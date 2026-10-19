19 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/SMAU Milano riunirà 180 startup e oltre 200 grandi imprese

La notizia in sintesi SMAU Milano si terrà il 3 e 4 novembre 2026 all’Allianz MiCo, con 180 startup e oltre 200 corporate.

Il 90% delle startup partecipanti proviene dai 12 sistemi regionali presenti alla manifestazione.

Venti grandi aziende hanno indicato esigenze tecnologiche per orientare la selezione di startup e gli incontri.

Il programma comprende circa cento operatori internazionali, oltre 50 workshop e l’assegnazione del Premio Innovazione SMAU.

Il 3 e 4 novembre 2026 l’Allianz MiCo ospiterà SMAU Milano: sono attese 180 startup, oltre 200 grandi imprese e circa cento operatori internazionali. Al centro degli incontri ci sarà la ricerca di tecnologie da sperimentare nelle aziende, con un percorso di selezione costruito anche sulle necessità espresse da 20 gruppi. L’obiettivo è mettere in contatto chi sviluppa soluzioni con chi cerca strumenti per intervenire su produzione, servizi, energia e organizzazione del lavoro.

La manifestazione riunirà anche istituzioni, investitori e rappresentanti di 12 sistemi regionali. Alle occasioni di incontro si affiancheranno Live Show, oltre 50 workshop formativi e il Premio Innovazione SMAU, destinato a imprese e organizzazioni che hanno realizzato progetti di innovazione.

Le startup e le tecnologie presenti

Il 90% delle startup partecipanti proviene dai sistemi regionali di Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Trentino, Umbria e Valle d’Aosta. Altre selezioni saranno accompagnate dall’Università degli Studi di Padova, da CMP SviluppoImpresa, da Intesa Sanpaolo Innovation Center e da Terna.

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L’intelligenza artificiale sarà presente in applicazioni per l’automazione aziendale, la produzione industriale, la salute, la formazione, le risorse umane e la gestione dei dati. Gli altri settori comprendono energia, tecnologie per il clima, mobilità, sicurezza informatica, robotica, Internet delle cose, agricoltura e alimentazione. Spazio anche a finanza, welfare, accessibilità ed economia circolare.

Tra gli esempi annunciati c’è One Place Subs, con sede a Roma: la sua piattaforma riunisce le transazioni effettuate con diversi strumenti di pagamento per individuare abbonamenti e spese ricorrenti, gestirli e facilitarne la disdetta. La milanese Foorban proporrà invece servizi per l’alimentazione in azienda, tra cui frigoriferi intelligenti dai quali i dipendenti possono prelevare pasti pronti. La gestione digitale dei rifornimenti è pensata per limitare gli sprechi.

Coderblock, attiva tra Sicilia e Stati Uniti, presenterà una piattaforma che utilizza agenti di intelligenza artificiale per sviluppare applicazioni e automazioni partendo da descrizioni in linguaggio naturale. Dalle Marche arriverà Bonfitaly, che ricava dai sottoprodotti agroalimentari materiali per imballaggi e stoviglie monouso biodegradabili. L’emiliano-romagnola BluLend proporrà una piattaforma attraverso cui le aziende possono offrire ai collaboratori accesso a prestiti agevolati, anche per formazione, salute e interventi legati alla transizione energetica.

Gli incontri partono dalle esigenze delle imprese

Per l’edizione 2026, 20 grandi aziende hanno condiviso con SMAU le proprie necessità di innovazione. Tra queste figurano AmplifonX, Chiesi Italia, Edison, Enav, Enel, Eni, FS Italiane, Gruppo HERA, Iveco Group, Lavazza, Terna e Veolia Italia. Le richieste riguardano, tra gli altri ambiti, infrastrutture, manifattura, mobilità, salute, servizi ai cittadini ed economia circolare.

Su questa base vengono selezionate startup e realtà tecnologiche con proposte da sottoporre ai gruppi interessati. Gli incontri mirati puntano a verificare la possibilità di avviare sperimentazioni, progetti pilota o collaborazioni continuative. Il programma prevede anche Startup Safari, tavoli di lavoro ed eventi di confronto tra i responsabili dell’innovazione.

Valentina Sorgato, amministratore delegato di SMAU, descrive così il rapporto tra i diversi partecipanti:

“SMAU a Milano rappresenta il momento in cui tanti percorsi costruiti durante l’anno si incontrano: quelli delle startup che sviluppano nuove soluzioni, delle imprese che partono da bisogni concreti, dei territori che fanno crescere competenze ed eccellenze e degli operatori internazionali che guardano all’Italia per conoscere tecnologie e nuovi partner. L’innovazione oggi nasce sempre più dall’incontro tra competenze e prospettive diverse. Per le imprese sapersi aprire a ciò che accade fuori dai propri confini, intercettare nuovi segnali e confrontarsi con modelli differenti non è più soltanto un’opportunità, ma è una condizione indispensabile per continuare a evolvere e competere.”

Operatori esteri e programma delle due giornate

La componente internazionale seguirà le tappe del roadshow SMAU a Londra, Parigi, Stoccolma e New York. A Milano sono previsti operatori provenienti, tra gli altri Paesi, da Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Germania, Francia, Austria ed Emirati Arabi. Parteciperanno a incontri organizzati in base agli interessi comuni e interverranno nei Live Show.

ITA – Italian Trade Agency sarà presente con uno spazio dedicato agli operatori esteri interessati alle startup italiane. La collaborazione riguarda il sostegno ai rapporti tra imprese italiane, investitori e aziende internazionali.

Il 3 novembre i Live Show affronteranno l’impiego di dati e intelligenza artificiale nella gestione delle risorse, le infrastrutture, i servizi, le tecnologie per le persone nelle organizzazioni, la sostenibilità e la mobilità. Il 4 novembre il programma si concentrerà sulla collaborazione tra aziende e startup, sul passaggio dalla sperimentazione all’utilizzo operativo delle tecnologie, sulla transizione ambientale e sull’AI nei processi interni. Sono previsti approfondimenti anche sulla relazione con i clienti, sull’alimentazione e sulla manifattura intelligente.

I workshop saranno rivolti a imprenditori, manager e professionisti. Durante le due giornate verrà assegnato il Premio Innovazione SMAU: i progetti premiati saranno discussi anche nei Live Show, affiancando agli incontri sulle possibili collaborazioni il racconto delle applicazioni già realizzate.