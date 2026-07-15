15 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Spotify introduce una chat AI per cercare musica e gestire l’ascolto

La notizia in sintesi

Spotify introduce una chat AI conversazionale nell’app mobile.

introduce una chat AI conversazionale nell’app mobile. Gli utenti Premium possono chiedere musica, informazioni e modifiche vocali o testuali.

La beta è disponibile in inglese per maggiorenni negli Stati Uniti, Irlanda e Svezia.

L’assistente usa cronologia e preferenze, ma Spotify avverte sui possibili errori.

(Riassunto generato con AI)

Spotify porta la chat AI nell’ascolto mobile

Spotify ha avviato il 14 luglio il rilascio graduale di una chat basata sull’intelligenza artificiale nell’app per iOS e Android, trasformando la ricerca musicale in una conversazione continua. La funzione è destinata agli abbonati Premium maggiorenni negli Stati Uniti, in Irlanda e in Svezia, inizialmente soltanto in lingua inglese.

Gli utenti possono parlare con l’assistente tramite microfono o digitare richieste dalle schermate Home e In riproduzione, chiedendo brani, artisti sconosciuti o playlist più adatte al momento. L’obiettivo è ridurre i passaggi nell’interfaccia e consentire modifiche successive senza ricominciare ogni ricerca da zero.

La novità amplia il percorso già avviato da Spotify con AI DJ e con gli strumenti per creare playlist tramite prompt. L’app punta così a rendere la personalizzazione meno automatica e più guidata dalle intenzioni espresse dall’ascoltatore.

Richieste successive, informazioni e cronologia personale

Il punto centrale è il dialogo contestuale: un ascoltatore può chiedere artisti mai sentiti, aggiungere musica di Taylor Swift, limitare la selezione ai brani più recenti e renderla poi più ritmata. L’assistente gestisce anche azioni operative, come salvare canzoni, aggiungerle alla coda e seguire artisti.

Dalla schermata In riproduzione, la chat può rispondere a domande su data di uscita di un album, genere di un brano o ispirazione di un progetto. Lo stesso approccio riguarda podcast e audiolibri: è possibile chiedere altri libri di un autore o podcast con un determinato ospite, senza uscire dall’app.

Spotify può inoltre usare playlist, artisti preferiti, ascolti ripetuti e cronologia per rispondere a quesiti personali, ad esempio quando un brano è stato ascoltato per la prima volta o quali generi prevalgono. È un accesso diretto a dati già impiegati per Discover Weekly, daylist e Wrapped, ma richiesto dall’utente invece che proposto periodicamente.

Beta, affidabilità e strategia di personalizzazione

La società definisce il prodotto una beta e riconosce che le risposte potrebbero non essere sempre corrette, un limite rilevante soprattutto per le informazioni su musica, autori e opere. Il sistema combina tecnologia AI proprietaria e modelli di più fornitori, selezionati in base alla richiesta.

La chat si inserisce nella strategia illustrata dal co-amministratore delegato Gustav Söderström, orientata a un’esperienza modellata in tempo reale su gusti, contesto e intenzioni. Per gli utenti, il cambiamento è concreto: la raccomandazione non è più soltanto un suggerimento dell’algoritmo, ma una sequenza modificabile attraverso istruzioni successive.

FAQ

Chi può usare la chat AI di Spotify?

Sì, la beta è riservata agli abbonati Premium di almeno 18 anni negli Stati Uniti, Irlanda e Svezia.

Dove appare la nuova funzione nell’app?

Sì, è disponibile nelle schermate Home e In riproduzione delle app mobili iOS e Android.

La chat AI accetta richieste vocali?

Sì, l’utente può parlare usando il pulsante del microfono oppure digitare direttamente la richiesta nell’app.

Quali azioni può svolgere l’assistente?

Sì, può suggerire ascolti, salvare brani, aggiungere tracce alla coda, seguire artisti e rispondere a domande su contenuti riprodotti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e punto-informatico.it.