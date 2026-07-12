12 Luglio 2026

Home / EVENTI / Novak Djokovic ritrova la vittoria al Roland Garros contro Mpetshi Perricard

La notizia in sintesi

Novak Djokovic supera Giovanni Mpetshi Perricard al Roland Garros.

supera al Roland Garros. Il successo arriva dopo l’eliminazione immediata agli Internazionali d’Italia.

Il serbo festeggia con una danza durante l’intervista in campo.

La vittoria mancava a Djokovic dallo scorso marzo.

Riassunto generato con AI

Djokovic torna a vincere al Roland Garros

Novak Djokovic ha battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno del Roland Garros, domenica 24 maggio 2026, tornando al successo nello Slam di Parigi dopo un periodo senza vittorie iniziato dallo scorso marzo. Il tennista serbo arrivava al torneo parigino dopo l’eliminazione all’esordio agli Internazionali d’Italia, un precedente che rendeva particolarmente significativo il debutto sulla terra battuta francese.

La vittoria ha permesso a Djokovic di superare subito il primo ostacolo contro un avversario di casa, in uno dei palcoscenici più rilevanti della stagione tennistica. Il dato centrale della giornata resta il ritorno al successo del serbo, maturato al primo turno del torneo e accompagnato da una celebrazione spontanea davanti al pubblico.

Non sono stati indicati nel resoconto il punteggio della partita né ulteriori dettagli tecnici dell’incontro. Resta però chiaro il contesto: Djokovic ha interrotto una serie senza vittorie che durava da marzo, proprio nel torneo parigino nel quale ogni passaggio iniziale può incidere sul percorso successivo.

La scena successiva alla partita ha completato il racconto sportivo con un momento leggero, senza modificare il valore principale dell’esordio: il serbo ha ottenuto l’accesso al turno seguente del Roland Garros.

Il successo e il momento con il pubblico

Concluso l’incontro, Novak Djokovic ha trasformato l’intervista dal campo in un breve spettacolo personale. Alla domanda implicita sulla prestazione, il serbo ha risposto con ironia: “Non sono andato male no?”. La battuta ha provocato le risate del pubblico presente al Roland Garros e ha preceduto la sua danza della vittoria.

Il gesto non è stato una semplice esultanza convenzionale: Djokovic ha abbassato lo sguardo, fatto una smorfia e mosso il bacino coordinando i movimenti delle braccia. La scena ha divertito gli spettatori e, secondo il resoconto, prima di tutto lo stesso tennista, protagonista di un momento disteso dopo il successo.

Il cosiddetto “Nole show” si inserisce in una giornata nella quale la componente emotiva appare strettamente legata al risultato. Dopo l’uscita immediata dagli Internazionali d’Italia, la vittoria contro Mpetshi Perricard ha offerto a Djokovic un’occasione per celebrare apertamente il ritorno al successo.

Non emergono, dalla fonte disponibile, dichiarazioni sul prosieguo del torneo o valutazioni sullo stato di forma del giocatore. Per questo, il significato dell’episodio va circoscritto ai fatti riportati: un esordio vincente a Parigi e una reazione pubblica, ironica e gioiosa, nel momento immediatamente successivo.

Un segnale iniziale per il cammino parigino

Il primo turno superato da Novak Djokovic non consente da solo di delineare l’intero andamento del suo Roland Garros, ma interrompe un’assenza di vittorie che la fonte colloca nello scorso marzo. Il risultato restituisce continuità competitiva al serbo dopo il passaggio negativo di Roma.

La conseguenza concreta è l’avanzamento nel tabellone dello Slam parigino. Il gesto celebrativo, invece, consegna all’esordio anche un’immagine di ritrovata leggerezza, maturata davanti al pubblico francese dopo la sfida con Giovanni Mpetshi Perricard.

FAQ

Chi ha vinto Djokovic-Mpetshi Perricard?

Sì, Novak Djokovic ha vinto contro Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno del Roland Garros 2026. La fonte non riporta il punteggio dell’incontro.

Dove si è giocata la partita?

Sì, la partita si è disputata al Roland Garros, lo Slam parigino. L’incontro ha rappresentato l’esordio di Djokovic nel torneo di Parigi.

Quando ha giocato Novak Djokovic?

Sì, Djokovic ha giocato domenica 24 maggio 2026. In quella giornata ha battuto il francese Mpetshi Perricard nel primo turno del torneo.

Perché Djokovic ha ballato dopo la vittoria?

Sì, Djokovic ha ballato per festeggiare il ritorno alla vittoria, assente dallo scorso marzo. La danza è avvenuta durante l’intervista dal campo.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Adnkronos.