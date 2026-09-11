Insta360 Luna Pro, gimbal Leica con video Dolby Vision 8K

11 Settembre 2026

11 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Insta360 Luna Pro, gimbal Leica con video Dolby Vision 8K

La notizia in sintesi

  • Insta360 presenta Luna Pro, videocamera gimbal sviluppata con Leica.
  • Il modello registra in Dolby Vision 8K e video verticali 4K.
  • Disponibile dal 10 settembre, il pack Standard parte da 549 euro.
  • Le candidature agli Insta360 Global Awards 2026 chiudono il 31 ottobre.

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Insta360 Luna Pro – Videocamera per vlog 8K con obiettivo Leica, Bianco

Video HDR in 8K cinematografici: questa videocamera per vlog vanta un sensore 8K da 1″ e riprende fino a 8K 30fps in Dolby Vision, catturando colori vividi, contrasto elevato e dettagli realistici per filmati dalla qualità cinematografica. · Touchscreen rimovibile per riprese versatili: utilizza il touchscreen OLED rimovibile da 2″ per l’anteprima live e il controllo remoto fino a 20 metri di distanza, ideale per riprese in solitaria, vlog e inquadrature di gruppo. · Video verticali 4K 30fps pronti da condividere: con una semplice rotazione del touchscreen, crea video spettacolari pronti da condividere sui tuoi social preferiti.

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Insta360 ha annunciato Luna Pro, nuova videocamera gimbal della serie Luna sviluppata in collaborazione con Leica. Il dispositivo sarà disponibile dal 10 settembre sullo store dell’azienda, Amazon e presso i rivenditori autorizzati, con un prezzo di partenza di 549 euro per il pack Standard.

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La videocamera punta sulla produzione di contenuti brevi, sulle riprese stabilizzate e sugli strumenti di elaborazione basati sull’intelligenza artificiale. Luna Pro sarà proposta nelle colorazioni Nero notte e Bianco stellare e integra un obiettivo Leica Summicron con sensore da 1 pollice capace di registrare fino alla risoluzione 8K.

Video 8K, verticale 4K e zoom

Tra le specifiche dichiarate figurano la registrazione in Dolby Vision 8K, lo slow motion in 4K a 120 fotogrammi al secondo e in 1080p a 240 fotogrammi al secondo. Per i contenuti destinati ai social, Luna Pro consente di realizzare video verticali in 4K a 30 fotogrammi al secondo attraverso sovracampionamento a 6K.

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Il sistema prevede uno zoom senza perdita di qualità fino a 2x e uno zoom ad alta risoluzione 4x. Secondo Insta360, l’elaborazione IA interviene anche sulle immagini ingrandite per mantenerne definizione e nitidezza.

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La videocamera usa un’architettura a doppio chip, composta da un chip dedicato all’immagine e da un chip a 4 nanometri. L’azienda indica inoltre la presenza di profili colore Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, oltre al formato I-Log a 10 bit e al supporto dei flussi di lavoro ACES.

Per la post-produzione, Luna Pro offre funzioni di editing IA e timecode integrato, destinato a facilitare la sincronizzazione tra più videocamere e il lavoro con Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro.

Stabilizzazione, display rimovibile e autonomia

La dotazione comprende una stabilizzazione meccanica a tre assi, Deep Track basato sull’IA e autofocus rapido. Il touchscreen OLED rimovibile da 2 pollici può essere usato per il controllo remoto con trasmissione HD fino a 20 metri, una funzione pensata per selfie, riprese di gruppo e inquadrature realizzate a distanza.

Luna Pro dispone di 47 GB di memoria integrata e di un’autonomia dichiarata fino a quattro ore. È inoltre compatibile con la serie Insta360 Mic per la registrazione dell’audio. Tra i comandi presenti ci sono l’avvio della registrazione tramite scorrimento della cover protettiva e la rotazione del touchscreen, oltre a un head tracker per riprese in soggettiva.

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Le informazioni sul prodotto e sulle altre videocamere del marchio sono disponibili sul sito di Insta360. L’azienda pubblica inoltre aggiornamenti e materiali editoriali nel proprio blog, mentre il Think Bold Fund è indicato tra le iniziative collegate al marchio.

I canali social riportati dall’azienda includono Facebook, X, Instagram, TikTok, LinkedIn e YouTube.

https://www.facebook.com/Insta360/
https://x.com/insta360https://x.com/insta360
http://www.instagram.com/insta360
http://tiktok.com/@insta360_officialhttp://tiktok.com/@insta360_official

Il profilo professionale dell’azienda è disponibile su LinkedIn, mentre i contenuti video sono pubblicati anche sul canale YouTube.

http://www.youtube.com/insta360

Global Awards 2026: candidature aperte fino al 31 ottobre

Insieme al lancio di Luna Pro, Insta360 richiama l’apertura delle candidature agli Insta360 Global Awards 2026, sostenuti da Leica. Il concorso è rivolto ai creator che presentano fotografie e video originali realizzati con dispositivi Insta360 o Antigravity.

Le opere possono essere inviate attraverso il sito di Insta360, i canali social o l’app dell’azienda. Le candidature sono aperte dal 15 giugno al 31 ottobre, mentre l’annuncio dei vincitori è previsto per il 30 novembre 2026. Il concorso comprende categorie Foto e Video, con premi annuali, di categoria e mensili.

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Per i premi video annuali sono previsti tre vincitori, con riconoscimenti individuali superiori a 7.500 dollari; per la fotografia annuale i tre premi singoli superano i 6.000 dollari. Le categorie comprendono inoltre 24 premi video e 24 premi fotografici, oltre ai riconoscimenti mensili. Regolamento e modalità di partecipazione sono pubblicati nella pagina degli Insta360 Global Awards 2026.

L’arrivo di Luna Pro amplia quindi l’offerta di videocamere dell’azienda con un modello rivolto a chi cerca funzioni di ripresa stabilizzata, risoluzione elevata e strumenti integrati per la pubblicazione dei contenuti.

FAQ

Quanto costa Insta360 Luna Pro?

Il pack Standard parte da 549 euro ed è disponibile dal 10 settembre.

Dove si può acquistare Luna Pro?

Insta360 Store, Amazon e rivenditori autorizzati in tutto il mondo sono i canali indicati dall’azienda.

Quale risoluzione video supporta Luna Pro?

Dolby Vision 8K è la risoluzione massima dichiarata; sono disponibili anche video verticali 4K e slow motion 4K a 120 fps.

Quando chiudono le candidature ai Global Awards?

Il termine per inviare fotografie e video agli Insta360 Global Awards 2026 è fissato al 31 ottobre.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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