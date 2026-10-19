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LEPAS, oltre 300 tester valutano guida e parcheggio automatico

LEPAS, oltre 300 tester valutano guida e parcheggio automatico

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/MOTORI/LEPAS, oltre 300 tester valutano guida e parcheggio automatico

La notizia in sintesi

  • Oltre 300 tester internazionali provano LEPAS L4, L6 e L8 a Wuhu dal 18 al 24 ottobre.
  • Le prove riguardano comportamento su strada e sistemi di parcheggio automatico, anche con comando dall’esterno della vettura.
  • Sulla L8 PHEV viene testata anche la funzione Super Intelligent Valet Parking.
  • I commenti dei partecipanti saranno utilizzati per affinare tecnologie di bordo e servizi ai clienti.

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(Riassunto generato con AI)

Oltre 300 tester, anche italiani, sono impegnati a Wuhu, in Cina, nelle prove della gamma LEPAS. Il programma si svolge dal 18 al 24 ottobre e coinvolge L4, L6 e L8, con verifiche sul comportamento stradale e sui sistemi di parcheggio automatico. Per il marchio del gruppo Chery, i riscontri degli utenti serviranno a intervenire sulle tecnologie delle vetture e sui servizi destinati ai clienti.

Lepas L4 EV

Le attività fanno parte della prima Global Elegant Lifestyle Week e si tengono in concomitanza con il CHERY International User Summit 2026. Oltre all’Italia, i partecipanti arrivano da Regno Unito, Thailandia, Brasile, Indonesia, Sudafrica e altri mercati internazionali. Le prove mettono quindi a confronto esperienze e abitudini di guida maturate in Paesi diversi.

Tre modelli tra traffico e fondi impegnativi

Il percorso di valutazione comprende situazioni riconducibili all’uso quotidiano dell’auto: circolazione urbana, tratti con fondo stradale impegnativo e manovre negli spazi di sosta. Sulle tre vetture, che comprendono motorizzazioni elettriche e ibride plug-in, l’attenzione si concentra sull’erogazione della potenza, sulla risposta dello sterzo e sulla stabilità durante la marcia.

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I partecipanti, indicati dal marchio come “test drive ambassador”, possono confrontare il comportamento dei diversi modelli. L’iniziativa accompagna l’espansione internazionale di LEPAS: il confronto con automobilisti provenienti da mercati differenti è finalizzato a verificare la risposta delle vetture alle loro abitudini. Il programma prevede la raccolta di commenti sia sulle sensazioni al volante sia sulle esigenze di mobilità nelle città di provenienza.

Le funzioni di parcheggio alla prova degli utenti

Una parte distinta delle attività riguarda gli aiuti al parcheggio. I tester utilizzano l’APA, sigla di Automated Parking Assist, che svolge automaticamente la manovra, e l’RPA, Remote Parking Assist, attraverso il quale è possibile comandare l’operazione restando fuori dall’abitacolo. Le due funzioni vengono provate in differenti condizioni di sosta.

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La L8 PHEV aggiunge il Super Intelligent Valet Parking, abbreviato in SIVP, dedicato al parcheggio automatico in modalità valet. Il programma affianca così alla valutazione della guida quella delle funzioni utilizzate quando occorre lasciare la vettura in sosta, distinguendo tra assistenza automatica alla manovra, comando dall’esterno e modalità valet.

La settimana, intitolata “TOGETHER IN ELEGANCE”, comprende anche uno spazio dedicato alle tecnologie del gruppo Chery. Qui il pubblico può interagire con i robot AiMOGA. Questa attività si affianca alle prove delle auto, mentre la raccolta delle osservazioni dei partecipanti costituisce la base prevista per i successivi affinamenti di tecnologie e servizi.

La gamma disponibile in Italia

Per il mercato italiano, il riferimento già commercializzato è la L8. LEPAS ha debuttato nel Paese a luglio 2026 con questo SUV ibrido plug-in di segmento D, dotato di una potenza di 279 CV. Gli allestimenti ordinabili sono Essence ed Elegance: il secondo include l’assistenza automatica al parcheggio, una delle dotazioni al centro delle prove organizzate a Wuhu.

A settembre il marchio ha presentato al pubblico del Salone Auto Torino anche la L6. Quanto alla copertura, per le vetture dei marchi Chery in Italia sono previsti 7 anni o 150.000 chilometri di garanzia sull’auto e 8 anni o 160.000 chilometri sui componenti elettrificati. Le attività cinesi proseguono fino al 24 ottobre; i commenti raccolti saranno poi utilizzati per mettere a punto l’offerta tecnologica e i servizi alla clientela.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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