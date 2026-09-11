11 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Insta360 Luna Pro, gimbal Leica con video Dolby Vision 8K

La notizia in sintesi Insta360 presenta Luna Pro, videocamera gimbal sviluppata con Leica.

Il modello registra in Dolby Vision 8K e video verticali 4K.

Disponibile dal 10 settembre, il pack Standard parte da 549 euro.

Le candidature agli Insta360 Global Awards 2026 chiudono il 31 ottobre.

Insta360 ha annunciato Luna Pro, nuova videocamera gimbal della serie Luna sviluppata in collaborazione con Leica. Il dispositivo sarà disponibile dal 10 settembre sullo store dell’azienda, Amazon e presso i rivenditori autorizzati, con un prezzo di partenza di 549 euro per il pack Standard.

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La videocamera punta sulla produzione di contenuti brevi, sulle riprese stabilizzate e sugli strumenti di elaborazione basati sull’intelligenza artificiale. Luna Pro sarà proposta nelle colorazioni Nero notte e Bianco stellare e integra un obiettivo Leica Summicron con sensore da 1 pollice capace di registrare fino alla risoluzione 8K.

Video 8K, verticale 4K e zoom

Tra le specifiche dichiarate figurano la registrazione in Dolby Vision 8K, lo slow motion in 4K a 120 fotogrammi al secondo e in 1080p a 240 fotogrammi al secondo. Per i contenuti destinati ai social, Luna Pro consente di realizzare video verticali in 4K a 30 fotogrammi al secondo attraverso sovracampionamento a 6K.

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Il sistema prevede uno zoom senza perdita di qualità fino a 2x e uno zoom ad alta risoluzione 4x. Secondo Insta360, l’elaborazione IA interviene anche sulle immagini ingrandite per mantenerne definizione e nitidezza.

La videocamera usa un’architettura a doppio chip, composta da un chip dedicato all’immagine e da un chip a 4 nanometri. L’azienda indica inoltre la presenza di profili colore Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, oltre al formato I-Log a 10 bit e al supporto dei flussi di lavoro ACES.

Per la post-produzione, Luna Pro offre funzioni di editing IA e timecode integrato, destinato a facilitare la sincronizzazione tra più videocamere e il lavoro con Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro.

Stabilizzazione, display rimovibile e autonomia

La dotazione comprende una stabilizzazione meccanica a tre assi, Deep Track basato sull’IA e autofocus rapido. Il touchscreen OLED rimovibile da 2 pollici può essere usato per il controllo remoto con trasmissione HD fino a 20 metri, una funzione pensata per selfie, riprese di gruppo e inquadrature realizzate a distanza.

Luna Pro dispone di 47 GB di memoria integrata e di un’autonomia dichiarata fino a quattro ore. È inoltre compatibile con la serie Insta360 Mic per la registrazione dell’audio. Tra i comandi presenti ci sono l’avvio della registrazione tramite scorrimento della cover protettiva e la rotazione del touchscreen, oltre a un head tracker per riprese in soggettiva.

Le informazioni sul prodotto e sulle altre videocamere del marchio sono disponibili sul sito di Insta360. L’azienda pubblica inoltre aggiornamenti e materiali editoriali nel proprio blog, mentre il Think Bold Fund è indicato tra le iniziative collegate al marchio.

I canali social riportati dall’azienda includono Facebook, X, Instagram, TikTok, LinkedIn e YouTube.

https://www.facebook.com/Insta360/

https://x.com/insta360https://x.com/insta360

http://www.instagram.com/insta360

http://tiktok.com/@insta360_officialhttp://tiktok.com/@insta360_official

Il profilo professionale dell’azienda è disponibile su LinkedIn, mentre i contenuti video sono pubblicati anche sul canale YouTube.

http://www.youtube.com/insta360



Global Awards 2026: candidature aperte fino al 31 ottobre

Insieme al lancio di Luna Pro, Insta360 richiama l’apertura delle candidature agli Insta360 Global Awards 2026, sostenuti da Leica. Il concorso è rivolto ai creator che presentano fotografie e video originali realizzati con dispositivi Insta360 o Antigravity.

Le opere possono essere inviate attraverso il sito di Insta360, i canali social o l’app dell’azienda. Le candidature sono aperte dal 15 giugno al 31 ottobre, mentre l’annuncio dei vincitori è previsto per il 30 novembre 2026. Il concorso comprende categorie Foto e Video, con premi annuali, di categoria e mensili.

Per i premi video annuali sono previsti tre vincitori, con riconoscimenti individuali superiori a 7.500 dollari; per la fotografia annuale i tre premi singoli superano i 6.000 dollari. Le categorie comprendono inoltre 24 premi video e 24 premi fotografici, oltre ai riconoscimenti mensili. Regolamento e modalità di partecipazione sono pubblicati nella pagina degli Insta360 Global Awards 2026.

L’arrivo di Luna Pro amplia quindi l’offerta di videocamere dell’azienda con un modello rivolto a chi cerca funzioni di ripresa stabilizzata, risoluzione elevata e strumenti integrati per la pubblicazione dei contenuti.

FAQ

Quanto costa Insta360 Luna Pro?

Il pack Standard parte da 549 euro ed è disponibile dal 10 settembre.

Dove si può acquistare Luna Pro?

Insta360 Store, Amazon e rivenditori autorizzati in tutto il mondo sono i canali indicati dall’azienda.

Quale risoluzione video supporta Luna Pro?

Dolby Vision 8K è la risoluzione massima dichiarata; sono disponibili anche video verticali 4K e slow motion 4K a 120 fps.

Quando chiudono le candidature ai Global Awards?

Il termine per inviare fotografie e video agli Insta360 Global Awards 2026 è fissato al 31 ottobre.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.