Jannik Sinner cede a Cerundolo al Roland Garros dopo problemi fisici

12 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Jannik Sinner perde contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros.

perde contro al Roland Garros. L’azzurro era avanti di due set e 4-0 nel terzo.

I problemi fisici hanno condizionato il match sul Centrale parigino.

La rimonta dell’argentino si completa al quinto set.

Riassunto generato con AI

Sinner sconfitto dopo il crollo fisico

Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, è stato sconfitto da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros dopo un grave problema fisico emerso sul Centrale di Parigi. Il match, inizialmente indirizzato verso una vittoria dell’azzurro, si è chiuso al quinto set con la rimonta del tennista argentino. La ragione determinante della sconfitta è stata l’impossibilità di Sinner di mantenere il livello di gioco dopo il malore accusato in campo.

Il passaggio decisivo è arrivato quando Sinner conduceva 6-3, 6-3, 4-0, con un vantaggio che lasciava immaginare un epilogo rapido. Da quel momento le gambe dell’azzurro si sono fermate e Cerundolo ha conquistato tre game consecutivi, tra lo stupore del pubblico parigino. Le occhiate di Sinner verso il proprio angolo e le richieste di aiuto hanno fatto capire subito che non si trattava di un normale calo di rendimento.

La partita assume rilievo perché il problema fisico ha trasformato una situazione di pieno controllo in una sfida di resistenza. Sinner non è riuscito a giocare con efficacia nella fase conclusiva dell’incontro. Il risultato rappresenta l’ultimo episodio di una serie di malanni in campo che hanno segnato il percorso del campione italiano.

Il vantaggio svanito sul Centrale di Parigi

La dinamica del match evidenzia una frattura netta tra la prima parte della gara e ciò che è avvenuto dopo il 4-0 nel terzo set. Fino a quel punto, Sinner aveva imposto il proprio andamento con i primi due parziali vinti per 6-3. Il punteggio certificava una condizione agonistica apparentemente favorevole prima dell’improvviso peggioramento fisico.

La perdita di mobilità è stata il segnale più evidente: le gambe ferme hanno inciso sulla capacità di costruire e sostenere gli scambi. La rimonta di Cerundolo è maturata mentre l’italiano appariva totalmente incapace di giocare come nella fase iniziale. In questo contesto, il quinto set non racconta soltanto un ribaltamento tecnico, ma il peso concreto dell’emergenza fisica sul risultato.

Il pubblico del Centrale parigino ha assistito a un cambiamento repentino, dall’attesa di una facile vittoria alla difficoltà crescente del numero uno mondiale. Le richieste di aiuto rivolte all’angolo hanno reso visibile la gravità della situazione senza chiarirne la natura. Il testo disponibile attribuisce la sconfitta a problemi fisici, senza fornire ulteriori dettagli medici.

Per questo, qualsiasi valutazione sulle cause specifiche del malore richiede prudenza. Il dato verificabile resta la sequenza della partita: vantaggio di due set e 4-0, tre game ceduti di fila, rimonta dell’argentino e sconfitta al quinto set. È una sequenza che rende il fattore fisico centrale nella lettura dell’incontro.

Un segnale da valutare per il campione italiano

La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros apre soprattutto una questione di continuità, perché viene descritta come parte di una serie di malanni accusati in campo. Il fatto nuovo non è soltanto il ko contro Cerundolo, ma il modo in cui il vantaggio è stato annullato dopo il crollo fisico. L’episodio impone quindi di distinguere il valore della rimonta dell’avversario dalla condizione che ha limitato l’azzurro.

Non emergono indicazioni sui tempi di recupero o su eventuali conseguenze successive. Resta però un dato sportivo preciso: sul Centrale di Parigi, una partita che Sinner stava dominando è diventata una sconfitta al quinto set. La gestione della condizione fisica sarà il tema da osservare dopo questo passaggio.

FAQ

Chi ha battuto Jannik Sinner al Roland Garros?

Sì, Juan Manuel Cerundolo ha battuto Jannik Sinner al quinto set sul Centrale parigino, completando la rimonta dopo il problema fisico dell’italiano.

Qual era il punteggio prima del malore?

Sì, Sinner era avanti 6-3, 6-3, 4-0 quando ha accusato il crollo fisico che ha cambiato l’andamento della partita.

Cosa è successo fisicamente a Sinner?

Sì, il testo riferisce di problemi fisici e di gambe ferme, senza specificare una diagnosi o ulteriori dettagli sulla natura del malore.

Dove si è giocata la partita?

Sì, l’incontro si è disputato sul Centrale di Parigi, sede della partita di Jannik Sinner al Roland Garros.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Leggo.