni scarsamente servite da reti terrestri.
L’integrazione con AWS potrebbe inoltre abilitare servizi innovativi per monitoraggio ambientale, agricoltura di precisione, difesa civile e gestione di infrastrutture critiche, consolidando Amazon Leo come piattaforma infrastrutturale, non solo come “semplice” connessione Internet satellitare.

FAQ

Quando sarà disponibile Amazon Leo per il pubblico generale?

Amazon prevede il debutto commerciale globale di Amazon Leo intorno alla metà del 2026, con rollout graduale per aree geografiche prioritarie.

Che velocità offrirà Amazon Leo rispetto alla fibra ottica?

Amazon dichiara fino a 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload tramite antenna Ultra, con prestazioni comparabili a connessioni FTTH avanzate.

Amazon Leo funzionerà anche nelle aree rurali italiane?

Sì, il servizio è progettato proprio per coprire aree rurali e periferiche, dove fibra e FWA risultano assenti o poco performanti.

Quali aziende hanno già accordi commerciali con Amazon Leo?

Hanno già aderito, tra gli altri, Delta Airlines, JetBlue, AT&T, Vodafone, DIRECTV Latin America, National Broadband Network e NASA.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Amazon Leo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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